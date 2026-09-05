Zcash 8 yıl 8 ay sonra 1.025 dolarla yeni zirvesine ulaştı

Zcash’in yerel varlığı ZEC, 1.025 dolara çıkarak yaklaşık 8 yıl 8 ay sonra yeni tarihi zirvesini gördü. Bu yükseliş, 2018’deki tepenin ardından yaşanan sert düşüşten sonra dikkat çeken bir dönüşe işaret etti. ZEC, 2024’te 20 doların altındaki seviyelerden bu yana yaklaşık %6.300 değer kazandı.

ZEC’te tarihi toparlanma

Kripto analisti CryptoPatel, ZEC’in son hareketine dikkat çekerek varlığın 2018 zirvesinden sonra %98’den fazla gerilediğini, buna karşın son yükselişle birlikte dört haneli fiyatlara ulaştığını aktardı. CoinLore verilerine göre ZEC, 4 Eylül’de 1.015 dolardan işlem gördü, gün içi en yüksek seviyesi 1.032 dolar oldu. Günlük işlem hacmi ise yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

CryptoPatel, ZEC’in 2024’te yaklaşık 16 dolar seviyesinden bugün 1.025 dolara yükseldiğini ve bunun yaklaşık iki yılda %6.300’lük artış anlamına geldiğini vurguluyor.

Yıl başından bu yana getirinin %93’ü aşmış olması da toparlanmanın boyutunu destekliyor. Uzun süre düşük seviyelerde kalan ZEC’in kısa sürede yeniden piyasanın odağına girmesi, yerleşik kripto varlıklarda ilginin geri dönmesi halinde değerlemelerin ne kadar hızlı değişebildiğini gösterdi.

CryptoPatel, buna rağmen mevcut seviyelerin yeni alım için 2024’teki koşullarla aynı olmadığını vurguladı. Analiste göre 1.000 doların üzerindeki fiyatlama ile 20 doların altındaki birikim dönemi arasında belirgin fark bulunuyor.

CryptoPatel, 1.000 doların üzerindeki seviyelerde yeni Zcash alımı önerisinde bulunmadığını, bu fiyatların önceki birikim bölgesinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini kaydediyor.

Teknik göstergelerde güçlü görünüm

TradingView verileri, ZEC’in önemli hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığını gösterdi. Görünümde 14 hareketli ortalama için alım sinyali oluşurken satış sinyali görülmedi. 10 dönemlik üssel hareketli ortalama 856,71 dolar, 50 dönemlik üssel hareketli ortalama 652,78 dolar, 200 dönemlik üssel hareketli ortalama ise 485,86 dolar seviyesinde yer aldı.

Buna karşılık kısa vadeli göstergeler yükselişin hızına işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi 78,5 seviyesinde bulunurken Stokastik %K göstergesi 85’in üzerine çıktı. Bu tablo, ivmenin yüksek kaldığını ancak fiyatın bir süre yatay seyredebileceği ya da soluklanabileceği ihtimalini de gündemde tuttu.

Gizlilik odaklı yapı yeniden öne çıktı

Zcash, gizlilik odaklı dijital ödeme ağı olarak biliniyor. Şeffaf blokzincir işlemlerinden farklı olarak korumalı işlemlerde tutar, adres ve bazı işlem verileri kamuya açık şekilde görünmüyor. Bu yapı, ağın uzun süredir öne çıkan temel anlatılarından biri olmayı sürdürüyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kriptografisi, bir işlemin geçerli olduğunu, alttaki hassas verileri açık etmeden doğrulamaya yarayan yöntemdir. Orchard ise Zcash’in korumalı işlem altyapısında kullanılan sistemlerden biridir.

Ağ tarafında bu yıl teknik değişiklikler de yaşandı. Zcash, 28 Temmuz 2026’da Ironwood NU6.3 güncellemesini devreye aldı. Güncelleme, güvenliği güçlendirmeyi ve dolaşımdaki arzın bütünlüğünün bağımsız biçimde doğrulanmasını amaçlayan yeni bir korumalı havuz getirdi. Bu adım, mayısta Orchard ile bağlantılı bir güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından geldi.

Bitcoin 80 bin dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor

Daha geniş piyasada Bitcoin, eylül başında 80.000 doların üzerine çıktıktan sonra 79.000 ile 80.000 dolar aralığında hareket etti. 3 Eylül kapanışı yaklaşık 81.491 dolarla gerçekleşti ve varlık böylece eylül ayında ilk kez 80.000 doların üzerinde günlük kapanış yaptı. Daha sonra kısa süreliğine 78.000 doların altı görülse de fiyat yeniden toparlandı.

Teknik göstergeler Bitcoin’in de ana hareketli ortalamalarının üzerinde kaldığını ortaya koyuyor. 10 günlük üssel hareketli ortalama 78.503 dolar, 20 günlük üssel hareketli ortalama 76.067 dolar ve 200 günlük üssel hareketli ortalama 72.563 dolar seviyesinde hesaplandı. Buna karşın RSI 67 seviyesinde bulunurken Momentum ve MACD göstergeleri daha temkinli bir kısa vadeli tabloya işaret etti.

Kısa vadede 77.500 ile 78.100 dolar bandı Bitcoin için önemli talep bölgesi olarak öne çıkıyor. 80.000 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 82.000 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. ZEC tarafında ise asıl izlenen başlık, sert yükselişten sonra fiyatın yeni zirveler kadar bu seviyelerde denge kurup kuramayacağı olacak.