XRPL’de yapay zeka cüzdanları RLUSD kullanımını artırdı

XRPL üzerindeki yapay zeka cüzdanlarında XRP ile Ripple USD arasındaki ekonomik fark büyümeyi sürdürdü. Son veriler, dolar sabitli stabilcoin RLUSD’nin işlem akışında belirgin biçimde öne çıktığını gösterdi. XRP ile RLUSD arasındaki dengesizlik yazım anı itibarıyla %105 seviyesine ulaştı.

Son yedi günde fark açıldı

XRPL AI Hub verilerine göre yapay zeka komut dosyaları son yedi günde 554.007 işlem gerçekleştirirken yalnızca 209 XRP harcadı. Aynı dönemde RLUSD işlem hacmi 602,27 seviyesine çıktı. XRP fiyatı 1,4027 dolar olduğunda, botların XRP tarafındaki harcaması 293,16 dolar karşılığında kaldı. Buna karşılık RLUSD kullanımı 602,27 dolar düzeyine ulaştı.

Mini sözlük: XRPL AI Hub, XRP Ledger üzerindeki yapay zeka kaynaklı işlem etkinliğini izleyen bir gösterge panelidir. RLUSD ise Ripple’ın dolar sabitli stabilcoini olarak, fiyat oynaklığını sınırlamak isteyen ödeme akışlarında kullanılır.

Bu tablo, dolar sabitli varlık lehine oluşan farkın geçici olmadığını ortaya koydu. Haftalık veriler, otonom yazılımların RLUSD ile daha fazla işlem çevirdiğini, XRP’yi ise mevcut fiyat düzeyi nedeniyle sınırlı kullandığını işaret ediyor.

Metrik XRP RLUSD Son 7 gün harcama 209 XRP 602,27 RLUSD Dolar karşılığı 293,16 dolar 602,27 dolar Fark %105

Fiyat oynaklığı tercihleri etkiliyor

Bu eğilimde XRP’nin fiyat hareketi belirleyici oldu. Ağustosun ikinci yarısındaki güçlü yükselişte 1,70 doların üzerine çıkan varlık, daha sonra 1,38 ile 1,50 dolar aralığına sıkıştı. API kullanımı ve sunucu kapasitesi gibi alanlarda ortalama 0,0035 dolarlık mikro ödemeler yapan otonom sistemler için bu fiyat seviyesi yüksek bulunuyor.

Botlar son yedi günde XRP tarafında 293,16 dolar, RLUSD tarafında ise 602,27 dolar işlem gerçekleştirdi; bu fark dolar sabitli varlık lehine %105 seviyesine ulaştı.

Dolara sabitlenmiş işlem limitleri bu kur seviyesinde çok hızlı tükeniyor. Bu nedenle otomatik sistemler, operasyon bütçelerini piyasa dalgalanmalarından korumak için ödeme akışını RLUSD içinde tutmayı tercih ediyor.

Makine kaynaklı işlemler 2,3 milyonu geçti

XRPL üzerinde makineler tarafından üretilen toplam işlem sayısı bu hafta 2,3 milyonun üzerine çıktı. Buna rağmen dolar bazındaki toplam hacim henüz yüzlerce dolar düzeyinde kalıyor. Yine de veriler, yapay zeka aracıları açısından fiyat istikrarının giderek daha baskın bir ölçüt haline geldiğini gösteriyor.

XRP Ledger’da yerel tokenın, piyasa oynaklığı arttığında daha öngörülebilir dijital dolar karşısında geri planda kaldığı görülüyor.

Mevcut görünüm, XRPL’nin yapay zeka destekli ödeme akışlarında giderek daha fazla bir mutabakat katmanı gibi kullanıldığını ortaya koyuyor. Bu yapıda yerel token XRP işlem ücretleri ve ağ işleyişindeki rolünü korurken, günlük mikro ödeme trafiğinde RLUSD’nin payı artıyor.