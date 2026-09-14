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RIPPLE (XRP)

Trump, CLARITY Act öncesi etik uzlaşmasının çoğunu kabul etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump, CLARITY Act öncesinde iki partili etik uzlaşmasının yaklaşık %80’ini kabul etti.
  • 📌 Senato’daki 15 Eylül usul oylaması için 60 oy gerekiyor ve siyasi pazarlık sürüyor.
  • 📊 Bu süreçte $XRP için fiyat tepkisi sınırlı kalırken ABD spot ETF’lerine 8-10 Eylül arasında 18,98 milyon dolar giriş oldu.
  • 🧭 Oylama, XRP’nin hukuki statüsünü belirlemeyecek ve tasarıyı doğrudan yürürlüğe sokmayacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP piyasası, Senato’da 15 Eylül’de yapılacak kritik usul oylaması öncesinde CLARITY Act etrafındaki siyasi dengeleri yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, tasarının önündeki en büyük siyasi engellerden biri haline gelen iki partili etik uzlaşmasının büyük bölümünü kabul etmesi, süreçte dikkat çeken bir kırılma yarattı.

İçindekiler
1 Etik uzlaşmasında önemli adım
2 Oylama öncesinde belirsizlik sürüyor
3 XRP fiyatı sınırlı tepki verdi, ETF girişi sürdü

Etik uzlaşmasında önemli adım

Associated Press’in aktardığına göre Trump, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego’nun müzakere ettiği uzlaşmanın yaklaşık %80’ine onay verdi. Metin, seçilmiş yetkililerin kripto varlık çıkarlarına yönelik daha sıkı sınırlamalar içeriyor. Ayrıca eyalet başsavcılarına, federal kurumlarla birlikte yaptırım sürecinde rol tanıyor.

CLARITY Act, ABD’de kripto piyasasının hangi kurallar çerçevesinde denetleneceğini netleştirmeyi amaçlayan piyasa yapısı tasarısı olarak öne çıkıyor. Tasarı, son aylarda özellikle etik denetim, tüketici koruması ve uygulama yetkileri başlıklarında yoğun pazarlığa sahne oldu.

Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, 15 Eylül’deki usul oylamasını, kripto piyasa yapısı düzenlemesinin Kongre’den ilerleyip ilerleyemeyeceğini gösterecek bir eşik olarak görüyor.

Oylama öncesinde belirsizlik sürüyor

Senato’daki usul önergesinin ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu nedenle etik başlığındaki daralma önemli görülse de, tasarının yolunun tamamen açıldığı söylenemiyor. Demokratlar yasa dışı finansmanla mücadele, stabilcoin ödülleri ve tüketici korumaları konusunda çekincelerini koruyor. Bazı Cumhuriyetçiler de tasarının belirli maddelerine mesafeli duruyor.

Ağustosta Ruben Gallego, etik tekliflerin Beyaz Saray’a defalarca iletildiğini, ancak anlamlı geri dönüş alınamadığını söylemişti. Temmuz ayındaki Tillis Gallego uzlaşması ise kamu görevlilerinin kripto varlıkları, kör tröst uygulamaları ve yaptırım yetkileri konusunda daha güçlü kurallar öngörüyordu. Buna rağmen 10 Eylül tarihli 630 sayfalık yeni CLARITY Act taslağında hâlâ iki partinin üzerinde anlaştığı nihai etik metni yer almıyordu.

Trump’ın son tavizi, tasarının geçişini garanti etmiyor; ancak Senato oylaması öncesinde siyasi açıdan en zorlu anlaşmazlıklardan birini belirgin şekilde daraltmış durumda.

XRP fiyatı sınırlı tepki verdi, ETF girişi sürdü

Siyasi gelişmeye rağmen XRP fiyatında sert bir hareket görülmedi. XRP, haber akışı sırasında 1,36 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatteki bant ise 1,32 dolar ile 1,43 dolar arasında kaldı.

Buna karşılık ABD spot XRP ETF’lerine girişler devam etti. 8 Eylül ile 10 Eylül arasında bu fonlara toplam 18,98 milyon dolar giriş oldu. Bunun 12,29 milyon doları 9 Eylül’de, 5,14 milyon doları ise 10 Eylül’de kaydedildi. Aynı dönemde Bitcoin fonlarından yüz milyonlarca dolarlık çıkış yaşandı.

GöstergeDönemTutar
ABD spot XRP ETF girişi8-10 Eylül18,98 milyon dolar
9 Eylül XRP ETF girişiGünlük12,29 milyon dolar
10 Eylül XRP ETF girişiGünlük5,14 milyon dolar

Kurumsal tarafta Goldman Sachs, Jane Street ve Millennium, öne çıkan XRP ETF yatırımcıları arasında yer alıyor. Bununla birlikte 15 Eylül’deki Senato süreci, XRP’nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağına doğrudan karar vermeyecek. Oylamanın olumlu sonuçlanması halinde bile CLARITY Act hemen yürürlüğe girmeyecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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