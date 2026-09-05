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RIPPLE (XRP)

BIS, XRP Ledger’ı kurumsal kullanım için test etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BIS, kurumsal kullanım senaryoları kapsamında XRP Ledger'ı test etti.
  • 📌 Brad Garlinghouse, bu adımın XRPL'ın teknik kapasitesi düşünüldüğünde şaşırtıcı olmadığını söyledi.
  • ⚡ Düşük ücret, hızlı mutabakat ve güçlü geçmiş performans, $XRP ekosistemindeki ağın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
  • 🏛️ Test, kurumların veri doğrulama ve finansal altyapıda blokzincir arayışını yeniden gündeme taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın XRP Ledger üzerinde test yürütmesi, kripto para piyasasında ve XRP topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Süreç, özellikle kurumsal kurumların veri doğrulama ve finansal altyapı uygulamalarında hangi blokzincir ağlarını değerlendirdiğine ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı.

İçindekiler
1 Garlinghouse’tan beklenen adım vurgusu
2 XRPL’ın öne çıkan teknik özellikleri
3 Sektörde tartışma büyüdü

Garlinghouse’tan beklenen adım vurgusu

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, BIS’in XRP Ledger ile çalışmasını şaşırtıcı bulmadığını söyledi. Garlinghouse, ağın verimli bir sistem için aranan temel ölçütleri karşıladığını, bu nedenle BIS gibi kurumların XRPL’ı incelemesinin doğal olduğunu savundu. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Brad Garlinghouse, BIS’in XRP Ledger’ı test etmesinin beklenmedik olmadığını, ağın düşük maliyet, hızlı mutabakat ve güçlü geçmiş performans gibi özellikleriyle öne çıktığını vurguladı.

Garlinghouse, BIS’in blokzincir teknolojisini resmi istatistiksel verileri doğrulamak için değerlendirdiğini, ancak temel veri setlerini doğrudan zincir üzerine taşımayı hedeflemediğini dile getirdi. Bu yaklaşımın, veri bütünlüğünü korurken kurumsal ihtiyaçlara uygun altyapı arayışını yansıttığı görülüyor.

Mini sözlük: BIS, merkez bankaları arasında iş birliğini geliştiren ve küresel finansal istikrar çalışmalarında rol alan uluslararası bir kurumdur. XRP Ledger ise işlemleri hızlı ve düşük maliyetle kaydetmek üzere tasarlanmış açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır.

XRPL’ın öne çıkan teknik özellikleri

Garlinghouse, kurumsal kullanım açısından XRP Ledger’ın üç yönüne dikkat çekti. Bunların ilki düşük işlem ücretleri oldu. İkinci unsur hızlı mutabakat yapısı olarak öne çıktı. Üçüncü başlıkta ise ağın uzun süredir çalışan ve performansı daha önce sınanmış yapısına vurgu yapıldı.

Bu çerçevede BIS’in testi, yalnızca teknik bir deneme olmanın ötesinde, XRPL’ın kurumsal senaryolarda değerlendirilme potansiyeline işaret eden bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle finansal kuruluşların daha hızlı işlem kesinliği ve veri doğruluğu sağlayan ağlara yönelmesi, bu tür incelemeleri daha önemli hale getiriyor.

XRP Ledger üzerindeki test, kurumların blokzincir altyapısında hız, maliyet ve veri güvenilirliği gibi ölçütlere daha fazla ağırlık verdiğini gösteren dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.

Sektörde tartışma büyüdü

Garlinghouse’un açıklamaları sektörde de karşılık buldu. Bazı piyasa uzmanları, BIS’in XRPL’ı test etmesini ağın mevcut teknik kapasitesi düşünüldüğünde olağan bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu yorumlar, XRP Ledger’ın yalnızca topluluk nezdinde değil, daha geniş kurumsal çerçevede de yakından izlendiğini ortaya koydu.

BIS’in denemesi, XRP Ledger için görünürlüğü artıran bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Kurumların blokzincir tabanlı finansal altyapılara ilgisinin artmasıyla birlikte, benzer testlerin farklı ağlar üzerinde de sürmesi bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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