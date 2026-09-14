Trump, CLARITY Act öncesi etik uzlaşmasının çoğunu kabul etti

XRP piyasası, Senato’da 15 Eylül’de yapılacak kritik usul oylaması öncesinde CLARITY Act etrafındaki siyasi dengeleri yakından izliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, tasarının önündeki en büyük siyasi engellerden biri haline gelen iki partili etik uzlaşmasının büyük bölümünü kabul etmesi, süreçte dikkat çeken bir kırılma yarattı.

Etik uzlaşmasında önemli adım

Associated Press’in aktardığına göre Trump, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego’nun müzakere ettiği uzlaşmanın yaklaşık %80’ine onay verdi. Metin, seçilmiş yetkililerin kripto varlık çıkarlarına yönelik daha sıkı sınırlamalar içeriyor. Ayrıca eyalet başsavcılarına, federal kurumlarla birlikte yaptırım sürecinde rol tanıyor.

CLARITY Act, ABD’de kripto piyasasının hangi kurallar çerçevesinde denetleneceğini netleştirmeyi amaçlayan piyasa yapısı tasarısı olarak öne çıkıyor. Tasarı, son aylarda özellikle etik denetim, tüketici koruması ve uygulama yetkileri başlıklarında yoğun pazarlığa sahne oldu.

Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, 15 Eylül’deki usul oylamasını, kripto piyasa yapısı düzenlemesinin Kongre’den ilerleyip ilerleyemeyeceğini gösterecek bir eşik olarak görüyor.

Oylama öncesinde belirsizlik sürüyor

Senato’daki usul önergesinin ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu nedenle etik başlığındaki daralma önemli görülse de, tasarının yolunun tamamen açıldığı söylenemiyor. Demokratlar yasa dışı finansmanla mücadele, stabilcoin ödülleri ve tüketici korumaları konusunda çekincelerini koruyor. Bazı Cumhuriyetçiler de tasarının belirli maddelerine mesafeli duruyor.

Ağustosta Ruben Gallego, etik tekliflerin Beyaz Saray’a defalarca iletildiğini, ancak anlamlı geri dönüş alınamadığını söylemişti. Temmuz ayındaki Tillis Gallego uzlaşması ise kamu görevlilerinin kripto varlıkları, kör tröst uygulamaları ve yaptırım yetkileri konusunda daha güçlü kurallar öngörüyordu. Buna rağmen 10 Eylül tarihli 630 sayfalık yeni CLARITY Act taslağında hâlâ iki partinin üzerinde anlaştığı nihai etik metni yer almıyordu.

Trump’ın son tavizi, tasarının geçişini garanti etmiyor; ancak Senato oylaması öncesinde siyasi açıdan en zorlu anlaşmazlıklardan birini belirgin şekilde daraltmış durumda.

XRP fiyatı sınırlı tepki verdi, ETF girişi sürdü

Siyasi gelişmeye rağmen XRP fiyatında sert bir hareket görülmedi. XRP, haber akışı sırasında 1,36 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatteki bant ise 1,32 dolar ile 1,43 dolar arasında kaldı.

Buna karşılık ABD spot XRP ETF’lerine girişler devam etti. 8 Eylül ile 10 Eylül arasında bu fonlara toplam 18,98 milyon dolar giriş oldu. Bunun 12,29 milyon doları 9 Eylül’de, 5,14 milyon doları ise 10 Eylül’de kaydedildi. Aynı dönemde Bitcoin fonlarından yüz milyonlarca dolarlık çıkış yaşandı.

Gösterge Dönem Tutar ABD spot XRP ETF girişi 8-10 Eylül 18,98 milyon dolar 9 Eylül XRP ETF girişi Günlük 12,29 milyon dolar 10 Eylül XRP ETF girişi Günlük 5,14 milyon dolar

Kurumsal tarafta Goldman Sachs, Jane Street ve Millennium, öne çıkan XRP ETF yatırımcıları arasında yer alıyor. Bununla birlikte 15 Eylül’deki Senato süreci, XRP’nin menkul kıymet mi yoksa emtia mı sayılacağına doğrudan karar vermeyecek. Oylamanın olumlu sonuçlanması halinde bile CLARITY Act hemen yürürlüğe girmeyecek.