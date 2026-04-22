Bu yükseliş kriptoda son büyük short fırsatı mı?

Bitcoin (BTC) bugün yükselişini hızlandırsa da hiç inandırıcı görünmüyor. Hürmüz Boğazı açılmadı ve yetkililer 6 aydan önce mayınların temizlenemeyeceğini söylüyor. Kaldı ki henüz kalıcı anlaşma için İran masaya bile gelmedi. Trump tek taraflı olarak ateşkesi uzatırken İran’da idam edilecek 8 kadın mahkumdan bahsediyor.

İdamlar iptal, Trump başardı

Bu hafta Trump İran’da idamla yargılandığını söylediği 8 kadın mahkumdan bahsetmişti. Bunların serbest bırakılmasını isteyen Trump yazı hazırlandığı sırada idamdan vazgeçildiği için İran’a teşekkür etti. İran biraz sonra “Trump yalan söylüyor idamdan vazgeçmedik” diyerek açıklama yaparsa ABD Başkanı iyice kendini küçültmüş olacak.

“Çok iyi haber! İran’da bu gece idam edilecek olan sekiz kadın protestocunun artık öldürülmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı. Dördü derhal serbest bırakılacak, dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak. İran’ın ve liderlerinin, ABD Başkanı olarak talebime saygı gösterip planlanan idamı iptal etmelerini çok takdir ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Hürmüz boğazı kapalı kalacak

İran boğazın açılmayacağını söylüyor ve döşenen mayınlar nedeniyle geçişler açılsa bile güvenli değil. Pentagon yetkilileri Kongre’ye Hürmüz Boğazındaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceğini ve ABD ile İran arasındaki savaş sona erene kadar böyle bir operasyonun gerçekleştirilme ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi.

Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki İran geriliminin ekonomik etkileri 2026 yılı boyunca fazlasıyla hissedilecek. Geçen ay ABD enflasyonu enerji fiyatındaki artış nedeniyle %1 yükselmişti, enerji fiyatlarındaki artışın diğer enflasyon kalemlerine yansımasıyla bu daha da artacak.

Trump, İran’ın nükleer programını sonlandırmasını, tüm yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesini ve boğazı tamamen açılmasını istiyor. N12 kanalına göre İran için Trump’ın verdiği son nihai süre Pazar günü dolacak. Ancak bu yine de bir anlam ifade etmiyor çünkü Trump son tarih geldiğinde bunu daha önce 10 kez yaptığı gibi öteleyebilir.

Gübreden helyuma kadar birçok kritik madde Hürmüz Boğazından geçiyor. Üstelik savaşın kızışması halinde Kızıldeniz de husiler tarafından kapatılabilir. Dahası bugün bile anlaşma olsa İran yardımcı olmazsa boğazın açılması 6 ay sürecek.

Peki sonuç ne? Sonuç enflasyondaki artışın Fed’in 2026 ve 2027 yılında faiz indirimlerinden kaçınmaya zorlaması olabilir. Bu durum kripto paralar için son büyük short fırsatlarından birinin ortasında olduğumuzu gösteriyor.

Veya İran aniden anlaşmayı imzalar, mayınları kendi temizler, boğaz hızla açılır. Peki İran nükleer programından vazgeçecek mi? 4 bin ölü ve bu ölülerin içinde Hamaney bile var, İran bu kadar büyük kayıpları karşılığında ne alarak sineye çekecek?