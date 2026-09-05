Kayıt Banner
Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yatırımcı akını: BTC’ye 1 milyar dolar

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF’lerine üç işlem gününde toplam 1 milyar dolar net giriş gerçekleşti.
  • 📈 4 Eylül’de (dün) Bitcoin ETF’lerine giren 174,6 milyon doların yüzde 67’sini BlackRock’ın IBIT ürünü tek başına çekti.
  • 🟣 Spot Ethereum ETF’lerinde iki günlük toplam net giriş 167,85 milyon dolara ulaştı.
  • 🔄 Ethereum tarafında BlackRock ürünleri güçlü giriş kaydederken Fidelity’nin FETH fonundan 48,3 milyon dolar çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcı talebinin sürmesiyle üst üste üçüncü işlem gününü de net para girişiyle tamamladı. Günlük giriş miktarı önceki güne göre gerilese de son üç günlük toplam giriş 1 milyar doların üzerine çıktı. Spot Ethereum ETF’lerinde ise üst üste ikinci gün pozitif akış kaydedildi.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde Üç Günlük Seri
2 Ethereum ETF’lerinde İkinci Gün de Pozitif

Bitcoin ETF’lerinde Üç Günlük Seri

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 4 Eylül’de (dün) toplam 174,6 milyon dolar net giriş kaydetti. Fonlara 2 Eylül’de 101,15 milyon dolar, 3 Eylül’de ise 730,87 milyon dolar giriş gerçekleşmişti.

Böylece spot Bitcoin ETF’leri art arda üç işlem gününü pozitif akışla kapatırken söz konusu dönemdeki toplam net giriş 1 milyar dolara ulaştı.

Son günlük girişlerin tamamı BlackRock ve Fidelity ürünlerinde yoğunlaştı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 117,38 milyon dolar net girişle günün toplamının yaklaşık yüzde 67’sini oluşturdu. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise 57,22 milyon dolar giriş kaydetti. Bitcoin bazında IBIT yaklaşık 1.470 BTC, FBTC ise 718 BTC ekledi.

Grayscale’in GBTC ve Bitcoin Mini Trust ürünleri, Bitwise’ın BITB fonu ile Ark Invest ve 21Shares’in ARKB ürününde ise gün boyunca net giriş veya çıkış görülmedi.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinin kuruluşlarından bu yana toplam net girişi 55,62 milyar dolara yükseldi. IBIT 64,06 milyar dolarlık kümülatif net girişle ilk sırada yer alırken FBTC’de bu rakam 10,33 milyar dolar oldu. GBTC ise başlangıcından bu yana toplam 27,65 milyar dolar net çıkış kaydetti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin 4 Eylül’deki günlük işlem hacmi 2,95 milyar dolar olurken toplam net varlıkları 101,25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün kaydedilen 103,34 milyar doların yaklaşık 2,09 milyar dolar altında kaldı.

Ethereum ETF’lerinde İkinci Gün de Pozitif

ABD spot Ethereum ETF’leri de üst üste ikinci işlem gününü net para girişiyle tamamladı. Fonlara 4 Eylül’de toplam 26,46 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu rakam önceki gün görülen 141,39 milyon dolarlık girişin yaklaşık yüzde 81,3 altında kaldı. İki günlük toplam net giriş ise 167,85 milyon dolara ulaştı.

BlackRock’ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu 57,79 milyon dolar, Ethereum Staking ETF ETHB ise 16,44 milyon dolar net giriş kaydetti. İki ürüne toplam 74,23 milyon dolar yönelirken Morgan Stanley’nin MSSE fonuna yaklaşık 530 bin dolar girdi.

Buna karşılık Fidelity Ethereum Fund (FETH) 48,30 milyon dolar net çıkış yaşadı. Söz konusu miktar yaklaşık 19.670 ETH’ye karşılık geldi. Grayscale’in ETHE ve Ethereum Mini Trust ürünleri ile Bitwise ETHW ve VanEck ETHV fonlarında ise net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AIxCrypto Holdings kripto varlıklarını satarak robotik alana yönelecek

ABD Temsilciler Meclisi takvim kısınca CLARITY Act riske girdi

G20, kripto varlıklar ve stabilcoinler için çerçeve hazırlayacak

Mastercard, XRP Ledger hackathon etkinliğine sponsor oldu

Kripto borsalarının yarısına yakınında üç temel güvenlik kriteri eksik

Ağustosta kripto saldırıları 50 olaya çıktı, kayıp 136,3 milyon dolara indi

Kriptoda kurumsal alım dalgası başladı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano’da 0,24 dolar direnci daha geniş toparlanmayı belirleyecek
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Cardano’da 0,24 dolar direnci daha geniş toparlanmayı belirleyecek
Cardano (ADA)
XRP’de 15 eylül öncesi 1,25 dolar seviyesi odak noktası oldu
RIPPLE (XRP)
Lost your password?