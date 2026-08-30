Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

DonAlt, Ethereum’un altcoin piyasasına yön verebileceğini söylüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DonAlt, Ethereum'un önümüzdeki haftalarda altcoin piyasasına yön verebileceğini söylüyor.
  • 📈 DonAlt'ın 13 Ağustos'ta 1.878 dolardan izlemeye aldığı $ETH, ardından yüzde 30'un üzerinde yükseldi.
  • 📊 Fiyat 2.400 doların üzerinde kalırken 2.454 ile 2.492 dolar aralığında sıkışma izliyor.
  • 🧭 Analist, bu sakin dönemin ardından oluşacak yönün altcoin piyasasının geneline yansıyabileceğini düşünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında yakından izlenen analist DonAlt, önümüzdeki haftalarda Ethereum fiyat hareketinin daha geniş altcoin piyasası için belirleyici bir gösterge haline gelebileceğini belirtiyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, son dönemde teknik görünümü en net varlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde öne çıkan tablo
2 Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler
3 Volatilite düştü, gözler yeni harekette

Teknik görünümde öne çıkan tablo

DonAlt, Ethereum günlük grafiğinde önemli bir direnç seviyesinin aşılmasının ardından düzenli bir sıkışma süreci oluştuğuna dikkat çekiyor. Analiste göre bu yapı, güçlü bir kırılma sonrasında görülmesi beklenen klasik bir konsolidasyon görünümüne işaret ediyor ve piyasanın mevcut aşamada yön aradığını gösteriyor.

DonAlt, Ethereum grafiğinin şu anda kripto piyasasındaki en temiz yapılardan birini sunduğunu, fiyatın kırılma sonrası sağlıklı bir konsolidasyon sergilediğini ve bu tablonun piyasanın geri kalanı için de yol gösterici olabileceğini vurguluyor.

DonAlt, 2024 ile 2025 döneminde XRP’deki yüzde 700’ü aşan yükselişi önceden öngörmesiyle tanınan bir piyasa analisti olarak biliniyor. Bu nedenle Ethereum’a ilişkin son değerlendirmeleri, özellikle teknik analiz odaklı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler

Analist, 13 Ağustos’ta Ethereum’u 1.878 dolar seviyesinden almaya başladığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından ETH fiyatı yüzde 30’un üzerinde yükseldi ve mevcut konsolidasyon aşamasına girene kadar yaklaşık 600 dolar değer kazandı.

DonAlt, daha uzun vadede 4.000 dolar bölgesini hedef olarak öne çıkarırken, 3.000 dolar civarında kar almanın da makul bir seviye olacağını ifade ediyor. Buna karşılık kısa ve orta vadede piyasadaki asıl odak, fiyatın mevcut destek bölgesinin üzerinde kalıp kalamayacağına yönelmiş durumda.

Teknik görünümde 2.400 dolar seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. ETH bu eşiğin üzerine çıktıktan sonra 2.454 ile 2.492 dolar aralığında tanımlanan birikim bölgesinde yatay seyir izledi. Yukarı yönde ise 2.815,68 dolar seviyesi orta vadeli ana direnç olarak izleniyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Alım seviyesi1.878 dolarDonAlt’ın pozisyon açıkladığı bölge
Ana destek2.400 dolarFiyatın üzerinde kalmasının önemsendiği eşik
Birikim aralığı2.454 ile 2.492 dolarKonsolidasyon bölgesi
Orta vadeli direnç2.815,68 dolarAlıcıların ana hedefi

DonAlt, Ethereum’un sakin seyir sonrasında hangi yöne kırılacağına bağlı olarak altcoin piyasasının geri kalanının da benzer bir yön izleyebileceğini düşünüyor.

Volatilite düştü, gözler yeni harekette

Volatilitedeki gerileme ve fiyatın 2.400 doların üzerinde tutunması, alıcıların kontrolü koruduğuna işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor. Analiste göre bu süreçte hacim birikimi sürüyor ve piyasa yeni yönlü harekete hazırlanıyor olabilir.

Bu nedenle Ethereum’daki mevcut fiyat yapısı yalnızca ETH yatırımcıları için değil, daha geniş altcoin piyasasının kısa vadeli eğilimini izleyen yatırımcılar açısından da kritik önem taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de 1,35 dolar desteği öne çıktı, 1,86 dolar direnci izleniyor

XRPL’de yapay zeka cüzdanları RLUSD kullanımını artırdı

Ripple, Nepal ve Tibet’teki sel felaketi için 300 bin dolar bağışladı

Bitwise, XRP’de fiyat zayıflarken 15,4 milyon dolarlık alım yaptı

XRP, eylülde sürebilecek yükseliş için kritik senato oylamasını bekliyor

XRP 1,50 dolar direncine yaklaşırken Bitcoin 82 bin doları test ediyor

XRP Fed’in sıkılaşma sinyali sonrası düşüşünü hızlandırdı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Solana 200 günlük ortalamanın üstüne çıktı, 90 dolar destek oldu
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de kurumsal trafik hızlandı: Funding geri döndü, Saylor sinyal verdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Bitcoin’de 78.300 dolar eşiği kısa vadeli yön arayışını belirliyor
BITCOIN (BTC)
Peter Schiff, Bitcoin’in enflasyona karşı koruma olmadığını savundu
BITCOIN (BTC)
Lost your password?