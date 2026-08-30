Eski Bitcoin cüzdanlarında ağustos boyunca dikkat çeken hareketlilik görüldü

Bitcoin’in uzun süredir hareketsiz kalan arzında ağustos boyunca yeniden canlanma görüldü. Son olarak 2011’den bu yana dokunulmayan bir cüzdan, içindeki 10 BTC’yi 29 Ağustos’ta 964,539 numaralı blokta taşıdı. Galaxy Research, bu varlıkların 17 Haziran 2011’de alındığını ve yaklaşık 15,2 yıl boyunca hareket etmediğini belirtti.

Ağustos boyunca peş peşe eski cüzdan hareketleri

Galaxy Research, kripto varlık piyasasına yönelik veri ve analiz üreten araştırma birimi olarak biliniyor. Kurumun hesaplamasına göre son taşınan 10 BTC’nin transfer sırasındaki değeri yaklaşık 777 bin dolardı. Aynı hesaplamada söz konusu varlıklar için yaklaşık %503.364 oranında getiri oluştuğu kaydedildi.

Galaxy Research, 17 Haziran 2011’de alınan 10 BTC’nin 29 Ağustos’ta yaklaşık 15,2 yıllık hareketsizliğin ardından taşındığını açıkladı.

12 Ağustos’ta ise Aralık 2012’de alınmış 85 BTC’nin yaklaşık 13,6 yıl sonra hareket ettiği bildirildi. Bu varlıkların transfer anındaki değeri 5,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Beş gün sonra, 13 Haziran 2011’den beri dokunulmayan 8,54 BTC de başka bir cüzdandan taşındı. Yaklaşık 15,1 yıllık bu varlıkların değeri 538 bin dolara, tahmini getirisi ise %461.981 seviyesine ulaştı.

18 Ağustos’ta iki dikkat çekici işlem daha kaydedildi. Bunlardan biri, Haziran 2011’de alınan ve 15,1 yıl boyunca hareketsiz kalan 10,74 BTC’yi kapsadı. Galaxy Research bu varlıkların değerini yaklaşık 692 bin dolar, tahmini getirisini de %488.674 olarak hesapladı. Aynı gün gerçekleşen diğer işlemde ise Ağustos 2012’de alınmış 212 BTC taşındı. Yaklaşık 14 yıl hareketsiz kalan bu varlıkların değeri 13,66 milyon dolara ulaştı ve tahmini getiri %557.640 oldu.

Daha büyük transferler de görüldü

22 Ağustos’ta bir grup adres, Temmuz 2011’den beri hareketsiz duran 132,31 BTC’yi taşıdı. Galaxy Research bu transferin değerini 10,37 milyon dolar, tahmini getirisini ise %629.068 olarak verdi. Aynı gün Aralık 2014’ten bu yana hareket etmeyen başka bir cüzdan da 150 BTC transfer etti. Bu işlemin değeri yaklaşık 11,75 milyon dolar olarak hesaplandı.

28 Ağustos’ta ise son üç ila beş yıl içinde en son aktif olduğu görülen 2.504 BTC’den fazlası zincir üstünde hareket etti. Böylece ay boyunca hem 2011 ve 2012 döneminden kalan eski varlıklarda hem de daha yakın dönemli bakiyelerde art arda transferler izlendi.

Satış anlamına gelip gelmediği belirsizliğini koruyor

Uzun süre hareketsiz kalan BTC’lerin taşınması, bu varlıkların mutlaka satıldığı anlamına gelmiyor. Yatırımcılar coin’lerini kendi cüzdanları arasında aktarabiliyor, saklama düzenini değiştirebiliyor ya da varlıklarını borsalara gönderebiliyor. Bu nedenle zincir üstü hareketlilik ile satış işlemini doğrudan eşitlemek mümkün görünmüyor.

Eski BTC’lerde görülen hareketlilik, son yükselişin ardından piyasadaki katılımcılar tarafından yakından izleniyor.

Buna rağmen, özellikle Bitcoin’de son rallinin ardından on yılı aşkın süredir sessiz kalan cüzdanların yeniden etkinleşmesi piyasanın dikkatini çekmiş durumda. Eski arzın ne kadarının yeniden dolaşıma gireceği ve bu hareketlerin hangi amaçla yapıldığı ise zincir üstü verilerle sınırlı biçimde izlenebiliyor.