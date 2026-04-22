Shiba Inu kritik destek üzerinde, hedefte 0.000014 seviyesi var

Shiba Inu son günlerde önemli bir hareketliliğe sahne oldu. Fiyatın uzun süredir içerisinde bulunduğu yatay seyri geride bırakabileceğine dair ilk işaretler gelirken, analistler özellikle belirli bir destek seviyesine odaklanmış durumda. Teknik verilere göre, son aylarda Shiba Inu’da düşüş baskısı etkili olmuş ve fiyat sürekli olarak daha düşük zirveler oluşturmuştu. Ancak bu görünümde kırılma potansiyeli tartışılıyor.

Kritik seviyeler ve teknik görünüm

TradingView’de paylaşılan analizlere göre, Shiba Inu için en can alıcı destek noktası 0.0000059 dolar olarak öne çıkıyor. Şubat 2026’dan bu yana uzayan aşağı yönlü trend çizgisi etkisini sürdürüyor olsa da, fiyat bu trendin direncini test ederken destek hattının altına sarkmaması alıcıların kontrolü elden bırakmadığına işaret ediyor.

Piyasa uzmanları bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece, kısa vadede bir yukarı yönlü atak ihtimalinin öne çıktığını belirtiyor. Teknik modele göre belirlenen ilk hedef ise 0.000014 dolar seviyesi. Bu hedef mevcut fiyat yapılanmasından türetiliyor ve piyasada bir anda sert yükselişten çok kademeli bir çıkış beklendiğine işaret ediyor.

Destek seviyesinin kaybedilmesi halinde ise senaryo tamamen değişebilir. Eğer fiyat 0.0000052 doların altına gerilerse, piyasa yapısı zayıflayarak yeni bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

Piyasa ortamı ve zincir üstü veriler

Geniş kripto para piyasasında ise risk iştahının arttığı bir dönem yaşanıyor. Bitcoin’in 78.000 dolara yaklaşması, Ethereum’un ise 2.400 dolarda tutunmasıyla birlikte, başlıca kripto paralardaki hareket altcoinler üzerinde de pozitif bir etki yaratıyor. Bu iyimser tablo, Shiba Inu gibi daha düşük hacimli varlıklara olan ilgiyi de artırıyor.

Zincir üstü analizler de piyasadaki havayı destekler nitelikte. CryptoQuant verilerine göre, son 24 saat içinde yaklaşık 18 milyar SHIB token borsalardan çekildi. Bu miktar piyasa genelinde devasa bir hareket olarak değerlendirilmemekle birlikte, satış baskısında bir azalmaya ve yatırımcıların ellerindeki varlığı borsadan çekerek olası yükseliş öncesi pozisyon aldıklarına işaret ediyor.

Analistler, “Shiba Inu’nun kritik destek üzerindeki duruşunu sürdürmesi halinde, fiyatın kademeli olarak yukarı hareket edebileceğini ancak henüz risklerin tamamen azalmadığını” belirtiyor.

Yatırımcı davranışı ve beklentiler

İşlem hacmi ve talepteki sınırlı artışla beraber, uzun süredir birikim dönemi yaşayan Shiba Inu’da yeni bir fiyat ivmesi bekleniyor. Token’lardaki toplu çekim hareketinin, yatırımcıların kısa vadede yukarı yönlü bir beklenti içinde olduklarını gösterdiği yorumu yapılıyor.

Ancak uzmanlara göre, yükseliş ihtimali mevcut fiyatlamaya yansımış olsa da, alt destek kırılması potansiyeli ve küresel piyasa dalgalanmaları fiyat oynaklığını yüksek tutuyor. Takip edilen seviyelerin altında gerçekleşecek herhangi bir kapanış, mevcut görünümü hızla tersine çevirebilir.