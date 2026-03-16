Şubat 2026’da En Yüksek Ağ Gelirini Solana Elde Etti

Şubat 2026 döneminde blokzincir ağ gelirlerinde öne çıkan Solana, 26,7 milyon dolarlık getirisiyle listenin zirvesine yerleşti. Solana böylece uzun süredir en yüksek ağ geliri sağlayan Ethereum’u geride bıraktı. Aynı dönemde Tron ve Ethereum da sırasıyla 24,4 milyon dolar ve 23,2 milyon dolarlık gelirle ilk üçte yer aldı. Bu sonuçlar blokzincirler arasındaki rekabetin güçlendiğine işaret ediyor.

Ağ Gelirlerinde İlk 10

Şubat ayı itibarıyla ağ gelirinde Solana ilk sırada konumlanırken, Tron ikinci sırada ve Ethereum üçüncü sırada yer aldı. BNB Chain, 9,3 milyon dolarla dördüncü oldu. İlk beşteki diğer blokzincir ise 8,4 milyon dolarla Base. Listenin devamında Bitcoin 5,5 milyon dolar, Polygon 4,9 milyon dolar, Arbitrum 990 bin dolar, Hyperliquid 743 bin dolar ve Avalanche 228 bin dolar gelir elde etti.

İlk üç sıradaki blokzincir arasındaki gelir farkı sadece 3,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki yıllarda Ethereum’un belirgin üstünlüğüne karşın, bu dönem sıralaması daha dengeli bir tablo sunuyor.

Ağ Geliri Ne İfade Ediyor?

Ağ geliri, kullanıcıların bir blokzincirde yaptığı işlemler için ödedikleri ücretleri ifade ediyor. Bu kalemler arasında doğrudan işlem ücretleri, öncelik ücretleri veya madenci çıkarı amaçlı ek ödemeler bulunabiliyor. Yani ağ geliri, blokzincir üzerinde dönen ekonomik faaliyetin büyüklüğünü ve kullanıcıların blok alanına ulaşmak için ne kadar ödemeye razı olduklarını gösteriyor.

Gelir tutarlarının doğrudan ağ kalitesiyle aynı anlama gelmediği de belirtiliyor. Yüksek gelirin nedeni, yoğunluk, işlem başına yüksek ücret ya da MEV aracılığıyla elde edilen kazançlar olabilir. Solana’da işlem başına ücretler özellikle düşük dizayn edilmiş durumda. Dolayısıyla 26,7 milyon dolarlık gelir büyük bir işlem hacmi üzerinden oluştu. Ethereum’da ise daha az sayıda işlem, geçmişte daha yüksek işlem ücretleriyle toplam geliri artırdı.

Solana’nın Liderliği Neden Önemli?

Ethereum, akıllı sözleşme ekosisteminde uzun süredir en yüksek gelire sahip platform olarak biliniyor. Ancak Solana ve Tron’un şubat ayında benzer ya da daha yüksek gelir elde etmesi, zincir üstü ekonomik hareketliliğin yön değiştirdiğini gösteriyor.

Tron’un gelirinde, özellikle Tether’in piyasadaki en büyük stabilcoini olan USDT’nin Tron ağı üzerinden aktarılan transfer hacminin büyük payı var. Düşük işlem masrafı ve hızlı transfer imkanı nedeniyle Tether’in günlük on binlerce transferi Tron üzerinden gerçekleşiyor. Şirket yöneticilerinden yapılan analizlerde, USDT’nin büyük bölümünün Tron ağında taşındığı ve bu işlemlerin, piyasa genelindeki iniş çıkışlardan bağımsız olarak istikrarlı gelir ürettiği aktarılıyor.

Solana’nın liderliği, aynı zamanda ödeme hacmindeki ciddi büyümeyle de destekleniyor. Son bir yılda Solana üzerindeki toplam ödeme hacmi yüzde 755 oranında artış gösterdi. Bu büyüme, sürdürülebilir olduğu sürece işlem ücretlerine de doğrudan yansıyor.

Ethereum’un Mevcut Konumu

Ethereum’un ağ gelirinde üçüncü sıraya gerilemiş olması farklı açılardan inceleniyor. Platform, DeFi ekosisteminin kilitlenmiş toplam değeri ve kurumsal kullanım alanlarında halen ana ağı temsil ediyor. Şubat ayında elde edilen 23,2 milyon dolarlık gelir, yılın genel piyasa seyrindeki düşüş dönemine denk geldi. Tarihsel olarak Ethereum, piyasa canlılığının arttığı aylarda Solana ve Tron’a göre çok daha yüksek gelirlere ulaşabiliyor.

Şubat 2026 sıralaması, bir aylık veriye dayanıyor ve genel blokzincir ekosisteminin yapısını tümüyle yansıtmıyor. Ancak rekabetin güçlenerek tek yönlü bir üstünlükten uzaklaştığı ortaya koyuluyor.