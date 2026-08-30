Ripple, Nepal ve Tibet’te yıkıcı etki oluşturan sellerin ardından 300 bin dolarlık acil yardım taahhüdünde bulundu. Şirket, kaynağın World Central Kitchen ile Mercy Corps aracılığıyla afet bölgesindeki temel ihtiyaçların karşılanmasına yönlendirileceğini açıkladı.

Yardımın kapsamı

29 Ağustos’ta X üzerinden yapılan açıklamaya göre destek, acil yemek dağıtımının yanı sıra temiz su ve sanitasyon çalışmalarında kullanılacak. Yardımın, selden etkilenen topluluklarda kısa vadeli insani ihtiyaçlara odaklanacağı kaydedildi.

Ripple, 300 bin dolarlık desteğin acil yemek dağıtımı ile su ve sanitasyon çalışmalarını finanse edeceğini duyurdu.

Seller özellikle Çin sınırına yakın Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde ağır hasara yol açtı. World Central Kitchen verilerine göre 100’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi için ise belirsizlik sürüyor.

Felaketin nedeni ve riskler

Afetin, bir buzulla bağlantılı buz kaya çığının ardından meydana geldiği belirtildi. Bu kütlenin, Bhotekoshi Nehri’nin kolu olan Lhende Khola Nehri’nin akışını geçici olarak kestiği, ardından aşağı havzaya ani su akışı gönderdiği aktarıldı.

İlk çöküşün ardından oluşan moloz birikintisinin bir göl meydana getirmesi, ikinci dalga sel riskine ilişkin kaygıları da artırdı. Bölgede hem arama kurtarma hem de temel yaşam desteği çalışmaları önemini koruyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Ripple’ın insani yardım geçmişi

Ripple uzun süredir insani yardım ve sosyal etki odaklı projelerde yer alıyor. Şirket, Ekim 2025’te gıda ve su güvensizliğiyle mücadele için Water.org ile iş birliği kurmuştu.

Şirket, World Central Kitchen ile 2020’den bu yana çalıştığını ve doğal afetlerden etkilenen topluluklara ve ilk müdahale ekiplerine milyonlarca öğün ulaştırılmasına katkı sağladığını belirtiyor.

Ripple, bu ortaklığın zaman içinde şirketin ödeme teknolojilerini de kapsayacak şekilde genişlediğini bildiriyor. Böylece insani yardım operasyonlarında finansal altyapı kullanımının da öne çıktığı görülüyor.

Şirketin 2025 Etki Raporu’na göre çalışanlar 2025 boyunca dünya genelindeki sivil toplum kuruluşları için 550 bin dolar topladı. Aynı raporda, çalışanların %80’inin Ripple Impact kapsamındaki bağış ve gönüllülük programlarına katıldığı bilgisi yer aldı.

Ripple ayrıca, çalışan bağışları ve şirket eşleştirme katkılarının 2018’den bu yana 2 milyon doları aştığını açıkladı. Son yardım paketi, şirketin afet dönemlerinde uluslararası yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü desteğin son örneklerinden biri oldu.