Hbar kritik destek seviyesinde 0,088 dolar sınırında sıkıştı

Kripto para dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri de Hedera Hashgraph’ın (HBAR) piyasadaki son durumu oldu. Merkeziyetsiz bir ödeme ve veri doğrulama altyapısı sunan Hedera, yüksek ölçeklenebilirliği ve düşük işlem ücretleriyle tanınıyor. 2026 ilkbaharı itibariyle HBAR fiyatındaki hareketlilik, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin yeniden bu varlığa odaklanmasına neden oldu.

Kısa vadeli destek civarında dalgalı seyir

HBAR’ın fiyatı kısa vadeli destek bölgesinde, 0,08747 ile 0,08801 dolar arasında dar bir aralıkta seyrediyor. Son 24 saatte fiyat yüzde 1 ila 2,3 arasında düşüş gösterdi. Anlık işlem seviyeleri, gün içi en düşük yaklaşık 0,0879 dolar ve en yüksek 0,0903 dolar olarak kaydedildi. HBAR’ın piyasa değeri ise 3,78 milyar dolardan 3,81 milyar dolara kadar çıktı. Mevcut satış baskısına rağmen değerlemede büyük bir sapma görülmedi.

CryptoAppsy verilerine göre HBAR, güncel olarak 0,08747 ile 0,08801 dolar bandında işlem görüyor. İşlem hacmi de 57,88 milyon dolar ile 61 milyon dolar arasında değişti; bu hacim, piyasada istikrarlı ama sınırlı bir katılım olduğunu ortaya koyuyor. Hacmin piyasa değerine oranı ise yaklaşık yüzde 1,6 düzeyinde seyrediyor. Dolaşımdaki toplam HBAR adedi 43,32 milyar. Bu yüksek arz, özellikle düşük hacimli ve yatay piyasada fiyat hareketlerinde belirleyici rol oynuyor.

“İstatistikler HBAR’ın halen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,57 doların yüzde 80 üzerinde altında olduğunu gösteriyor. Kısa vade destek seviyeleri yatırımcıların en çok izlediği teknik gösterge konumunda.”

Fiyatın bu seviyelerde dalgalanması, mevcut satış eğiliminin hızlı bir panik satışından ziyade daha kontrollü bir düşüşle yaşandığını ortaya koyuyor.

Bollinger Bantları dar ve baskı devam ediyor

Teknik göstergelere bakıldığında HBAR fiyatı, Bollinger Bantları’nın sıkışık yapısı içinde hareket ediyor. Alt bant yaklaşık 0,08739 dolarda, üst bant ise 0,08753 dolarda yer alıyor. Fiyat şu anda alt banda yakın pozisyonda ve bu, işlem seansında satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Bollinger Bantları’nın orta çizgisi ise 0,08746 dolarda ve bu seviye, fiyatın yukarı yönlü hareketlerinde karşılaştığı ilk direnç noktasını oluşturuyor. Kısa vadede fiyatın bu direnci kıramama eğilimi dikkat çekiyor. Birkaç kez yukarı doğru ani sıçrama denense de, fiyat tekrar bu seviyeye geri çekildi. Analizler, satıcıların piyasada çoğunluğu elinde tuttuğu yönünde birleşiyor.

İşlem hacminin düşük, mum formasyonlarının ise aşağı yönlü (düşen tepe noktalarıyla) oluşması, piyasanın zayıf bir yapıda olduğuna işaret ediyor. Sıkışan Bollinger Bantları genellikle olası bir kırılımın habercisi olmakla birlikte, hacmin düşük seyretmesi bu ihtimali şu an için zayıflatıyor.

MACD zayıf kalıyor, düşüşte ısrarcı

Bir diğer teknik gösterge olan MACD tarafında da zayıf görünüm sürüyor. MACD çizgisi -0,00002; sinyal çizgisi ise -0,00004 seviyelerinde bulunuyor. Her ikisi de sıfırın altında kaldığı için, baskının halen düşüş yönünde olduğu belirtiliyor. Histogram çubuklarının kısa kalması ise piyasanın alıcı ve satıcılar açısından net bir ivme gösteremediğine işaret ediyor.

Son veriler MACD’de sık sık iki çizgi arasında kesişme yaşandığını, fakat pozitif bir dönüşümün gerçekleşmediğini ortaya koyuyor. Piyasada belirsizlik devam ederken, satıcılar üstünlüğü korumayı sürdürüyor.

Fiyat halen Bollinger Bantları’nın alt ucuna yakın ve MACD negatif konumunu yitirirek, aşağı yönlü baskının devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadede hacimde bir artış veya fiyatın 0,0875 dolar seviyesinin üzerine çıkması, piyasanın hareket yönünü değiştirebilir.