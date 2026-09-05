Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yatırımcı akını: BTC’ye 1 milyar dolar

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcı talebinin sürmesiyle üst üste üçüncü işlem gününü de net para girişiyle tamamladı. Günlük giriş miktarı önceki güne göre gerilese de son üç günlük toplam giriş 1 milyar doların üzerine çıktı. Spot Ethereum ETF’lerinde ise üst üste ikinci gün pozitif akış kaydedildi.

Bitcoin ETF’lerinde Üç Günlük Seri

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri 4 Eylül’de (dün) toplam 174,6 milyon dolar net giriş kaydetti. Fonlara 2 Eylül’de 101,15 milyon dolar, 3 Eylül’de ise 730,87 milyon dolar giriş gerçekleşmişti.

Böylece spot Bitcoin ETF’leri art arda üç işlem gününü pozitif akışla kapatırken söz konusu dönemdeki toplam net giriş 1 milyar dolara ulaştı.

Son günlük girişlerin tamamı BlackRock ve Fidelity ürünlerinde yoğunlaştı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 117,38 milyon dolar net girişle günün toplamının yaklaşık yüzde 67’sini oluşturdu. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise 57,22 milyon dolar giriş kaydetti. Bitcoin bazında IBIT yaklaşık 1.470 BTC, FBTC ise 718 BTC ekledi.

Grayscale’in GBTC ve Bitcoin Mini Trust ürünleri, Bitwise’ın BITB fonu ile Ark Invest ve 21Shares’in ARKB ürününde ise gün boyunca net giriş veya çıkış görülmedi.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinin kuruluşlarından bu yana toplam net girişi 55,62 milyar dolara yükseldi. IBIT 64,06 milyar dolarlık kümülatif net girişle ilk sırada yer alırken FBTC’de bu rakam 10,33 milyar dolar oldu. GBTC ise başlangıcından bu yana toplam 27,65 milyar dolar net çıkış kaydetti.

Spot Bitcoin ETF’lerinin 4 Eylül’deki günlük işlem hacmi 2,95 milyar dolar olurken toplam net varlıkları 101,25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün kaydedilen 103,34 milyar doların yaklaşık 2,09 milyar dolar altında kaldı.

Ethereum ETF’lerinde İkinci Gün de Pozitif

ABD spot Ethereum ETF’leri de üst üste ikinci işlem gününü net para girişiyle tamamladı. Fonlara 4 Eylül’de toplam 26,46 milyon dolar giriş gerçekleşti. Bu rakam önceki gün görülen 141,39 milyon dolarlık girişin yaklaşık yüzde 81,3 altında kaldı. İki günlük toplam net giriş ise 167,85 milyon dolara ulaştı.

BlackRock’ın iShares Ethereum Trust (ETHA) fonu 57,79 milyon dolar, Ethereum Staking ETF ETHB ise 16,44 milyon dolar net giriş kaydetti. İki ürüne toplam 74,23 milyon dolar yönelirken Morgan Stanley’nin MSSE fonuna yaklaşık 530 bin dolar girdi.

Buna karşılık Fidelity Ethereum Fund (FETH) 48,30 milyon dolar net çıkış yaşadı. Söz konusu miktar yaklaşık 19.670 ETH’ye karşılık geldi. Grayscale’in ETHE ve Ethereum Mini Trust ürünleri ile Bitwise ETHW ve VanEck ETHV fonlarında ise net giriş veya çıkış kaydedilmedi.