XRP, 2026 sonuna kadar 2 dolara ulaşmakta zorlanabilir

Ripple’ın XRP tokenı bu yıl ocak ayından sonra 2 doların üzerine yeniden çıkamadı. Varlık, 2025 boyunca güçlü bir yükseliş sergileyerek yedi yılı aşkın sürenin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak sonraki dönemde yön tersine döndü ve XRP geçen ay kısa süreliğine 1 doların da altını gördü.

Piyasadaki toparlanma kalıcı olmadı

Kripto para piyasası geçen ayın son bölümünde sınırlı bir toparlanma yaşadı. Bitcoin kısa süreliğine 80 bin dolar seviyesini geri alırken bu hareket XRP’ye de destek verdi. Buna karşın yükseliş uzun sürmedi. Bitcoin yeniden 77 bin dolar civarına çekilirken XRP’de de benzer bir zayıflama izlendi.

Toparlanmanın arkasında iki gelişme öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kripto para etkinliği yatırımcı ilgisini artırdı. Buna ek olarak ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını yükseltmesi, riskli varlıklara ek likidite sağladı. XRP ile daha geniş kripto para piyasasındaki yukarı yönlü hareket de bu gelişmelerin ardından hız kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kripto para etkinliği yatırımcı duyarlılığını güçlendirirken, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarındaki artış riskli varlıklara likidite akışını destekledi.

Enflasyon ve faiz beklentisi baskı yaratıyor

Piyasadaki genel yükselişin ise ivme kaybettiği görülüyor. Önümüzdeki haftalarda fiyatlarda yeni bir geri çekilme ihtimali gündemde kalmayı sürdürüyor. XRP için 1 doların hemen üzerindeki bölge önemli bir destek alanı olarak öne çıkıyor. Satış baskısının artması halinde fiyatın yeniden bu seviyeye yaklaşması olasılık dahilinde değerlendiriliyor.

Bu görünümde enflasyon önemli bir risk başlığı olarak öne çıkıyor. Jackson Hole toplantısında konuşan Kevin Warsh, enflasyona dikkat çeken sıkı tonda mesajlar verdi. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı. Faizlerin daha da yükselmesi halinde XRP ve diğer kripto varlıklardan çıkışlar artabilir.

Kevin Warsh, Jackson Hole toplantısında enflasyon riskini öne çıkaran mesajlar verirken, piyasa ABD Merkez Bankası’nın yeni bir faiz artışına yönelebileceğini fiyatlıyor.

Likidite desteği tersine dönebilir

ABD Hazine Bakanlığı’nın son dönemde sağladığı likidite desteğinin kalıcı olmayabileceği de değerlendiriliyor. Tahvil geri alımlarıyla piyasaya verilen fonların ilerleyen süreçte yeniden Hazine’ye dönmesi, sistemdeki likiditeyi azaltabilir. Böyle bir tablo, yalnızca XRP üzerinde değil, kripto para piyasasının genelinde de ek baskı yaratabilir.

Teknik seviyelerin ve makroekonomik başlıkların yakından izlendiği bu tür dönemlerde yatırımcılar veri akışını tek ekranda toplamaya çalışıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Mevcut koşullar altında XRP’nin 2026 sonuna kadar yeniden 2 dolara ulaşması kolay görünmüyor. Piyasada güçlü bir yükselişi destekleyecek yeni bir gelişme henüz öne çıkmazken, enflasyon, faiz ve likidite başlıkları kısa vadeli görünüm üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.