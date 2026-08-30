Solana 200 günlük ortalamanın üstüne çıktı, 90 dolar destek oldu

Solana, ağustosun ikinci yarısında yaklaşık 75 dolardan başladığı yükselişle 2026’nın en dikkat çekici toparlanmalarından birini sergiledi. SOL fiyatı son işlemlerde 104,65 dolar civarında seyrederken, son zirvede 110 doların kısa süreliğine üzerine çıktı. Bu hareket, teknik görünüm açısından benzer varlıklara kıyasla daha güçlü bir zemin oluşturdu.

Uzun vadeli direnç geride kaldı

Yükselişin öne çıkan tarafı, Solana’nın önce 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları aşması oldu. Bu iki seviye sırasıyla 80,78 dolar ve 82,46 dolar civarında bulunuyordu. Ardından piyasa için daha kritik kabul edilen 90 dolar bölgesi test edildi ve fiyat bu alanın üzerine yerleşti.

20 günlük üssel hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalama da birbirine çok yakın şekilde 90,06 dolar ve 90,18 dolar seviyelerinde bulunuyor. Solana, artan hacim eşliğinde 200 günlük ortalamanın üzerine çıktı ve ilk denemede geri çevrilmedi. Fiyatın bu göstergenin yaklaşık yüzde 15 üzerinde kalması, teknik yapının güç kazandığına işaret ediyor.

Solana için zor kırılımın büyük bölümü geride kaldı; artık piyasa 200 günlük ortalamanın aşılıp aşılamadığını değil, 90 dolar bölgesinin korunup korunamayacağını izliyor.

Kısa vadede aşırı alım baskısı öne çıkıyor

Buna karşın kısa vadeli görünüm tamamen risksiz değil. Günlük RSI göstergesi kırılım sırasında 80 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra 73,4 civarına geriledi. Bu tablo, momentumun halen güçlü kaldığını gösterse de 105 ila 110 dolar aralığında yeni alım yapmanın, 80 ila 90 dolar bandına kıyasla daha yüksek risk taşıdığına işaret ediyor.

İşlem hacminde ilk sıçramanın ardından normalleşme başlaması da dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyatın kesintisiz biçimde yukarı devam etmesinden çok, bir süre yatay seyir ya da soluklanma dönemi geçirmesi daha olası görülüyor. Teknik göstergeleri ve kırılım sonrası kritik eşikleri yakından izleyen yatırımcılar için takip araçları da öne çıkıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

110 dolar direnç, 90 dolar savunma hattı

Yukarı yönlü harekette ilk önemli engel 110 ile 111 dolar aralığı olmaya devam ediyor. Bu bölgenin aşılması halinde 115 ile 120 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Ancak fiyat ivmesini koruyamazsa önce 100 dolara, ardından da kritik 90 dolar alanına doğru bir geri çekilme yaşanabilir.

Analistler açısından asıl teknik sınır 90 dolar bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin başarılı biçimde yeniden test edilmesi, önceki uzun vadeli direncin desteğe dönüştüğünü teyit edebilir. Böyle bir görünüm, Solana’da yükselişin kısa süreli bir sıçrama olmaktan çıkıp daha kalıcı bir trend değişimine dönüştüğü görüşünü güçlendirebilir.

110 ile 111 dolar aralığı aşılırsa 115 ile 120 dolar bandı izlenebilir; aksi halde 100 dolar ve ardından 90 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Bu çerçevede Solana’nın Hyperliquid gibi uzun vadeli trend direncinin altında kalan varlıklara karşı teknik üstünlüğü, kırılması en zor eşiği geride bırakmış olmasından kaynaklanıyor. Piyasanın bundan sonraki odağı ise alıcıların 90 dolar çevresindeki desteği koruyup koruyamayacağı olacak.