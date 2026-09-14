🚨 ABD spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta 462,7 milyon dolar çıktı.

ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonları geçen hafta toplam 462,7 milyon dolarlık net çıkış gördü. Böylece fonlarda art arda üç hafta süren giriş serisi sona erdi. Aynı dönemde spot Ether ETF’leri ise ters yönde hareket etti ve yaklaşık 196,9 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bitcoin fonlarında dört gün üst üste çıkış görüldü

Farside Investors verilerine göre çıkışlar salıdan cumaya kadar süren dört işlem gününün tamamına yayıldı. Tatil nedeniyle kısa geçen haftanın ilk iki gününde 166,8 milyon dolar fon çıkışı yaşanmasının ardından satış baskısı derinleşti.

En sert günlük hareket perşembe günü görüldü. ABD spot Bitcoin ETF’leri o gün 282,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, temmuz ayından bu yana görülen en yüksek günlük para çıkışı oldu. SoSoValue verilerine göre cuma günkü çıkış 13,2 milyon dolara gerilese de negatif seri dört işlem gününe uzadı.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde geçen hafta 462,7 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, en büyük günlük çıkış perşembe günü 282,7 milyon dolar oldu.

En büyük çıkış ARK ve Grayscale fonlarında gerçekleşti

Haftalık bazda en büyük net çıkış 234,2 milyon dolarla ARK 21Shares Bitcoin ETF’de görüldü. Onu 129,1 milyon dolarla Grayscale Bitcoin Trust ETF izledi. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sinden 52,5 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund’dan ise 50,7 milyon dolar çıktı.

Buna karşın spot Bitcoin ETF’leri eylül ayı genelinde hala pozitif bölgede bulunuyor. Cuma kapanışı itibarıyla aylık net giriş toplamı yaklaşık 307,3 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Ether ETF’leri haftayı güçlü girişle tamamladı

Spot Ether ETF’lerinde ise dört günlük dönemde toplam 196,9 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Haftanın ilk bölümünde dalgalı bir görünüm öne çıktı. Salı günü 24,3 milyon dolarlık çıkış yaşanırken çarşamba günü 34,7 milyon dolar giriş oldu. Perşembe günü yeniden 29,9 milyon dolarlık çıkış görüldü.

Haftanın yönünü değiştiren hareket cuma günü geldi. Spot Ether ETF’leri tek günde 216,4 milyon dolarlık net giriş çekti. Bu performans, haftalık toplamı pozitife taşıdı.

Spot Ether ETF’leri cuma günü 216,4 milyon dolarlık net giriş aldı ve haftalık toplamı 196,9 milyon dolara yükseltti.

BlackRock Ether tarafında öne çıktı

Cuma günkü girişlerde başı BlackRock iShares Ethereum Trust ETF çekti. Fon, 148,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. 21Shares Core Ethereum ETF ise 29,1 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer aldı.

Haftalık tablo, kurumsal yatırımcı akışlarında Bitcoin ve Ether arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti. Bitcoin fonlarında kısa vadeli çıkışlar öne çıkarken Ether fonları haftanın son gününde güçlü talep gördü.