Kripto para uzmanı ve analisti Cheds, ikinci en büyük memecoin Shiba Inu‘nun (SHIB) son rallisinin, rallinin devam edeceği beklentisiyle satın alım yönlü pozisyon alan boğaları tuzağa düşürmek için yapılıyor olabileceğine dikkat çekerek “ralli tuzağı” uyarısında bulundu. Analist ayrıca Bitcoin (BTC) için de güncel görünüm değerlendirdi.

Shiba Inu İçin “Ralli Tuzağı” Uyarısı Yaptı

Anonim kripto para analisti Cheds, Shiba Inu’nun şu anda makroda bir düşüş trendinde olduğu için yükseliyor olabileceğini söyledi. Analiste göre, ralli muhtemelen önde gelen memecoin’in yükseliş trendinin tersine dönmesi ve izole bir boğa koşusunu ateşlemesini bekleyen SHIB boğalarını tuzağa düşürerek sarsabileceğini belirterek “SHIB güçlü bir düşüş trendinde güçlü bir sıçrama yaptı. Yakında büyük bir düşüş gelebilir.” dedi.

Cheds, boğaların dört saatlik fiyat grafiğinde potansiyel olarak bir patlama tepesi kaydettikten sonra tükenme belirtileri göstermeye başladığını da ekledi. Analist ayrıca SHIB‘in 0,00001075 doların üzerine çıkması halinde düşüş trendi beklentisinin geçersiz olacağını ve yükselişin devam edeceğinin teyit edilmiş olacağını söyledi.

Shiba Inu, Haziran ayında yılın en düşük seviyesi olan 0,0000054 doları gördükten sonra başlayan yukarı yöndeli hareketinin ortasında bulunuyor. En büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) rakibi bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte 3,75’in düşüşle 0,000009244 dolardan el değiştiriyor.

Bitcoin’de Müjdeyi Verdi: Yeniden Yükselişe Geçebilir

SHIB’in ardından Bitcoin’e geçen Cheds, en büyük kripto paranın yaklaşık 28 bin 600 dolara düşmesinin bir yerel dip oluşumu olabileceğine inanıyor. Analist, “BTC’nin öğrencileri, (1 Ağustos’taki) 28 bin 612 dolara varan düşük seviyenin, ortalama bir geri dönüş için ilk çağrıyı karşılamak için yeterli olması gerektiğini not etmeleri gerekiyor. İleriye dönük olarak, bunu bu fiyat bölgesine önem katan bir düşüş olarak düşünebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Cheds, geçen ayın sonunda Bitcoin’in düzeltme dönemini sonlandırmadan önce 28 bin 500 dolar aralığına düşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Analist ayrıca en büyük kripto paranın aşağı yönde verdiği hedefe ulaşmasının ardından muhtemelen yavaşça yükseleceğini de not etti.

CoinMarektCap verileri BTC‘nin fiyatının son 24 saatte yüzde 0,20 yükselişle 29 bin 106 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.