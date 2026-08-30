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Kripto Para

Yapay zeka yönlendirmesiyle başlayan saldırı, cüzdanları yeniden hedef aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Yapay zeka önerisiyle indirilen sahte uygulama, bir Web3 geliştiricisinin cihazını hedef aldı.
  • 🧩 Saldırganlar, $NEAR kurucu ortağı Illia Polosukhin’in uyardığı bağlam zehirleme yöntemiyle yapılandırma dosyalarını kullandı.
  • 💻 İşletim sistemi yeniden kurulsa da SKILL.md dosyasına eklenen arka kapı zararlıyı geri getirdi.
  • 🔐 Olay, .md ve .json tabanlı yapay zeka dosyalarının artık kod gibi incelenmesi gerektiğini gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Web3 proje kurucu ortağı Numa Lunah, yapay zeka destekli bir öneriyi izledikten sonra dijital varlıklarının kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Olay, saldırganların yapay zeka beceri yapılandırma dosyalarına gizli arka kapılar yerleştirerek, işletim sistemi tamamen yeniden kurulduktan sonra bile bilgisayarları yeniden enfekte edebildiğini ortaya koydu.

İçindekiler
1 Kimlik avı bağlantısıyla başlayan zincir
2 Sistem sıfırlaması neden yetmedi
3 Web3 geliştiricileri için yeni risk alanı

Kimlik avı bağlantısıyla başlayan zincir

Saldırı, Lunah çalışma ortamını kurarken Claude’dan bir deşifre uygulamasını indirmek için bağlantı istemesiyle başladı. Yapay zeka asistanı, programın resmi sitesi yerine kimlik avı amacıyla hazırlanmış kopya bir adrese yönlendirdi.

Yazılım indirildikten sonra geliştiricinin iş bilgisayarına fark edilmeden bir bilgi hırsızı yerleştirildi. Bu tür zararlı yazılımlar, parolaları, borsa hesap bilgilerini ve sıcak cüzdanlardaki özel anahtarları ele geçirmek için kullanılıyor. Claude, Anthropic tarafından geliştirilen bir yapay zeka asistanı olarak biliniyor.

Illia Polosukhin, otonom yapay zeka ajanı altyapısının korunmasının kritik önem taşıdığına ve “bağlam zehirleme” yöntemini kullanan kampanyaların arttığına dikkat çekiyor.

Sistem sıfırlaması neden yetmedi

Lunah ihlali zamanında fark etti, cihazı ağdan ayırdı ve işletim sistemini tamamen yeniden kurdu. Buna rağmen tehdit ortadan kalkmadı. Yedekten dosya geri yüklemeye çalışırken, yapay zeka için kişisel stil rehberi olarak kullandığı SKILL.md belgesinde değişiklikler bulunduğunu tespit etti.

Saldırganlar bu metin dosyasının yapısını değiştirmişti. Söz konusu yapılandırma profili yeni ve temiz bir cihaza aktarıldığında dosya otomatik olarak saldırganların sunucusuna bağlanıyor, bilgi hırsızını yeniden indiriyor ve kimlik bilgilerini toplamayı sürdürüyor.

Mini sözlük: Bağlam zehirleme, yapay zeka sistemlerinin kullandığı talimat, hafıza veya yapılandırma verilerine kötü niyetli içerik eklenmesi yöntemidir. Böylece modelin verdiği yanıtlar ya da tetiklediği işlemler saldırganın istediği yöne kaydırılabilir.

Web3 geliştiricileri için yeni risk alanı

Olay, NEAR Protocol kurucu ortağı Illia Polosukhin’in de dikkatini çekti. Polosukhin, özellikle otonom yapay zeka ajanlarının kullandığı altyapının güvenliğinin kritik hale geldiğini vurguladı. NEAR Protocol, geliştiricilere yönelik bir blokzincir ağı olarak faaliyet gösteriyor.

Web3 geliştiricileri açısından bu vaka, yerel makinelerin artık yalnızca klasik zararlı yazılımlarla değil, yapay zekanın kullandığı bağlam ve yapılandırma dosyaları üzerinden de hedef alınabildiğini gösterdi. .md veya .json uzantılı yapay zeka beceri dosyalarının zararsız metin olarak görülmemesi, çalıştırılabilir kod kadar dikkatle incelenmesi gerekiyor.

SKILL.md dosyasına yerleştirilen değişiklikler, temiz bir cihaza taşındığında saldırgan sunucusuyla bağlantı kurarak zararlı yazılımı yeniden yüklüyor ve veri toplamayı sürdürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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