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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da günlük yakım oranı %1020 yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔥 Shiba Inu'da son 24 saatte 20,95 milyon token yakıldı ve günlük oran %1020 yükseldi.
  • 📉 Ağustos sonunda 2.551.224 SHIB'e kadar inen yakım, son verilerle sert biçimde toparlandı.
  • 📊 $SHIB fiyatı 22 Ağustos zirvesinin ardından ana dirençlerin altında kalırken 0.000005 dolar desteğini test ediyor.
  • 🏦 Fed toplantısı sonrası artan faiz beklentisi, hafta sonundaki geniş piyasa baskısını güçlendirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Shibburn verilerine göre son 24 saatte 20,95 milyon SHIB erişilemeyen cüzdanlara gönderildi. Böylece Shiba Inu‘nun günlük yakım oranı %1020’nin üzerine çıktı. Yakım, tokenların dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılması anlamına geliyor. Shibburn ise SHIB yakımlarını takip eden topluluk odaklı veri platformu olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Yakım verilerinde sert toparlanma
2 Fiyatta direnç bölgeleri izleniyor
3 Ağustos performansı pozitif bölgede kaldı

Yakım verilerinde sert toparlanma

Günlük yakımdaki sıçrama, birkaç gündür zayıf seyreden işlemlerin ardından geldi. 23 Ağustos’ta 40 milyonun üzerinde SHIB yakılırken bu miktar daha sonra yaklaşık 5 milyon seviyesine geriledi. 29 Ağustos’ta ise günlük yakım 2.551.224 SHIB’e kadar düştü. Son verilerle birlikte bu tablo keskin biçimde tersine döndü.

Son yedi günde toplam 85,48 milyon SHIB yakıldı. Buna karşın haftalık yakım oranı %46,20 geriledi. Son 30 günlük dönemde yakılan toplam miktar ise 607,34 milyon SHIB olarak kaydedildi.

Shiba Inu’nun başlangıçtaki 1 katrilyon arzının 410.844.015.547.496 SHIB’lik bölümü şimdiye kadar yakıldı. Bu işlemler toplam 21.690 transferle gerçekleşti.

Son 24 saatte 20,95 milyon SHIB’in erişilemeyen cüzdanlara gönderilmesi, günlük yakım hızını %1020’nin üzerine taşıdı.

Fiyatta direnç bölgeleri izleniyor

SHIB fiyatı son 24 saatte %0,81 yükseldi. Buna rağmen hafta sonundaki daha geniş çaplı piyasa düşüşünün etkileri sürüyor. Piyasadaki bu baskı, Jackson Hole sempozyumunda enflasyon eğilimine ilişkin temkinli mesajların ardından güç kazandı.

Fed’in Wyoming eyaletindeki yıllık Jackson Hole toplantısında Kevin Warsh, ileriye dönük net bir yönlendirme vermedi. Açıklamaların ardından yatırımcılar eylül ayı politika toplantısında faiz artışı ihtimalini daha yüksek fiyatlamaya başladı.

SHIB, 22 Ağustos’ta 0.00000623 dolara yükseldikten sonra geri çekildi. Alıcılar ivmeyi yeniden kurmaya çalışsa da fiyat 0.00000538 dolardaki günlük 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve bu seviyenin altında kalmayı sürdürüyor.

GöstergeSeviye
İlk direnç0.00000538 dolar
Diğer dirençler0.00000553, 0.00000575 ve 0.00000623 dolar
İzlenen destek0.000005 dolar bölgesi
Günlük MA 500.0000047 dolar

Fiyatın karşılaştığı direnç seviyeleri 0.00000538, 0.00000553, 0.00000575 ve 0.00000623 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 0.000005 dolar bölgesi destek olarak test ediliyor. Düşüşün sürmesi halinde piyasa 0.0000047 dolardaki günlük 50 günlük hareketli ortalamayı destek haline getirmeye çalışabilir.

Ağustos performansı pozitif bölgede kaldı

Günlük RSI göstergesinin 54 seviyesinde yataylaşması, kısa vadede sıkışık bant hareketi olasılığını güçlendiriyor. Bu görünüm, SHIB’in bir sonraki belirgin hareket öncesinde 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında dalgalanabileceğine işaret ediyor.

Günlük RSI’nin 54 seviyesinde yatay seyretmesi, SHIB’in 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında bir süre daha sıkışabileceğini gösteriyor.

SHIB haftalık bazda %6,85 geride bulunuyor. Buna karşılık ağustos başından bu yana yükseliş %9,77 seviyesinde. Mevcut tablo korunursa SHIB, hazirandan bu yana ikinci pozitif aylık kapanışına yönelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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