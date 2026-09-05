Shytoshi Kusama, X profilindeki değişiklikle yeni beklenti yarattı

Shiba Inu ekosisteminin öne çıkan isimlerinden Shytoshi Kusama, X profilinde yaptığı sınırlı değişiklikle topluluğun dikkatini yeniden üzerine çekti. Kusama, konum bilgisini “close” olarak güncellerken biyografi kısmındaki önceki ifadeleri kaldırıp yalnızca “Polish” ifadesine yer verdi.

Profil değişikliği yakından izleniyor

Kusama’nın daha önce X profilinde yer alan konum bölümü “backlog, Marketing and positioning” şeklindeydi. Biyografi kısmında ise yapay zeka odaklı bir uygulama ve internet sitesine ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini düşündüren, beta internet sitesinin tamamlandığını ve son hata taramasının sürdüğünü ima eden ifadeler bulunuyordu.

Son güncelleme, Shiba Inu topluluğunda kısa sürede gündem oldu. Topluluğun bilinen isimleri Kuro ve Mazrael, bu değişikliği X paylaşımlarında öne çıkardı. Buna karşın Kusama, güncellemenin ne anlama geldiğine dair ek bir açıklama yapmadı.

Shytoshi Kusama, X profilindeki konum bilgisini “close” olarak değiştirirken biyografisini de tek kelimelik “Polish” ifadesiyle güncelledi.

Şubat 2026’daki yapay zeka duyurusu yeniden gündemde

Kusama, Şubat 2026’da düzenlenen bir canlı yayında yapay zeka destekli yeni bir ilişki platformunu tanıtmıştı. Söz konusu platformun, çiftlerin davranış kalıplarını, anlaşmazlık noktalarını ve uzun vadeli uyum risklerini tespit etmeyi hedeflediği belirtilmişti.

Bu nedenle son profil değişikliği, daha önce işaret edilen projenin beta sürüme yaklaştığı yönündeki beklentileri yeniden canlandırdı. Yine de mevcut durumda hangi ürünün ya da girişimin kastedildiği netlik kazanmış değil.

Teknik gelişmelerin son aşamalarına dair bu tür işaretler piyasada yakından izlenirken, yatırımcı ilgisi yalnızca token fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Kusama’nın önceki profil notu, bir projenin beta sürüm öncesi son hata kontrolünden geçtiğine işaret ederken, yeni güncelleme bu sürecin tamamlanmaya yaklaştığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

Açıklama gelmedi, piyasa hareketi sürdü

Kusama’nın X üzerindeki sessizliği devam ediyor. Son paylaşım ya da etkileşiminin 13 Mayıs 2026 tarihinde görülmesi, topluluğun küçük profil değişikliklerine bile daha fazla anlam yüklemesine yol açtı. Ancak doğrudan bir açıklama bulunmadığı için son güncellemenin belirli bir ürün lansmanına işaret ettiğini söylemek için erken görünüyor.

Piyasa tarafında ise SHIB son 24 saatte %1,14 yükseldi. Bu hareket, bir önceki gündeki düşüşün ardından geldi. Ağustos ayı ABD istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve 162.000 yeni istihdam açıklanması, eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme, kripto varlıkların büyük bölümünde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Buna rağmen Shiba Inu haftalık bazda yaklaşık %6 artıda bulunuyor. Varlık, eylül ayı başından bu yana toparlanma eğilimi gösterirken, ağustosta görülen 30 günlük 0.00000488 dolar dip seviyesinin ardından daha güçlü bir görünüm sergiledi.