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RIPPLE (XRP)

XRP’de 15 eylül öncesi 1,25 dolar seviyesi odak noktası oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 15 Eylül öncesinde $XRP’de 1,25 dolar seviyesi kritik eşik haline geldi.
  • 📊 XRP, 1,70 dolar testinin ardından 1,40 ile 1,45 dolar aralığında dengelendi.
  • 🐋 Bir milyon ile 10 milyon XRP tutan cüzdanlar yükselişte 642 milyon XRP ekledi.
  • 🏛️ ABD Senatosu, 15 Eylül’de CLARITY Act için kritik usul oylaması yapacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP fiyatı, güçlü yükselişin ardından 1,40 ile 1,45 dolar aralığında dengelendi. Varlık bu süreçte kısa süreliğine 1,70 doları test etti. Piyasadaki geçici duraklamayla birlikte 1,25 dolar seviyesi mevcut döngünün ana eşiklerinden biri olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 1,25 dolar desteği izleniyor
2 Büyük cüzdanların alımları ve Binance verileri dikkat çekiyor
3 15 eylül tarihinde Senato oylaması bekleniyor

Teknik görünümde 1,25 dolar desteği izleniyor

TradingView göstergeleri ve zincir üstü borsa verileri, büyük yatırımcıların 1,25 dolar bölgesini yakından takip edebileceğine işaret ediyor. Bazı piyasa katılımcıları, 15 Eylül’de beklenen düzenleyici gelişmeler öncesinde bu seviyenin ikinci birikim aşaması için kritik bir alan haline geldiğini düşünüyor.

Haftalık XRP grafiğinde 1,25 dolar seviyesi ana destek bölgesi olarak görülüyor. Bu noktada orta Bollinger Bandı ile 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesi kesişiyor. Kullanılan Fibonacci aralığı, XRP’nin ağustosta 1,00 dolardan 1,70 dolara yükseldiği fiyat hareketine dayanıyor.

Bu çerçevede 1,25 dolar bandının yeniden test edilmesi, yerel zirvenin ardından teknik açıdan olağan ve sağlıklı bir soluklanma olarak değerlendiriliyor.

Bazı piyasa oyuncuları, 1,25 dolar bölgesine olası geri çekilmeyi yerel zirve sonrası teknik düzeltmenin doğal parçası olarak görüyor.

Büyük cüzdanların alımları ve Binance verileri dikkat çekiyor

Zincir üstü verilere göre büyük yatırımcılar, XRP’nin 1,00 dolardan 1,70 dolara çıktığı dönemde ilk güçlü alım dalgasını gerçekleştirdi. Bir milyon ile 10 milyon XRP tutan cüzdanlar, bu yükseliş sırasında toplam 642 milyon XRP ekledi.

CryptoQuant verileri ise piyasada kısa süreli bir geri çekilme zemininin oluştuğunu gösteriyor. Son yerel zirve sırasında Binance üzerindeki XRP rezervi 2,6245 milyar adede yükseldi. Kısa vadeli rezerv artışı, bazı bireysel yatırımcıların 1,45 dolar civarında kar satışı yaptığına işaret ediyor.

Aynı zamanda daha geniş tablo arz tarafında sıkışmaya işaret ediyor. Binance’in toplam XRP rezervi son bir yılda 3,1 milyardan 2,6 milyara geriledi. Bu görünüm, büyük yatırımcıların piyasadaki serbest arzı kademeli biçimde çekmeye devam ettiğini düşündürüyor.

CryptoQuant verileri, Binance’te kısa vadeli rezerv artışı görülse de son bir yılda toplam XRP arzının borsada belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor.

15 eylül tarihinde Senato oylaması bekleniyor

Beklenen oynaklığın merkezinde 15 Eylül tarihi yer alıyor. ABD Senatosu’nun o gün CLARITY Act için kritik bir usul oylaması yapması planlanıyor. Söz konusu tasarı, dijital varlıkların hukuki statüsünü tanımlamayı ve SEC ile CFTC arasındaki denetim alanlarını ayırmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, dijital varlıkların hangi durumlarda menkul kıymet veya emtia sayılacağını netleştirmeyi hedefleyen bir ABD yasa tasarısıdır. Tasarı ayrıca SEC ile CFTC arasındaki düzenleme sınırlarını belirlemeyi amaçlar.

Piyasadaki mevcut hareketlilik, büyük cüzdanların ABD’li yasa koyucular karar vermeden hemen önce belirlenen pivot bölgesine yakın seviyelerde pozisyonlarını daha düşük maliyetle tamamlamak isteyebileceğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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