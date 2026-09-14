Küresel piyasalarda satış baskısı arttı: Bitcoin fonları çıkışa döndü, petrol 107 doları aştı

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, üç hafta süren net girişlerin ardından yeniden net çıkış kaydetti. SoSoValue verilerine göre, 7–11 Eylül döneminde (geçen hafta) fonlardan toplam 463 milyon dolar çıktı. Aynı dönemde Ethereum, Solana ve XRP ETF’lerine para girişi devam etti.

Küresel piyasalarda ise teknoloji hisselerindeki satışlar, yükselen petrol fiyatları ve ABD’de faiz artışı beklentileri öne çıktı. Asya borsaları gerilerken ABD endeks vadeli işlemleri de düşüş gösterdi.

Ethereum ETF’leri Bitcoin’den ayrıştı

Spot Ethereum ETF’leri geçen hafta 197 milyon dolarlık net girişle pozitif serisini dördüncü haftaya taşıdı. Böylece Ethereum fonları, üç haftalık giriş serisi sona eren Bitcoin ETF’lerinden ayrıştı.

Diğer kripto para fonlarında da girişler sürdü. Spot Solana ETF’leri haftayı 10,3 milyon dolar, spot XRP ETF’leri ise 18,98 milyon dolar net girişle tamamladı.

Yapay zekâ endişeleri teknoloji hisselerini baskıladı

Sektörün önde gelen isimlerinin teknoloji geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki çağrıları, yapay zekâ rallisine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’nin Kospi Endeksi ise yüzde 2,8 geriledi.

SK Hynix ve Samsung hisseleri yüzde 3,5’in üzerinde değer kaybetti. Sam Altman’ın OpenAI’ın bu yıl halka açılmayı planlamadığını söylemesinin ardından SoftBank hisselerindeki düşüş ise gün içinde yüzde 13’e kadar ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki baskı ABD vadeli işlemlerine de yansıdı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,2, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,5 gerilerken Avrupa borsalarının da güne düşüşle başlaması bekleniyordu.

Petrol yükseldi, Fed’in faiz artıracağı beklentisi güçlendi

Suudi Arabistan’ın insansız hava aracı saldırılarının ardından önemli bir petrol boru hattını kapatmasıyla Brent petrol yüzde 2,5 yükselerek varil başına 107,30 dolara çıktı. İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan görüşmenin ertelenmesi de gerilimi artırdı.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon, daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Swap piyasalarında Fed’in çarşamba günü faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 90 olarak fiyatlandı. Geçen haftaki satışların ardından ABD Hazine tahvilleri baskı altında kalırken 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5’e yakın seyretti.

Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altına talebi azalttı. Doların performansını izleyen gösterge yüzde 0,2 yükselirken altın yüzde 0,4 gerileyerek ons başına yaklaşık 4.330 dolara indi.