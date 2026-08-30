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Solana (SOL)

Solana, 97 dolar desteğini korursa 120 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 97 dolar desteğinin üstünde kalırken 120 dolar hedefi öne çıktı.
  • 📈 $SOL 105 doların üzerinde tutunursa 139 ile 150 dolar bandı daha yakından izlenecek.
  • 🧱 108 ile 110 dolar aralığında satış baskısı oluşurken 100 ile 102 dolar bandında alım desteği bulunuyor.
  • 🌐 Solana ağında günlük aktif adres sayısı 5 milyona yükseldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana 106,49 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 0,19 geriledi. Gün içi bant 104,64 dolar ile 110,17 dolar arasında oluştu. Piyasa değeri yaklaşık 62,17 milyar dolara, işlem hacmi ise 6,85 milyar dolara ulaştı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 120 dolar eşiği öne çıkıyor
2 Momentum göstergeleri yeni genişlemeye işaret ediyor
3 Ağ verileri fiyat hareketini destekliyor
4 110 dolar civarında satış duvarı izleniyor

Teknik görünümde 120 dolar eşiği öne çıkıyor

Son yükselişle birlikte SOL, daha önce direnç olarak izlenen 97 dolar seviyesinin üzerine yerleşti. Fiyat, bu bölgeyi yeniden test ettikten sonra 100 doların üstünde tutunmayı başardı. Bu yapı, kısa vadede yükseliş eğiliminin korunması açısından teknik olarak daha sağlam bir zemin oluşturuyor.

Quinten Francois, 97 dolar seviyesinin geri çekilmelerde korunması halinde yapının yukarı yönlü kaldığını, bu senaryoda sıradaki önemli hedefin 119 ile 120 dolar aralığına çıktığını belirtiyor.

Analist Quinten Francois, mevcut bant ile 119 ila 120 dolar bölgesi arasında belirgin bir yapısal direncin sınırlı göründüğüne dikkat çekiyor. Buna karşılık fiyatın yeniden 97 doların altına sarkması, kısa vadeli olumlu görünümü zayıflatabilir.

SeviyeAnlamı
97 dolarAna destek
108 ile 110 dolarKısa vadeli satış baskısı
119 ile 120 dolarİlk önemli yükseliş hedefi
139 ile 150 dolarOrta vadede izlenen bölge

Momentum göstergeleri yeni genişlemeye işaret ediyor

Fiyatın 79 ile 80 dolar çevresindeki uzun sıkışmadan çıkması ve RSI göstergesinin kendi direnç alanını aşması, momentumdaki değişimi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bu kırılımın ardından SOL yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

Trader Symba, 105 doların üzerindeki seyrin korunması halinde benzer ölçekte yeni bir hareket alanı oluşabileceğini öngörüyor. Bu senaryoda 145 ile 150 dolar aralığı gündeme gelebilir. Bununla birlikte RSI’daki yükseliş, sert rallilerin ardından kısa süreli geri çekilmelerin de olağan karşılanabileceğine işaret ediyor.

Ağ verileri fiyat hareketini destekliyor

Teknik tabloya ek olarak Solana ağındaki kullanım verileri de yakından izleniyor. Solana’nın resmi paylaşımına göre günlük aktif adres sayısı 5 milyona çıktı. Solana, yüksek hızlı işlem kapasitesi ve düşük maliyetli altyapısıyla öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Solana ağında günlük aktif adres sayısının 5 milyona ulaşması, fiyat hareketinin yalnızca kısa vadeli alımlarla sınırlı kalmadığına dair ek bir veri sunuyor.

Ağ etkinliğindeki artış fiyatların otomatik olarak yükseleceği anlamına gelmese de, kullanımın güçlenmesi ile teknik görünümün aynı dönemde iyileşmesi, toparlanmanın daha geniş bir zemine dayandığı görüşünü destekliyor.

110 dolar civarında satış duvarı izleniyor

Buna karşın 108 ile 110 dolar aralığında yeni arzın birikmeye başladığı görülüyor. Emir defteri verileri, bu bölgede oluşan satış duvarının fiyatın 110,17 dolara ulaştıktan sonra ivme kaybetmesini açıklayabileceğini gösteriyor. Aşağıda ise 100 ile 102 dolar bandında alım duvarları bulunuyor.

Kısa vadede piyasa, kırılımı savunan alıcılarla son zirve yakınında satış yapan taraf arasında denge arıyor. 108 ile 110 dolar aralığındaki baskının aşılması 120 dolar yolunu güçlendirebilir. Tersine, reddedilme halinde 102 ile 100 dolar bandına yeni bir test gündeme gelebilir.

Mevcut görünümde 120 doların aşılması halinde 139 ile 140 dolar bölgesi daha güçlü biçimde öne çıkabilir. Yükselişin sürmesi ve 105 dolar üzerindeki yapının korunması durumunda 140 ile 150 dolar aralığı orta vadeli hedef bölge olarak izleniyor. Buna karşılık 97 dolar desteğinin kaybedilmesi, momentumun zayıfladığına dair ilk güçlü işaret olabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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