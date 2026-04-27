Hedera (HBAR)

Hedera HBAR son 24 saatte %1,74 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ HBAR son 24 saatte %1,74 değer kaybıyla 0,09095 dolar seviyesine düştü.
  • 📉 Fiyat, zirveden %84 daha düşük seyrediyor, satış baskısı sürüyor.
  • 🔎 COSMIC’in analizine göre uzun vadede alım fırsatı oluşabilir; 0,04801 dolar kritik “değer alanı” olarak izleniyor.
  • 🚨 Kısa vadede teknik göstergeler zayıf kalmaya devam ediyor, $HBAR yatırımcıları yeni toparlanma sinyalleri arıyor.
Kripto para piyasasındaki satış baskısı, Hedera Hashgraph’ın yerel token’ı HBAR’da son 24 saatte yeniden hissedildi. Özellikle gün sonuna doğru kısa vadeli grafiklerde satıcıların öne çıktığı gözlemlendi. Bu durum, piyasadaki genel zayıf havanın, yatırımcıların temkinli yaklaşmasına yol açtığını gösteriyor.

Uzun Vadeli Düşüşte Yeni Fiyat Seviyeleri Tartışılıyor

Bazı analistler ise dünkü düşüşün panikle yorumlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. X platformunda paylaşılan teknik analizler, HBAR fiyatındaki mevcut baskının halen uzun vadeli bir alçalan trend içinde değerlendirilebileceğini belirtiyor. Burada, fiyatın henüz gerçek bir kopuş yapmadığı ve yeni bir alım fırsatının oluşabileceği ihtimali öne çıkarılıyor.

CryptoAppsy verilerine göre HBAR, gün içinde 0,09095 dolar seviyesinden işlem gördü ve 24 saatlik periyotta %1,74’lük bir değer kaybı yaşadı. Gün içindeki en düşük değeri 0,09064 dolar, en yüksek seviyesi ise 0,09309 dolar oldu. Toplam piyasa değeri 3,94 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 64,29 milyon dolar olarak kaydedildi. Dolaşımdaki HBAR adedi ise 43,32 milyar.

Fiyat hareketleri, HBAR’ın Eylül 2021’de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,57 dolardan %84,02 oranında daha düşük bir noktada seyrettiğine işaret ediyor. Analistler, bu derin fiyat farkının, son günlerdeki oynaklığın nedeni olarak gündeme gelmeye devam ettiğini aktarıyor.

Analistten Uyarı: “Değer Alanı” İzlenmeli

COSMIC isimli piyasa gözlemcisi, X’te yaptığı paylaşımda, HBAR’ın uzun vadede önemli fırsatlar sunabileceğini ve fiyatın “değer alanı”na sıkıştığını işaret etti. Paylaşıma eklenen grafikte, aşağıya doğru sıkışan büyük bir yapı dikkat çekiyor; burada 0,04801 dolar seviyesinde belirgin bir eşik öne çıkarken, daha da aşağıda 0,00674 dolar gibi oldukça düşük bir alan takip edilmesi gereken bölge olarak gösteriliyor.

COSMIC’e ait analizde, HBAR’daki hareketlerin henüz nihai bir düşüş olmadığına, uzun süreli sıkışmanın ve güncel seviyelerin bir “son fırsat” bölgesi olarak görülmediğine vurgu yapılıyor. Bazı yatırımcılar, düşüşün derinleşmesi ve belirgin bir dönüş başlamadan pozisyon açma konusunda aceleci davranmıyor.

Bu yorumlar, fiyatın mevcut 0,09 dolar civarındaki seviyesinin uzun vadeli bakış açısıyla hâlâ risk barındırdığını, ancak ciddi düşüşlerin de yeni alıcı ilgisi yaratabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Kısa Vadede Destek Test Ediliyor

Kısa vadeli teknik analiz, HBAR/USDT çiftinin gün sonuna doğru yeniden 0,0900 doların altına sarkarak 0,08936 dolardan işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Günün ikinci bölümünde fiyatın istikrarlı şekilde geri çekilmesiyle beraber aşağı yönlü ivme hızlandı.

TradingView analizine göre, MACD göstergesi hafif negatif bölgede kalsa da, histogramda hafif bir toparlanma işareti görüldü. Ancak buna rağmen, teknik görünüm art arda gelen satışların hâkim olduğunu, trendin tamamen terse döndüğüne dair güçlü bir belirti olmadığını gösteriyor.

Günün sonundaki artan işlem hacmi, satış sürecinin ilk bölümüne kıyasla daha fazla hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor. Destek seviyesi 0,0890 ile 0,0900 dolar aralığında takip edilirken, kısa vadede 0,0915 dolar ve son günün en yüksek seviyesi olan 0,09309 dolar ise direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yatırımcıların kısa vadede tedbirli davrandığı, uzun vadede ise yeni fırsat arayışlarının devam ettiği gözleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
