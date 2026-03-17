ABD’de Eski Şerif Yardımcısına Kripto Girişimcisine Yardım Suçundan 63 Ay Hapis

ABD’de Los Angeles County Şerif Departmanı’nda görev yapmış eski bir şerif yardımcısı olan Michael David Coberg, bir kripto para girişimcisinin çıkarlarını korumak ve rakiplerine karşı yasa dışı eylemler yürütmek suçlamasıyla 63 ay federal hapis cezasına çarptırıldı. Dava sonucunda ayrıca 127 bin dolar tazminat ödenmesine de hükmedildi. Mahkeme, bu olayda Coberg’in kamu gücünü kişisel çıkar amacıyla kötüye kullandığını kayda geçirdi.

Yasa Dışı Operasyonun Ayrıntıları

Michael David Coberg, görevde bulunduğu dönemde hem şerif yardımcısı hem de helikopter pilotu olarak çalışıyordu. Söz konusu süreçte Beverly Hills’te faaliyet gösteren kripto para girişimcisi Adam Iza ile iş ilişkisi geliştirdi. Iza’nın piyasada “Crypto Godfather” olarak anıldığı biliniyor. Coberg, Iza’nın talebi üzerine, kendisine ayda en az 20 bin dolar ödeme karşılığında hem iş ortağı hem de danışman hem de rakiplere karşı caydırıcı bir güç olarak destek verdi.

Ekim 2021’deki olayda, Coberg resmi kimliğini ve kolluk yetkisini kullanarak Iza’nın bir rakibine müdahale etti. O esnada Iza, söz konusu kişiyi silahla tehdit ederek 127 bin doları kendi hesabına transfer etmeye zorladı. Coberg’in aktif görevde olması, mağdurun direnmesini daha da güçleştirdi.

Başka bir olayda ise Coberg, bir diğer iş rakibine yönelik sahte bir trafik çevirmesi ve tutuklama organize etti. Bu süreçte mahkemede yer alan bilgilere göre, diğer kolluk görevlilerine asılsız bir muhbir bulunduğunu anlatarak operasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. Hedeflenen kişinin aracına yasa dışı şekilde kokain ve halüsinojen mantar yerleştirildi ve bu şekilde ciddi suç isnadıyla karşı karşıya bırakıldı.

Büyük Ölçekte Yolsuzluk ve Ortaklar

Michael David Coberg’in organize ettiği olaylarda tek başına hareket etmediği, en az iki eski şerif yardımcısının da plana dahil olduğu tespit edildi. Davada Christopher Michael Cadman ve David Anthony Rodriguez adlı eski şerif yardımcıları da suçlarını kabul etti. Birden fazla kamu görevlisinin dahil olması, kurulan yapının bireysel yolsuzluğun ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Tüm bu girişimlerin başındaki Adam Iza, 2025 yılı başında “hak ihlali için komplo”, “telekomünikasyon dolandırıcılığı” ve “vergi kaçakçılığı” gibi çeşitli suçlardan suçluluğunu kabul etti. Iza’nın federal gözaltında tutulmaya devam ettiği ve henüz cezasının verilmediği bildiriliyor.

Kripto Para Bağlamı ve Yasal Değerlendirme

Olayda kripto paralar ana unsur olmaktan çok, iş ortamındaki anlaşmazlıkların çözümünde kullanılan bir bağlam oluşturdu. Iza’nın Coberg’e ödediği aylık paralar, dijital varlık transferi değil doğrudan nakit ödeme olarak gerçekleşti. Burada kamu gücünün özel sektör veya kişisel ilişkiler yoluyla kullanıldığı bir çıkar ilişkisi öne çıktı.

Kripto para sektöründe düzenleyici mekanizmaların ve yasal altyapının klasik finans sistemlerine göre daha sınırlı olması, taraflar arasında rekabetin alışılmadık yollara kayabileceğini gösteriyor. Iza’nın, fiilen görevde olan kolluk kuvvetlerini rakiplerini sindirmek için kiralaması, bu sektörün kimi zaman yasal sınırların dışına çıkabildiğine dikkat çekiyor.

Son olarak, bu davanın yalnızca teknolojik ya da finansal boyutuna değil; kripto ekosisteminde güç ve çıkar ilişkilerinin kimi zaman devletin olanaklarının kötüye kullanılmasına kadar uzanabileceği vurgulanıyor. Yetkililer, hızlı para hareketinin ve denetimin sınırlı olduğu sektörlerde benzer risklerin varlığını hatırlatıyor.