Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRPL’de yapay zeka cüzdanları RLUSD kullanımını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL'de yapay zeka cüzdanları RLUSD kullanımını XRP'nin önüne taşıdı.
  • 📊 Son yedi günde $XRP tarafında 293,16 dolar, RLUSD tarafında 602,27 dolar işlem geçti.
  • 🤖 554.007 işlemlik akışta botlar, fiyat oynaklığı nedeniyle RLUSD'yi tercih etti.
  • 📌 Bu hafta XRPL'deki makine kaynaklı toplam işlem sayısı 2,3 milyonu aştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRPL üzerindeki yapay zeka cüzdanlarında XRP ile Ripple USD arasındaki ekonomik fark büyümeyi sürdürdü. Son veriler, dolar sabitli stabilcoin RLUSD’nin işlem akışında belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi. XRP ile RLUSD arasındaki dengesizlik yazım anı itibarıyla %105 seviyesine ulaştı.

İçindekiler
1 Son yedi günde fark açıldı
2 Fiyat oynaklığı tercihleri etkiliyor
3 Makine kaynaklı işlemler 2,3 milyonu geçti

Son yedi günde fark açıldı

XRPL AI Hub verilerine göre yapay zeka komut dosyaları son yedi günde 554.007 işlem gerçekleştirirken yalnızca 209 XRP harcadı. Aynı dönemde RLUSD işlem hacmi 602,27 seviyesine çıktı. XRP fiyatı 1,4027 dolar olduğunda, botların XRP tarafındaki harcaması 293,16 dolar karşılığında kaldı. Buna karşılık RLUSD kullanımı 602,27 dolar düzeyine ulaştı.

Mini sözlük: XRPL AI Hub, XRP Ledger üzerindeki yapay zeka kaynaklı işlem etkinliğini izleyen bir gösterge panelidir. RLUSD ise Ripple’ın dolar sabitli stabilcoini olarak, fiyat oynaklığını sınırlamak isteyen ödeme akışlarında kullanılır.

Bu tablo, dolar sabitli varlık lehine oluşan farkın geçici olmadığını ortaya koydu. Haftalık veriler, otonom yazılımların RLUSD ile daha fazla işlem çevirdiğini, XRP’yi ise mevcut fiyat düzeyi nedeniyle sınırlı kullandığını işaret ediyor.

MetrikXRPRLUSD
Son 7 gün harcama209 XRP602,27 RLUSD
Dolar karşılığı293,16 dolar602,27 dolar
Fark%105

Fiyat oynaklığı tercihleri etkiliyor

Bu eğilimde XRP’nin fiyat hareketi belirleyici oldu. Ağustosun ikinci yarısındaki güçlü yükselişte 1,70 doların üzerine çıkan varlık, daha sonra 1,38 ile 1,50 dolar aralığına sıkıştı. API kullanımı ve sunucu kapasitesi gibi alanlarda ortalama 0,0035 dolarlık mikro ödemeler yapan otonom sistemler için bu fiyat seviyesi yüksek bulunuyor.

Botlar son yedi günde XRP tarafında 293,16 dolar, RLUSD tarafında ise 602,27 dolar işlem gerçekleştirdi; bu fark dolar sabitli varlık lehine %105 seviyesine ulaştı.

Dolara sabitlenmiş işlem limitleri bu kur seviyesinde çok hızlı tükeniyor. Bu nedenle otomatik sistemler, operasyon bütçelerini piyasa dalgalanmalarından korumak için ödeme akışını RLUSD içinde tutmayı tercih ediyor.

Makine kaynaklı işlemler 2,3 milyonu geçti

XRPL üzerinde makineler tarafından üretilen toplam işlem sayısı bu hafta 2,3 milyonun üzerine çıktı. Buna rağmen dolar bazındaki toplam hacim henüz yüzlerce dolar düzeyinde kalıyor. Yine de veriler, yapay zeka aracıları açısından fiyat istikrarının giderek daha baskın bir ölçüt haline geldiğini gösteriyor.

XRP Ledger’da yerel tokenın, piyasa oynaklığı arttığında daha öngörülebilir dijital dolar karşısında geri planda kaldığı görülüyor.

Mevcut görünüm, XRPL’nin yapay zeka destekli ödeme akışlarında giderek daha fazla bir mutabakat katmanı gibi kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu yapıda yerel token XRP işlem ücretleri ve ağ işleyişindeki rolünü korurken, günlük mikro ödeme trafiğinde RLUSD’nin payı artıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de 1,35 dolar desteği öne çıktı, 1,86 dolar direnci izleniyor

DonAlt, Ethereum’un altcoin piyasasına yön verebileceğini söylüyor

Ripple, Nepal ve Tibet’teki sel felaketi için 300 bin dolar bağışladı

Bitwise, XRP’de fiyat zayıflarken 15,4 milyon dolarlık alım yaptı

XRP, eylülde sürebilecek yükseliş için kritik senato oylamasını bekliyor

XRP 1,50 dolar direncine yaklaşırken Bitcoin 82 bin doları test ediyor

XRP Fed’in sıkılaşma sinyali sonrası düşüşünü hızlandırdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Dogecoin’de 0,09 dolar direnci aşılırsa 0,115 dolar hedefi öne çıkıyor
Bir Sonraki Yazı Solana, 97 dolar desteğini korursa 120 dolar hedefi öne çıkıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’de 78.300 dolar eşiği kısa vadeli yön arayışını belirliyor
BITCOIN (BTC)
Peter Schiff, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma olmadığını savundu
BITCOIN (BTC)
Lost your password?