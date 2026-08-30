Bitcoin’de kurumsal trafik hızlandı: Funding geri döndü, Saylor sinyal verdi

Bitcoin’in geçen hafta birkaç gün içinde yaklaşık 62.000 dolardan 77.000 doların üzerine yükselmesi, düşüş yönünde pozisyon alan kaldıraçlı yatırımcılara yaklaşık 3 milyar dolarlık kayıp yaşattı. Ancak aynı hareket, büyük kripto işlem şirketleri için fiyatın hangi yöne gideceğini tahmin etmekten bağımsız yeni bir getiri fırsatının kapısını açtı.

Zincir üstü verilere göre Abraxas Capital, Fasanara Capital ve Wintermute gibi büyük işlem şirketleri, merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid üzerinde yüz milyonlarca dolarlık short perpetual futures pozisyonu oluşturdu.

Lookonchain tarafından takip edilen verilere göre üç şirketin toplam pozisyonları 138.569 ETH ve 3.425 BTC seviyesinde bulunuyor. Bunların yaklaşık değeri sırasıyla 338 milyon dolar ve 265 milyon dolara ulaşıyor.

Ancak bu yüksek short pozisyonları, şirketlerin Bitcoin veya Ethereum’da düşüş beklediği anlamına gelmeyebilir.

Amaç Düşüşten Kazanmak Değil, Funding Geliri Toplamak

Kurumsal yatırımcıların kullandığı strateji, “cash-and-carry” veya “basis trade” olarak biliniyor. Bu yöntemde yatırımcı bir kripto parayı spot piyasada elinde tutarken aynı miktarda perpetual futures short pozisyonu açıyor.

Böylece iki pozisyon birbirini büyük ölçüde dengeliyor ve fiyatın yükselmesi ya da düşmesinden kaynaklanan risk sınırlanıyor. Asıl gelir ise piyasanın yükseliş eğiliminde olduğu dönemlerde long pozisyonların short pozisyonlara ödediği funding oranından elde ediliyor.

Abraxas Capital’in son işlemleri de bu stratejiyle uyumlu bir görünüm sergiliyor. Arkham Intelligence verilerine göre şirket yalnızca son dört günde Binance’ten yaklaşık 173 milyon dolar değerinde 73.872 ETH çekti.

Bitcoin’de funding oranları büyük borsalarda pozitif kalmaya devam ediyor. Coinglass verilerine göre oran yaklaşık sekiz saatte yüzde 0,01 seviyesinde bulunuyor. Aegis’in verileri ise 24 Ağustos itibarıyla Bitcoin perpetual funding oranının 30 günlük ortalamasının yıllıklandırılmış yüzde 6,7’ye, yedi günlük ortalamasının ise yüzde 8,7’ye ulaştığını gösteriyor.

21Shares Capital Markets, Bitcoin’de basis seviyelerinin yüksek kalmasına rağmen funding oranlarının henüz olağan dışı seviyelerde olmadığını belirtiyor. Bu durum stratejinin cazip hale geldiğini ancak piyasanın bu açıdan henüz aşırı ısınmadığını gösteriyor.

Üstelik fırsat yalnızca Bitcoin ve Ethereum ile sınırlı değil. 21Shares Capital Markets’e göre Solana dahil büyük kripto paralarda da basis trade getirileri yükselmiş durumda.

Aylar Sonra Strateji Yeniden Cazip Hale Geldi

Basis trade yılın önceki bölümünde büyük ölçüde cazibesini kaybetmişti. Glassnode verilerine göre Bitcoin perpetual funding oranları şubat-temmuz döneminin önemli bölümünde düşük veya negatif seviyelerde kaldı.

Bitcoin’in 120.000 doların üzerindeki rekor seviyelerden gerilemesi sırasında kaldıraçlı long pozisyonların çözülmesi, short pozisyonların funding geliri elde etmesini zorlaştırdı. Funding negatif olduğunda ise strateji gelir yaratmak yerine maliyet oluşturabiliyor.

Ağustos ayındaki yükseliş bu tabloyu değiştirdi. Bitcoin fiyatındaki hızlı artışla birlikte short pozisyonlar tasfiye edilirken funding oranlarının yeniden güçlü biçimde pozitife dönmesi, basis trade için yeni bir fırsat penceresi açtı.

Kurumsal Tarafta Hareketlilik Artıyor

Stratejinin etkisi yalnızca zincir üstü platformlarda görülmüyor. Kurumsal yatırımcıların yoğun olarak kullandığı CME’de Bitcoin vadeli işlem açık pozisyon miktarı son haftalarda yaklaşık 87.000 BTC’den 122.000 BTC’ye yükseldi.

CryptoQuant verileri ise dikkat çekici başka bir değişime işaret ediyor. CME’de hedge fonlar kısa süre önce Bitcoin vadeli işlemlerinde net long pozisyona geçti. Basis trade yapısı gereği bu yatırımcı grubunun genellikle short tarafta bulunması nedeniyle bu gelişme alışılmışın dışında görülüyor.

Bu değişim, bazı kurumsal yatırımcıların piyasa nötr bir getiri stratejisinin ötesine geçerek Bitcoin’de yükselişin devam edeceği yönünde doğrudan pozisyon almaya başladığını düşündürüyor.

Kurumsal taraftaki hareketliliğe Michael Saylor’dan gelen yeni bir paylaşım da eklendi. MicroStrategy’nin kurucusu Saylor, şirketin Bitcoin Tracker verilerini “We’re ₿ack” ifadesiyle yeniden paylaştı.

Şirketin geçmişteki paylaşım düzeni dikkate alındığında bu tür Bitcoin Tracker gönderilerini çoğu zaman ertesi gün yeni Bitcoin alımı açıklaması izliyor. MicroStrategy’nin Bitcoin varlıklarını artırdığına ilişkin son açıklama 22 Haziran 2026 tarihinde yapılmıştı. Şirket ayrıca son iki haftadır Bitcoin Tracker konusunda yeni bir güncelleme paylaşmamıştı.

Bu nedenle Saylor’ın son paylaşımı, şirketten yeni bir Bitcoin alım duyurusu gelebileceği beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

Bununla birlikte artan kaldıraç piyasa açısından yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Kripto traderı @LLuciano_BTC, funding oranlarının pozitife dönmesine rağmen Bitcoin’in daha güçlü bir yükseliş gerçekleştirmekte zorlanmasının kırılgan bir yapı oluşturduğunu belirtti. Fiyat hareketi teyit edilmeden pozisyonların fazla iyimser hale gelmesi durumunda aşağı yönlü bir hareket long pozisyonların tasfiyesini hızlandırabilir.

@misterrcrypto da yükselişle birlikte kaldıraçlı long pozisyonların kalabalıklaşmasının, momentumun zayıflaması halinde sert bir geri çekilme ihtimalini artırabileceğine dikkat çekti.

Buna rağmen güçlü bilançoya ve gerekli işlem altyapısına sahip büyük şirketler açısından mevcut ortam yeniden cazip hale gelmiş durumda. Funding oranlarının pozitife dönmesi basis trade stratejisini yeniden canlandırırken, CME’de artan pozisyonlar ve Michael Saylor’ın paylaşımı kurumsal taraftaki hareketliliğin de güçlendiğine işaret ediyor.