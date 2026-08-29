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BITCOIN (BTC)

Metaplanet, 237 milyon dolarlık Bitcoin’i Coinbase Prime’a taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Metaplanet, 237 milyon dolarlık Bitcoin'i Coinbase Prime'a taşıdı.
  • 📉 Bu işlem, son rallinin ardından zayıflayan piyasada satış ihtimalini gündeme getirdi.
  • 🧭 Şirket gerekçeyi açıklamazken, büyük transferin zamanlaması yakından izleniyor.
  • ₿ Yatırımcılar, $BTC tarafındaki geri çekilme sırasında kurumsal hareketlere odaklandı.
Onur Atam
Onur Atam

Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, yaklaşık 237 milyon dolar değerindeki Bitcoin’i Coinbase Prime’a aktardı. Şirket son dönemde düzenli Bitcoin alımlarıyla öne çıkarken, bu kez borsaya yapılan büyük transfer piyasanın dikkatini çekti.

İçindekiler
1 Transferin zamanlaması dikkat çekti
2 Satış ihtimali tartışılıyor
3 Piyasa temkinli seyrediyor

Transferin zamanlaması dikkat çekti

Metaplanet, bilançosunda Bitcoin tutan şirketler arasında yer alıyor. Özellikle kurumsal müşterilere hizmet veren Coinbase Prime’a yapılan bu büyüklükteki transfer, son rallinin ardından ivme kaybeden piyasada temkinli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirket, söz konusu transferin gerekçesine ilişkin kamuya açık bir açıklama yapmadı. Bu nedenle piyasa katılımcıları, işlemin Metaplanet’in elindeki varlıkların bir kısmını satmaya hazırlanabileceğine işaret edebileceğini düşünüyor.

Coinbase Prime’a yönelen büyük tutarlı Bitcoin transferi, Metaplanet’in son yükselişin ardından daha ihtiyatlı bir pozisyona geçtiği yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

Satış ihtimali tartışılıyor

Bununla birlikte, Coinbase Prime gibi platformlara yapılan transferler her zaman doğrudan satış anlamına gelmiyor. Kurumsal yatırımcılar bu tür platformları saklama, teminat yönetimi veya tezgah üstü işlemler için de kullanabiliyor. Yine de işlemin büyüklüğü ve piyasanın zayıflayan seyrine denk gelmesi, satış ihtimaline ilişkin yorumları artırdı.

Son günlerde kripto para piyasasında kar satışı eğiliminin güçlendiği görülüyor. Bazı yatırımcılar, son fiyat yükselişinde elde ettikleri kazançları korumak için pozisyonlarını azaltırken, bu eğilim Bitcoin üzerinde de baskı yarattı.

Bitcoin, son yükseliş dalgasının ardından geri çekilerek yeniden eksi bölgeye döndü. Bu tablo, Metaplanet’in transferinin kar realizasyonu amacı taşıyabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Transferin satış anlamına gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı, ancak işlemin hacmi ve piyasa koşulları temkinli hareket edildiğine işaret ediyor.

Piyasa temkinli seyrediyor

Daha geniş kripto para piyasasında da risk iştahının önceki haftalara göre zayıfladığı izleniyor. Fiyatlardaki yavaşlama ve artan kar satışları, büyük ölçekli şirket işlemlerinin daha yakından takip edilmesine neden oluyor.

Metaplanet’in attığı adımın nihai olarak satışa dönüşüp dönüşmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak 237 milyon dolarlık Bitcoin transferi, özellikle kurumsal cüzdan hareketlerini izleyen yatırımcılar açısından günün en dikkat çeken gelişmeleri arasına girdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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