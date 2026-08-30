DonAlt, Ethereum’un altcoin piyasasına yön verebileceğini söylüyor

Kripto para piyasasında yakından izlenen analist DonAlt, önümüzdeki haftalarda Ethereum fiyat hareketinin daha geniş altcoin piyasası için belirleyici bir gösterge haline gelebileceğini belirtiyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son dönemde teknik görünümü en net varlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik görünümde öne çıkan tablo

DonAlt, Ethereum günlük grafiğinde önemli bir direnç seviyesinin aşılmasının ardından düzenli bir sıkışma süreci oluştuğuna dikkat çekiyor. Analiste göre bu yapı, güçlü bir kırılma sonrasında görülmesi beklenen klasik bir konsolidasyon görünümüne işaret ediyor ve piyasanın mevcut aşamada yön aradığını gösteriyor.

DonAlt, Ethereum grafiğinin şu anda kripto piyasasındaki en temiz yapılardan birini sunduğunu, fiyatın kırılma sonrası sağlıklı bir konsolidasyon sergilediğini ve bu tablonun piyasanın geri kalanı için de yol gösterici olabileceğini vurguluyor.

DonAlt, 2024 ile 2025 döneminde XRP’deki yüzde 700’ü aşan yükselişi önceden öngörmesiyle tanınan bir piyasa analisti olarak biliniyor. Bu nedenle Ethereum’a ilişkin son değerlendirmeleri, özellikle teknik analiz odaklı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler

Analist, 13 Ağustos’ta Ethereum’u 1.878 dolar seviyesinden almaya başladığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından ETH fiyatı yüzde 30’un üzerinde yükseldi ve mevcut konsolidasyon aşamasına girene kadar yaklaşık 600 dolar değer kazandı.

DonAlt, daha uzun vadede 4.000 dolar bölgesini hedef olarak öne çıkarırken, 3.000 dolar civarında kar almanın da makul bir seviye olacağını ifade ediyor. Buna karşılık kısa ve orta vadede piyasadaki asıl odak, fiyatın mevcut destek bölgesinin üzerinde kalıp kalamayacağına yönelmiş durumda.

Teknik görünümde 2.400 dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. ETH bu eşiğin üzerine çıktıktan sonra 2.454 ile 2.492 dolar aralığında tanımlanan birikim bölgesinde yatay seyir izledi. Yukarı yönde ise 2.815,68 dolar seviyesi orta vadeli ana direnç olarak izleniyor.

Gösterge Seviye Anlamı Alım seviyesi 1.878 dolar DonAlt’ın pozisyon açıkladığı bölge Ana destek 2.400 dolar Fiyatın üzerinde kalmasının önemsendiği eşik Birikim aralığı 2.454 ile 2.492 dolar Konsolidasyon bölgesi Orta vadeli direnç 2.815,68 dolar Alıcıların ana hedefi

DonAlt, Ethereum’un sakin seyir sonrasında hangi yöne kırılacağına bağlı olarak altcoin piyasasının geri kalanının da benzer bir yön izleyebileceğini düşünüyor.

Volatilite düştü, gözler yeni harekette

Volatilitedeki gerileme ve fiyatın 2.400 doların üzerinde tutunması, alıcıların kontrolü koruduğuna işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor. Analiste göre bu süreçte hacim birikimi sürüyor ve piyasa yeni yönlü harekete hazırlanıyor olabilir.

Bu nedenle Ethereum’daki mevcut fiyat yapısı yalnızca ETH yatırımcıları için değil, daha geniş altcoin piyasasının kısa vadeli eğilimini izleyen yatırımcılar açısından da kritik önem taşıyor.