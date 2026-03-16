Bitpanda, Frankfurt Borsası’nda Halka Arz İçin 2026’ya Hedef Koydu

Avusturya’nın başkentinde kurulan Bitpanda, yıllardır dijital varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösteriyor. Son dönemde kripto alım satımı hizmetinden kurumsal altyapı sağlayıcılığına geçiş sürecini başlattı. Şirket, 2026’nın ilk yarısında Frankfurt Borsası’nda halka arzı planlıyor. Halka arzda hedeflenen değerleme 4 milyar ile 5 milyar euro aralığında.

Perakende Kullanıcıdan Kurumsal Altyapıya Dönüşüm

Bitpanda’nın yol haritasında artık bireysel kullanıcı odaklı hizmetler yerine, finansal kurumlara teknoloji altyapısı sunmak öne çıkıyor. Bitpanda Technology Solutions birimiyle geliştirilen çözüm, bankaların kendi teknolojik altyapısına entegre edilebiliyor. Deutsche Bank, LBBW, Raiffeisenlandesbank ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Rakbank gibi kurumlar bu altyapıyı kullanan müşteriler arasında yer alıyor. Şirket, bu modelde bankaların müşteri tabanına erişim sağlarken, kendisi teknoloji altyapısı ile katkı sunuyor. Bu sayede pazarda mevzuat, pazarlama veya güven tesisi gibi klasik engellerin bir kısmı aşılmış oldu.

Halka Arz Finansalları ve Hedeflenen Değerleme

2025 yılı itibarıyla Bitpanda’nın düzeltilmiş gelirinin 371 milyon euro olduğu, bunun bir önceki yıla göre yüzde 16 artış gösterdiği belirtiliyor. Platformda toplam 7,4 milyon kayıtlı kullanıcı yer alıyor. Halka arz sürecinde Goldman Sachs, Citigroup ve Deutsche Bank’ın aracı kurum olarak görev aldığı paylaşıldı. Bu isimler, halka arzın kurumsal yatırımcıya yönelik daha ciddi şekilde konumlandığını, perakende odaklı bir yaklaşım tercih edilmediğini gösteriyor. Değerleme hedefinin, 2025 geliriyle kıyaslandığında 10,8 ile 13,5 arasında bir gelir çarpanına denk geldiği hesaplanıyor. Bu oran, bankacılık sektöründeki klasik çarpanlara göre yüksek; fakat fintech ve kurumsal altyapı alanındaki hızlı büyüyen şirketlerde benzer örnekler bulunuyor.

Regülasyon ve Lisans Avantajı

Bitpanda’nın lisansları, Avrupa’daki en kapsamlı portföylerden biri olarak değerlendiriliyor. Şirketin Avrupa Birliği için MiCA lisansı, İngiltere’de FCA kaydı ve Dubai’de VARA lisansı bulunuyor. AB’de yürürlüğe girecek MiCA düzenlemesi sonrası bu alanda erken davranan şirketler avantaj yakalayacak. Mevcut lisansa sahip olmayan rakipler için Avrupa pazarına giriş veya faaliyetlerini devam ettirmek çok daha maliyetli hale geliyor. Bitpanda’nın MiCA uyumluluğu, şirketin pazarda farklılaşmasını sağlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

2026 yılı Mart ayında Bitpanda Enterprise ürününü tanıtan şirket, kurumsal varlık ihraççılarına ve büyük kuruluşlara tek noktadan işlem, saklama ve mutabakat hizmeti sunmaya başladı. Aynı dönemde Vision Chain ile duyurulan işbirliğiyle, Avrupa genelinde bankalar ve büyük şirketler için regüle edilmiş tokenizasyon hizmetlerinin ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

Perakende ve Kurumsal Arasında Köprü

2026 yılı Ocak ayında sunulan Bitpanda uygulaması, kripto paralar yanında 8 binden fazla hisse senedi ve 2.500 ETF’yi tek arayüzde buluşturdu. Şirket, bu ürünle Avrupa’da çok çeşitli finansal varlıkları entegre şekilde sunan ilk platform oldu. Uygulama, Bitpanda’nın teknolojisinin farklı düzenleyici ortamlara uygunluğunu gösterirken, bu durum kurumsal müşterilerin de dikkatini çekiyor. Perakende uygulaması şirketin teknolojisini gösteriyor; kurumsal ürün ise bu teknolojinin ölçeklenmesini sağlıyor.

Bitpanda’nın halka arz hazırlığı yerel düzenlemelerin netleştiği, kurumsal sermayenin regülasyona uyumlu platformlara yöneldiği bir dönemde dikkat çekiyor. Avrupa’da tokenizasyon pazarının büyüdüğü, stabilcoin altyapı anlaşmalarının yaygınlaştığı aktarılıyor. Bitpanda gibi kapsamlı Avrupa lisanslarına sahip, önemli bankalarla çalışan ve ciddi gelirlere ulaşan bir altyapı şirketinin Frankfurt’ta halka arzı, piyasadaki regüle kripto altyapı firmalarına yönelik yatırımcı ilgisini ölçme imkanı sunacak.