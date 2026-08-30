Dogecoin’de 0,09 dolar direnci aşılırsa 0,115 dolar hedefi öne çıkıyor

Dogecoin, son geri çekilmenin ardından 0,084 dolar bölgesine yakın seyrederek kritik destek alanını yeniden test ediyor. Son 24 saatte yüzde 3,59 düşen varlık, Brave New Coin verilerine göre 0,08447 dolar civarında işlem gördü. Kısa vadeli ivme zayıflasa da grafiklerde yukarı yönlü olasılığı destekleyen bazı teknik yapılar korunuyor.

Birikim verisi dikkat çekiyor

Zincir üstü veriler, Dogecoin’de fiyat 0,09 doların altında kalmasına rağmen alım iştahının sürdüğünü gösteriyor. Güncel birikim puanının 100 seviyesine ulaşması, alımların tek seferlik bir sıçramadan çok hafta boyunca devam eden düzenli talebe dayandığına işaret ediyor.

CW, Dogecoin’de hafta geneline yayılan alımların dikkat çekici olduğunu, bu tablonun da yeni bir yukarı hareket için zemin hazırlayabileceğini aktarıyor.

Fiyatın halen 0,08 dolar bandının orta bölümünde sıkışması nedeniyle bu birikim henüz net bir kırılmaya dönüşmedi. Buna rağmen desteğin korunması ve talebin sürmesi, ivmenin yeniden güç kazanması halinde daha belirleyici olabilir.

Kısa vadede iki teknik formasyon izleniyor

Kısa vadeli grafikte ters omuz baş omuz formasyonuna benzer bir yapı oluşuyor. Son dönemde alt bandın birkaç kez savunulması, ortadaki daha derin dip ile birlikte olası bir dönüş formasyonunu gündeme getirdi. Bu yapının teknik olarak geçerlilik kazanması için boyun çizgisinin üzerine çıkılması gerekiyor.

Ali Charts, 0,081 doları ana destek, 0,09 doları ise kırılma seviyesi olarak öne çıkarıyor; saatlik kapanışın bu direncin üzerinde gelmesi halinde 0,096, 0,105 ve 0,115 dolar seviyeleri izleniyor.

Ayrıca son yükselişin ardından aşağı eğimli bir sıkışma kanalı içinde ilerleyen görünüm, boğa bayrağı olarak değerlendiriliyor. Bu tür teknik eşiklerde anlık veri akışının önemi artarken, tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

0,09 dolar üzerinde saatlik kapanış gelirse mevcut sıkışmanın yukarı kırıldığı düşünülerek 0,098 dolara doğru yeni bir deneme başlayabilir. Daha geniş projeksiyonda ise 0,115 dolar seviyesi öne çıkıyor. Buna karşılık 0,081 dolar desteğinin kaybedilmesi, hem boğa bayrağını hem de dönüş formasyonunu zayıflatabilir.

DOGE/BTC oranında nadir görülen RSI seviyesi

Dogecoin’in Bitcoin karşısındaki aylık RSI göstergesi 40 seviyesinin altına indi. Bu görünüm, DOGE/BTC grafiğinin geçmişinde yalnızca iki kez görülmüştü. Analistler, bu tablonun tek başına ani yön değişimi anlamına gelmediğini, ancak tarihsel olarak dikkat çeken bir zayıflık bölgesine işaret ettiğini vurguluyor.

DOGE/BTC oranında toparlanma yaşanması, dolar bazlı grafikte izlenen yukarı yönlü senaryoya ek teyit sağlayabilir. Şimdilik fiyat 0,081 dolar destek ile 0,09 dolar direnç arasında sıkışmış durumda. Yukarıda 0,096 ve 0,105 dolar ara seviyeleri, ardından 0,115 dolar hedefi izlenirken; aşağıda 0,081 doların altı 0,075 doları yeniden gündeme getirebilir.