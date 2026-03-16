Bitcoin 74.000 Doları Geçti, Jeopolitik Gerilimlerin Azalması ve Kurumsal Alımlar Etkili Oldu

Bitcoin fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 74.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son dönemin en güçlü yükselişlerinden birini kaydetti. Fiyatlardaki bu artışta Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi ve genel piyasa risk iştahının artması etkili oldu.

Jeopolitik Gerilimlerde Azalma, Piyasaları Rahatlattı

Haftaya yükselişle başlayan Bitcoin, geçtiğimiz haftalardaki İran ve İsrail arasındaki gerilimlerin kademeli olarak azalması sonucunda yukarı yönlü hareket gösterdi. İran’ın körfez bölgesinde ticari gemi geçişleriyle ilgili uygulamalarında esnemeye gitmesi kimi yatırımcılarca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçişi bölgedeki tansiyonun azaldığına işaret etti.

Makroekonomik Gelişmelerin Rolü ve Fed Toplantısı Beklentisi

ABD’nin Tahran’la görüşmeler yürüttüğünün gündeme gelmesi, enerji piyasalarında fiyatların geri çekilmesine yol açtı. Bu süreçte dolar endeksinde zayıflama yaşanırken, küresel hisse vadeli işlemleri de yukarı yönlü hareket etti. Böylece riskli varlıklara olan talep artış gösterdi. Piyasa katılımcıları, bu hafta başlayacak olan ABD Merkez Bankası’nın toplantısından çıkacak açıklamaların varlık fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Fed’in faiz kararının duyurulacağı ve Başkan Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısının, yatırımcıların kısa vadeli iştahı açısından yakından izleneceği kaydediliyor. Genel beklenti, faiz oranlarında bir değişiklik olmayacağı yönünde.

Son yükselişle birlikte Bitcoin türev piyasalarında hacimli pozisyon kapanışları yaşandı. Son 24 saatte yaklaşık 344 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye olduğu görülüyor. Bu tasfiyelerin yüzde 80’den fazlası düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcılara ait.

Michael Saylor’ın yönettiği strateji şirketi, bugün yeni bir alım yaparak 1,57 milyar dolar karşılığında 22.337 Bitcoin satın aldı. Toplamda sahip olunan Bitcoin miktarının 761 bin 68’e ulaştığı belirtiliyor, ortalama maliyetin ise 75.696 dolar olduğu aktarılıyor.

Ayrıca Japonya’da işlem gören yatırım şirketi Metaplanet’in küresel kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 255 milyon dolar fon sağladığı açıklandı. Şirketin Bitcoin biriktirme odaklı yaklaşımını hızlandırdığı ve ek varantlarla toplam fonlamanın 531 milyon dolara ulaşabileceği bildirilmekte.

Bitcoin’in son dönemde riskli piyasalar genelinde benzer varlıklara kıyasla güçlü bir performans sergilediği, ancak volatilitenin özellikle kısa vadede yüksek seyredebileceği aktarılıyor. Bu noktada hem makroekonomik sinyaller hem de piyasalardaki kısa süreli satış dalgaları fiyatların yönünü etkilemeye devam ediyor.

Bitcoin fiyatı haberin hazırlandığı saatlerde 73.800 dolar civarında bulunuyor. 74.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. 80.000 dolar bölgesi ise, daha önce destek görevi gördüğü hatırlatılarak, yatırımcılar için referans olarak öne çıkıyor.