Ethereum fiyatı kritik dirençleri aşarken 2.600 dolara yöneldi

Ethereum bu hafta önemli bir toparlanmayla orta 2.300 dolar bandında dengeleniyor. Son fiyat hareketleri, kripto paranın kısa vadede yukarı yönlü ivmesini koruduğunu gösteriyor. Teknik veriler ve piyasa analizleri, son yükselişin yeni direnç seviyelerine doğru sürebileceğine işaret ediyor ancak yakın dönemde volatilite etkisinin devam ettiği görülüyor.

Önemli fiyat seviyeleri ve teknik gösterge analizleri

Ethereum birkaç gün önce 2.150 dolar seviyesini geri alarak büyük bir destek noktasını yeniden elde etti. Piyasada bu seviye üzerinde kalıcılık, yukarı yönlü potansiyeli güçlendiren bir işaret olarak değerlendiriliyor. Fiyat, kısa süreli bir yükselişle 2.384 dolara ulaşmasının ardından konsolidasyona geçti ve ivmenin sürdüğüne yönelik beklentiler arttı. Analistler, fiyatın 2.400 dolara yaklaştıkça yeni bir direnç bölgesi ile karşılaşacağını öngörüyor.

Piyasada hacim profiline ilişkin bulgular, düşük işlem hacmi görülen alanların (nPOC) fiyat hareketlerini hızlandırabileceğine işaret ediyor. Güçlenen talep ve artan işlem hacmine bağlı olarak Ethereum’un 2.735 dolara ilerleyebileceği görüşü teknik verilerle destekleniyor.

Likidite bölgeleri ve fiyat yönelimi

Likidite verileri, Ethereum’un kısa vadeli fiyat hareketlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Piyasa 2.400–2.550 dolar arasındaki bölgede alım-satım emirlerinin yoğunlaştığını gösteriyor. Analizlere göre bu aralık, fiyat için kısa vadede hedef olma özelliği taşıyor ve önemli bir dağıtım bölgesi işlevi görüyor.

Ethereum ana direnç seviyesinin üzerine çıktıktan sonra fiyatın 2.500–2.600 dolar bölgesine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu yükseliş hareketinin ardından hafif bir düzeltme olasılığı da öne çıkıyor. Likidite yoğunluğu ve geride kalan satıcı emirleri, kısa vadede fiyat dalgalanmasını artırabilir.

CME vadeli işlem boşluğu ve dalgalanma uyarısı

Türev piyasalarda oluşan CME vadeli işlem boşlukları Ethereum’un kısa vadeli hareketlerinde dikkat çekiyor. Son olarak, ETH fiyatı hafta sonu sırasında 2.117 dolar seviyesinde yeni bir boşluk oluşturdu. Bu tür boşluklar spot ve vadeli işlemler arasındaki farktan kaynaklanıyor ve piyasalar tarafından genellikle kısa sürede dolduruluyor.

Bu seviyeye doğru olası geri çekilmelerin uzun pozisyonlarda tasfiyeye yol açabileceği belirtiliyor. Buna karşın, yaşanacak geçici düşüşler piyasadaki işlem dengesi ve uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunmasına katkı sağlayabilir.

Bitcoin ile korelasyon ve makro kripto trendi

Ethereum’un fiyatı genel piyasa hareketlerinden bağımsız değil. ETH son dönemde Bitcoin ile yakın korelasyon içinde hareket ediyor ve her iki varlık da son zamanların en düşük seviyelerinden toparlanmayı sürdürüyor. Ethereum fiyatındaki hareketler ise diğer büyük kripto paralar için de çoğunlukla yön belirleyici oluyor.

Bitcoin’in istikrarlı yükselişi, Ethereum’un da yükseliş ivmesini sürdürmesine katkıda bulunuyor. Kurumsal ilginin ve spot ETF ürünlerine yönelik beklentilerin de piyasa üzerindeki pozitif etkisi devam ediyor.

Kritik seviyelerde fiyatın yönü ve beklentiler

Önümüzdeki günlerde Ethereum’un fiyat performansı, özellikle 2.400–2.600 dolar bandındaki hareketine bağlı olarak şekillenecek. Bu fiyat aralığı üzerinde net bir çıkış, daha geniş bir yükseliş hareketini tetikleyebilir. Ancak momentumun azalması halinde fiyatın yeniden 2.117 dolar seviyesindeki CME boşluğunu test etme olasılığı gündemde kalıyor.

Şu anda Ethereum, yukarı yönde isteğini koruyor ancak yatırımcılar kısa vadede likidite bölgelerinin ve türev piyasa sinyallerinin seyrini yakından izlemeye devam ediyor.