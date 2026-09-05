Cardano’da 0,24 dolar direnci daha geniş toparlanmayı belirleyecek

Cardano, 0,19 dolar desteğini koruduktan sonra yeniden güç sinyalleri vermeye başladı. ADA fiyatı son toparlanmayla 0,21 dolar bölgesine yaklaşırken, piyasada asıl odak 0,24 dolar seviyesinin aşılıp aşılamayacağına çevrildi. Teknik görünümdeki iyileşme, kısa vadeli yükseliş denemesini daha geniş bir toparlanmaya dönüştürebilir.

Destek bölgesi korunuyor

Son yükseliş, 0,786 Fibonacci geri çekilme bölgesinin savunulmasının ardından başladı. Bu alan yaklaşık 0,18 doların sonları ile 0,19 dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın bu bölgeden tepki vermesi, düşüş yapısının derinleşmesini şimdilik engelledi.

The Moon Show, alıcıların ilk olarak yaklaşık 0,205 dolar seviyesini geri kazanması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0,22 dolar ile 0,24 dolar arasındaki direnç bandı daha belirgin hale gelebilir.

The Moon Show, 0,205 dolar civarındaki bölgenin yeniden destek haline gelmesinin toparlanma yapısını güçlendireceğini ve bir sonraki odağın daha üst direnç alanlarına kayabileceğini belirtiyor.

0,786 Fibonacci seviyesi, teknik analizde son derin geri çekilme alanlarından biri kabul ediliyor. ADA 0,19 dolar çevresinde tutundukça mevcut tepki hareketi teknik açıdan geçerliliğini koruyor.

Kısa vadeli göstergeler alım sinyali üretti

Dört saatlik grafikte ivmenin yön değiştirdiğine işaret eden unsurlar öne çıkıyor. ADA, daha önce oluşan RSI alım sinyalinin ardından düşen trend çizgisinin üzerine çıktı. Son mum kapanışının kısa vadeli trend yapısının üzerinde gerçekleşmesi de bu görünümü destekledi.

Kripto para analisti Jesse Olson, bu dizilimi doğrulanmış dört saatlik alım sinyali olarak değerlendiriyor. RSI’daki toparlanma, fiyat kırılımı ve mum kapanışı birlikte ele alındığında, son düşüşten sonra alıcıların yeniden kontrol kazanmaya başladığı görülüyor.

Jesse Olson, RSI dönüşü ve düşen direncin aşılmasının ardından dört saatlik alım sinyalinin teyit edildiğini, bu yapının kısa vadede alıcıların lehine çalıştığını aktarıyor.

Bundan sonraki aşamada fiyatın trend çizgisinin üzerinde kalıp kalamayacağı izlenecek. ADA’nın 0,20 dolar üzerinde tutunması yapıyı desteklerken, 0,205 dolar ile 0,21 dolar bandının aşılması 0,22 dolar ve ardından 0,24 dolar direncine doğru yeni bir denemeyi gündeme getirebilir.

Daha geniş hedefler ve RealFi etkisi

Günlük grafikte Cardano’nun daha geniş düşüş kanalından uzaklaşmaya başladığı görülüyor. Lana Valentis, son hareketi daha büyük bir toparlanmanın ilk sıçraması olarak değerlendiriyor. 0,24 doların üzerinde net bir kırılım yaşanması halinde 0,29 dolar, 0,37 dolar ve 0,42 dolar seviyeleri sonraki dirençler olarak öne çıkıyor. Daha uzun vadede 0,53 dolar, 0,70 dolar ve 0,90 dolar hedefleri ancak bu ara seviyelerin aşılmasıyla anlam kazanacak.

Teknik tabloya ek olarak ekosistem tarafında da yeni bir gelişme izleniyor. Cardanians tarafından paylaşılan güncellemeye göre RealFi’nin 1 Ekim’de halka açık test ağından Cardano ana ağına geçmesi bekleniyor. Proje, Input Output Global tarafından destekleniyor ve gerçek dünya varlıkları ile üretken sermaye teminatlı USDr stabilcoinini Cardano ağına taşımayı amaçlıyor.

Mini sözlük: RealFi, gerçek dünya varlıkları ve geleneksel finansal akışları blokzincir tabanlı uygulamalarla birleştirmeyi hedefleyen yapı için kullanılıyor. Input Output Global ise Cardano ekosisteminin geliştirilmesinde başlıca rol oynayan teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Bu gelişme tek başına fiyat artışı anlamına gelmese de, ağ kullanımına ilişkin temel beklentileri destekleyen bir unsur olarak görülüyor. Aşağı yönde ise 0,19 dolar seviyesi yakın destek olmaya devam ediyor. Bu alanın kaybedilmesi durumunda 0,18 dolar ve ardından 0,16 dolar ile 0,17 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.