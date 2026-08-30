Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1020 yükseldi

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 20,95 milyon SHIB erişilemeyen cüzdanlara gönderildi. Böylece Shiba Inu‘nun günlük yakım oranı %1020’nin üzerine çıktı. Yakım, tokenların dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Shibburn ise SHIB yakımlarını takip eden topluluk odaklı veri platformu olarak biliniyor.

Yakım verilerinde sert toparlanma

Günlük yakımdaki sıçrama, birkaç gündür zayıf seyreden işlemlerin ardından geldi. 23 Ağustos’ta 40 milyonun üzerinde SHIB yakılırken bu miktar daha sonra yaklaşık 5 milyon seviyesine geriledi. 29 Ağustos’ta ise günlük yakım 2.551.224 SHIB’e kadar düştü. Son verilerle birlikte bu tablo keskin biçimde tersine döndü.

Son yedi günde toplam 85,48 milyon SHIB yakıldı. Buna karşın haftalık yakım oranı %46,20 geriledi. Son 30 günlük dönemde yakılan toplam miktar ise 607,34 milyon SHIB olarak kaydedildi.

Shiba Inu’nun başlangıçtaki 1 katrilyon arzının 410.844.015.547.496 SHIB’lik bölümü şimdiye kadar yakıldı. Bu işlemler toplam 21.690 transferle gerçekleşti.

Son 24 saatte 20,95 milyon SHIB’in erişilemeyen cüzdanlara gönderilmesi, günlük yakım hızını %1020’nin üzerine taşıdı.

Fiyatta direnç bölgeleri izleniyor

SHIB fiyatı son 24 saatte %0,81 yükseldi. Buna rağmen hafta sonundaki daha geniş çaplı piyasa düşüşünün etkileri sürüyor. Piyasadaki bu baskı, Jackson Hole sempozyumunda enflasyon eğilimine ilişkin temkinli mesajların ardından güç kazandı.

Fed’in Wyoming eyaletindeki yıllık Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh, ileriye dönük net bir yönlendirme vermedi. Açıklamaların ardından yatırımcılar eylül ayı politika toplantısında faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı.

SHIB, 22 Ağustos’ta 0.00000623 dolara yükseldikten sonra geri çekildi. Alıcılar ivmeyi yeniden kurmaya çalışsa da fiyat 0.00000538 dolardaki günlük 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve bu seviyenin altında kalmayı sürdürüyor.

Gösterge Seviye İlk direnç 0.00000538 dolar Diğer dirençler 0.00000553, 0.00000575 ve 0.00000623 dolar İzlenen destek 0.000005 dolar bölgesi Günlük MA 50 0.0000047 dolar

Fiyatın karşılaştığı direnç seviyeleri 0.00000538, 0.00000553, 0.00000575 ve 0.00000623 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 0.000005 dolar bölgesi destek olarak test ediliyor. Düşüşün sürmesi halinde piyasa 0.0000047 dolardaki günlük 50 günlük hareketli ortalamayı destek haline getirmeye çalışabilir.

Ağustos performansı pozitif bölgede kaldı

Günlük RSI göstergesinin 54 seviyesinde yataylaşması, kısa vadede sıkışık bant hareketi olasılığını güçlendiriyor. Bu görünüm, SHIB’in bir sonraki belirgin hareket öncesinde 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında dalgalanabileceğine işaret ediyor.

Günlük RSI’nin 54 seviyesinde yatay seyretmesi, SHIB’in 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında bir süre daha sıkışabileceğini gösteriyor.

SHIB haftalık bazda %6,85 geride bulunuyor. Buna karşılık ağustos başından bu yana yükseliş %9,77 seviyesinde. Mevcut tablo korunursa SHIB, hazirandan bu yana ikinci pozitif aylık kapanışına yönelebilir.