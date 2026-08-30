XRP’de 1,35 dolar desteği öne çıktı, 1,86 dolar direnci izleniyor

XRP son 24 saatte %1,51 yükselerek 1,40 dolara çıktı. Fiyat, 1,35 ile 1,38 dolar aralığında yoğun işlemin gerçekleştiği destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Bu bantta toplam 3,2 milyar XRP el değiştirdi.

Destek ve direnç seviyeleri

Kripto analisti Ali, XRP’nin kritik bir destek alanına yakın işlem gördüğünü belirtiyor. Varlık, 0,988 dolardan 1,698 dolara kadar yaklaşık %71,8 yükseldikten sonra %20 düzeltme yaptı ve yeniden güçlü talep bölgesini test etmeye başladı.

URPD verilerine göre 1,35 ile 1,38 dolar aralığı, işlem yoğunluğu nedeniyle en önemli talep bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu desteğin korunması halinde piyasada 1,60 ile 1,86 dolar arasındaki direnç alanı izleniyor.

Ali, 1,35 ile 1,38 dolar aralığında oluşan yüksek işlem hacminin XRP için kritik destek oluşturduğunu, bu bölgenin korunması halinde sıradaki ana direncin 1,60 ile 1,86 dolar bandında bulunduğunu vurguluyor.

Öne çıkan seviyeler arasında 1,60 dolar, 1,68 dolar ve 1,86 dolar bulunuyor. Bu noktalarda sırasıyla 1,99 milyar, 1,98 milyar ve 3,47 milyar XRP işlem gördü. 1,86 doların aşılması durumunda ise 2,19 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu bölgede daha önce 3,12 milyar XRP işlem gördü.

Seviye İşlem gören XRP Önemi 1,35 ile 1,38 dolar 3,2 milyar Destek bölgesi 1,60 dolar 1,99 milyar Direnç seviyesi 1,68 dolar 1,98 milyar Ara direnç 1,86 dolar 3,47 milyar Ana direnç 2,19 dolar 3,12 milyar Olası sonraki hedef

Türev piyasa etkisi ve son veriler

XRP, 22 Ağustos’ta 1,69 dolara yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Bu geri çekilme, Binance üzerindeki tahmini kaldıraç oranının son yedi ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla aynı döneme denk geldi. Veriler, türev piyasada daha büyük pozisyonlar açıldığını ve kaldıraç kullanımının fiyat hareketlerini daha sert hale getirdiğini gösteriyor.

XRP son yedi günde %6,51 geriledi ve altı günün dördünü ekside tamamladı. Piyasada günlük 200 günlük hareketli ortalama olan 1,27 dolar seviyesi de yakından izleniyor. Bu seviyenin destek haline gelmesi, alım yönlü senaryoyu güçlendirebilir.

URPD, belirli fiyat aralıklarında ne kadar varlığın el değiştirdiğini gösteren bir dağılım göstergesidir. Bu veri, hangi seviyelerde alıcı ve satıcı yoğunluğunun biriktiğini izlemek için kullanılır.

Ripple cephesindeki gelişmeler

XRP Ledger üzerindeki dolaşımdaki arz 1,04 milyarı aştı. Bu veri, Ripple‘ın stabilcoin takip aracı üzerinden paylaşıldı. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısı geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

SEC, XRP hazine şirketi Evernorth’un kayıt başvurusuna onay verdi. Şirketin Nasdaq’ta listelenebilmesi için geriye yalnızca bir hissedar oylaması kaldı.

Ayrıca Ripple, küresel ve çok varlıklı ana aracılık platformu Ripple Prime bünyesinde Delta One iş kolunu başlattığını açıkladı. Şirket, son günlerde fiyat görünümünün yanında kurumsal ürün tarafındaki adımlarla da takip ediliyor.