Kayıt Banner
Kripto Para

Bu yükseliş kriptoda son büyük short fırsatı mı?

Bilmeniz Gerekenler

  • Yetkililer Kongre'ye: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir - Washington Post
  • Trump: Çok iyi haber! İran'da bu gece idam edilecek olan sekiz kadın protestocunun artık öldürülmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı.
  • Trump'ın İranlılara verdiği son tarih bu Pazar günü – N12
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bitcoin (BTC) bugün yükselişini hızlandırsa da hiç inandırıcı görünmüyor. Hürmüz Boğazı açılmadı ve yetkililer 6 aydan önce mayınların temizlenemeyeceğini söylüyor. Kaldı ki henüz kalıcı anlaşma için İran masaya bile gelmedi. Trump tek taraflı olarak ateşkesi uzatırken İran’da idam edilecek 8 kadın mahkumdan bahsediyor.

İçindekiler
1 İdamlar iptal, Trump başardı
2 Hürmüz boğazı kapalı kalacak

İdamlar iptal, Trump başardı

Bu hafta Trump İran’da idamla yargılandığını söylediği 8 kadın mahkumdan bahsetmişti. Bunların serbest bırakılmasını isteyen Trump yazı hazırlandığı sırada idamdan vazgeçildiği için İran’a teşekkür etti. İran biraz sonra “Trump yalan söylüyor idamdan vazgeçmedik” diyerek açıklama yaparsa ABD Başkanı iyice kendini küçültmüş olacak.

“Çok iyi haber! İran’da bu gece idam edilecek olan sekiz kadın protestocunun artık öldürülmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı. Dördü derhal serbest bırakılacak, dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak. İran’ın ve liderlerinin, ABD Başkanı olarak talebime saygı gösterip planlanan idamı iptal etmelerini çok takdir ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim! Başkan DONALD J. TRUMP”

Hürmüz boğazı kapalı kalacak

İran boğazın açılmayacağını söylüyor ve döşenen mayınlar nedeniyle geçişler açılsa bile güvenli değil. Pentagon yetkilileri Kongre’ye Hürmüz Boğazındaki mayınların temizlenmesinin 6 ay sürebileceğini ve ABD ile İran arasındaki savaş sona erene kadar böyle bir operasyonun gerçekleştirilme ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi.

Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki İran geriliminin ekonomik etkileri 2026 yılı boyunca fazlasıyla hissedilecek. Geçen ay ABD enflasyonu enerji fiyatındaki artış nedeniyle %1 yükselmişti, enerji fiyatlarındaki artışın diğer enflasyon kalemlerine yansımasıyla bu daha da artacak.

Trump, İran’ın nükleer programını sonlandırmasını, tüm yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesini ve boğazı tamamen açılmasını istiyor. N12 kanalına göre İran için Trump’ın verdiği son nihai süre Pazar günü dolacak. Ancak bu yine de bir anlam ifade etmiyor çünkü Trump son tarih geldiğinde bunu daha önce 10 kez yaptığı gibi öteleyebilir.

Gübreden helyuma kadar birçok kritik madde Hürmüz Boğazından geçiyor. Üstelik savaşın kızışması halinde Kızıldeniz de husiler tarafından kapatılabilir. Dahası bugün bile anlaşma olsa İran yardımcı olmazsa boğazın açılması 6 ay sürecek.

Peki sonuç ne? Sonuç enflasyondaki artışın Fed’in 2026 ve 2027 yılında faiz indirimlerinden kaçınmaya zorlaması olabilir. Bu durum kripto paralar için son büyük short fırsatlarından birinin ortasında olduğumuzu gösteriyor.

Veya İran aniden anlaşmayı imzalar, mayınları kendi temizler, boğaz hızla açılır. Peki İran nükleer programından vazgeçecek mi? 4 bin ölü ve bu ölülerin içinde Hamaney bile var, İran bu kadar büyük kayıpları karşılığında ne alarak sineye çekecek?

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SHIBA INU (SHIB)
RIPPLE (XRP)
RIPPLE (XRP)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?