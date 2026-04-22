Rusya’da kripto için ilk onay: 327 evetle XRP gündemde

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Devlet Duması, yeni dijital para yasası için ilk oylamayı gerçekleştirdi. “Dijital Para Birimi ve Dijital Haklar Hakkında” adlı tasarı, 340 milletvekilinden 327’sinin desteğiyle kabul edildi. Bu yasa, ülkede lisanslı kripto alım-satım ve saklama şirketlerine yasal çerçeve getirirken, Rusya içinde kripto ile ödemeleri yasak tutmayı sürdürüyor.

Yasada sınırlar ve kriptoya yeni düzen

Tasarının en dikkat çekici noktalarından biri, dijital para birimlerinin dış ticarette kullanılmasına kapı aralaması oldu. Bu kapsamda uzun süredir sınır ötesi ödemeler için adı geçen varlıklar, özellikle XRP, piyasada yeniden gündem oldu. Rakamsal olarak ismi doğrudan anılmasa da, yasa metninde büyük ve likit kripto varlıkların, uzun bir geçmişe sahip olmaları halinde Rusya Merkez Bankası onayıyla işlem görebileceği belirtildi.

Yasanın getirdiği bir başka yenilik ise, kripto alım-satımı ve saklaması yapacak beş farklı lisanslı kurum türünün belirlenmesi. Borsalar, aracı kurumlar, portföy yöneticileri, saklayıcılar ve döviz büroları, yasal düzenleme altında faaliyet gösterecek. Hükümetin 1 Nisan’da sunduğu yasa kabul edilirse, 1 Temmuz 2026’dan itibaren Rusya vatandaşları ve şirketler yasal olarak lisanslı platformlar üzerinden kripto para alabilecek.

Bu tasarı, ayrıca dijital saklayıcı sisteminin kurulmasını düzenliyor. Bireysel cüzdanlara transferin dışarıda tutulduğu sistemde, yalnızca lisanslı yabancı kurumlar üzerinden kripto çekimi serbest olacak. Hangi varlıkların yasal piyasada işlem görebileceği ve olası çekim sınırlarıyla ilgili tüm yetki ise Rusya Merkez Bankası’na devrediliyor.

Dış ticaret için yeni dönem ve XRP’nin potansiyeli

Yasanın içerdiği önemli başlıklardan biri de, lisanssız kanallar üzerinden doğrudan kripto işlemlerinin aşamalı şekilde azaltılması. Peer-to-peer (P2P) işlemleri 1 Temmuz 2027’ye kadar yasal kalsa da, ödeme engelleme sistemleri ve kara liste uygulamaları 2026’dan itibaren hayata geçebilecek. Ayrıca, lisanslı aracı olmadan gerçekleştirilecek kripto kredi işlemleri de Rusya’da ikamet edenler için yasaklanacak. Bu, sınır ötesi işlemleri de kapsıyor.

Tasarıda sayısı kısıtlı, büyük ve işlem hacmi yüksek coinlere öncelik verileceği anlaşılıyor. Piyasa verilerine göre; Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP, hem ölçek hem likidite açısından yasanın öngördüğü koşulları karşılayan başlıca dijital varlıklar olarak öne çıkıyor.

Parlamentodan geçen tasarının, organize borsalarda sadece belirli kripto paralara izin vermesi bekleniyor. Piyasa büyüklüğü, işlem hacmi ve geçmişiyle dikkat çeken az sayıda coin, Banka’nın onay vermesi durumunda yasal çerçevede işlem görebilecek.

Rusya türev ürün piyasasındaki gelişmeler de kurumsal ilginin yönünü ortaya koyuyor. Moskova Borsası, 2026’da yetkili yatırımcılara yönelik XRP, Solana ve Tron için nakit uzlaşmalı vadeli işlemler başlatmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse XRP, spotta daha sınırlı alan bulsa da, düzenlenmiş piyasada varlık göstermiş olacak.

Piyasa katılımı ve regülasyon süreci

Yasa, bireysel yatırımcıları kısıtlayan hükümler de içeriyor. Niteliksiz yatırımcılara yıllık yaklaşık 4.000 dolar limit konulması ve piyasaya giriş için sınav zorunluluğu getirilmesi gündemde. Nitelikli yatırımcılar için ise daha esnek şartlar öngörülüyor. Bu dağılım, geniş perakende katılımı değil kontrollü erişimi ön plana çıkarıyor.

Özellikle XRP için sınır ötesi ticaret boyutu önem kazanıyor. Tasarı, Rusya içinde kripto para ile ödeme yasağını sürdürse de dış ticarette dijital varlık kullanımına imkan tanıyor. Son şekli verilmeden önce hangi coinlerin kullanılabileceği Banka tarafından kesinleştirilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Devlet Duması’nda iki tur daha oylanmadan geçmesi, ardından Federasyon Konseyi ve Cumhurbaşkanı’na sunulması gerekiyor. Milletvekillerinin ikinci oylama öncesi değişiklik önerisi sunmak için iki haftası bulunuyor.