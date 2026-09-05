XRPL’de yapay zeka işlemleri 4 milyon eşiğine yaklaştı

XRP Ledger üzerinde XRP ve RLUSD ile gerçekleştirilen yapay zeka destekli ödemelerin sayısı hızlı artışını sürdürdü. Ağda tamamlanan agentic işlem sayısı 3.992.146 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu işlemlerde yapay zeka ajanları, çeşitli dijital hizmetler için ödemeyi doğrudan zincir üzerinde gerçekleştiriyor.

İşlem sayısında dört günde güçlü artış görüldü

1 Eylül 2026’da t54, X paylaşımında agentic işlem sayısının 3,1 milyonu aştığını duyurmuştu. Son veriler, toplam işlemin dört gün içinde yaklaşık 892 bin artarak 3.992.146 seviyesine ulaştığını gösterdi. Bu tablo, XRP Ledger üzerindeki makineden makineye ödeme kullanımının kısa sürede ivme kazandığına işaret etti.

Söz konusu işlemlerde yapay zeka ajanları token analizi, kripto istihbaratı, piyasa araştırması ve tahmin odaklı veri hizmetleri gibi alanlarda ödeme yapıyor. Ödemeler XRP veya RLUSD ile tamamlanırken, değer transferinin aracı olmadan ve otomatik şekilde sonuçlanması öne çıkıyor.

t54, XRP Ledger üzerindeki agentic işlem sayısının 3.992.146’ya ulaşarak yeni bir zirve gördüğünü açıkladı.

Ripple’ın araç seti geliştiricilere altyapı sağladı

Haziran 2026’da Ripple, XRP Ledger üzerinde agentic ödeme uygulamaları geliştirmek isteyen ekipler için XRPL AI Starter Kit paketini kullanıma sunmuştu. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Bu paket, geliştiricilere gerekli araçlar ve entegrasyonlar sağlarken x402 destekli XRP ve RLUSD ödemelerini de kapsıyor.

Bu yapı sayesinde yapay zeka ajanları, API erişimi, işlem gücü ve diğer dijital servisler için zincir üzerinde ödeme yapabiliyor. Böylece finansal altyapının, insan müdahalesi gerektirmeden çalışan yazılım sistemleri için de kullanılabilir hale gelmesi hedefleniyor.

Mini sözlük: Agentic ödeme, yazılım veya yapay zeka ajanlarının belirli kurallar dahilinde kendi başına ödeme başlatıp tamamlayabildiği sistemleri ifade eder. RLUSD ise Ripple’ın ABD dolarına endeksli stabilcoinidir.

Mastercard standardı doğrulama katmanını güçlendirdi

t54 tarafından geliştirilen x402 Facilitator ve güven katmanı, XRP ve RLUSD ile yapılan ajan ödemelerini destekliyor. Sistem aynı zamanda ödeme doğrulaması ve mutabakattan önce risk kontrolleri de sağlıyor. Bu sayede işlemin kim tarafından, hangi sınırlar içinde ve hangi satın alma amacıyla onaylandığı daha net biçimde izlenebiliyor.

Altyapının Mastercard’ın Verifiable Intent standardıyla uyumlu olması da dikkat çekti. Bu standart, ödeme yetkisinin doğrulanmasına ve risk değerlendirmesinin işlem öncesinde yapılmasına imkan tanıyor. t54, Eylül 2026’nın başında Mastercard Start Path’in Agentic Commerce & Services programına seçildiğini açıklamıştı.

t54 altyapısı, gerçek zamanlı kimlik doğrulaması, risk değerlendirmesi ve itiraz çözümüyle ajanların güvenli işlem yapmasına imkan tanıyor.

Bu gelişmeyle birlikte t54 altyapısını kullanan satıcılar ve ödeme ağları, yapay zeka ajanlarıyla daha kontrollü bir şekilde işlem gerçekleştirebilecek. XRP Ledger üzerindeki işlem artışı da bu tür kullanım alanlarının pratikte daha fazla devreye alındığını gösteriyor.