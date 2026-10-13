Strategy, Bitcoin varlıklarını 848.250 BTC’ye çıkardı

Bitcoin piyasasında son tablo, iki farklı yaklaşımı aynı anda öne çıkardı. Ekonomist Peter Schiff, Bitcoin’in kısa vadede yeniden gerileyebileceğini savunurken, Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Strategy şirketi alımlarını sürdürdü ve toplam Bitcoin varlığını 848.250 BTC’ye yükseltti.

Schiff ve Saylor cephesinde zıt duruş

Altın savunusuyla tanınan Peter Schiff, Bitcoin’in son dönemde kendi beklentisinden daha dirençli kaldığını kabul etti. Schiff, ABD Merkez Bankası’nın faiz ve enflasyon mesajlarının ardından altının önceki yükselişini büyük ölçüde geri verdiğini, buna karşın Bitcoin’in kazanımlarını daha iyi koruduğunu söyledi.

“Altın, Fed’in faiz artırımı ve enflasyonla mücadele yönündeki sert mesajları sonrası neredeyse tüm yükselişini geri verdi. Bitcoin ise buna karşın kazançlarını korudu.”

Schiff, Bitcoin’in yaklaşık 60.000 dolardan 85.000 dolar civarına toparlandığını, bu süreçte önceki dip seviyelerine inmediğini vurguladı. Buna karşılık altının 5.500 dolar civarına kadar yükseldikten sonra 4.000 dolar bölgesine çekildiğini, ardından 4.600 ile 4.700 dolar aralığına toparlansa da yeniden zayıfladığını anlattı.

Bununla birlikte Schiff, aşağı yönlü beklentisini değiştirmedi. Bitcoin’in yeni dip seviyeler görebileceğini savunan Schiff, bu düşüşün daha erken gelmesini beklediğini de ekledi.

Schiff, Bitcoin’in beklediğinden güçlü kaldığını kabul ederken, fiyatın ilerleyen dönemde yeni dipler yapabileceği görüşünü koruyor.

Strategy alımlarını sürdürdü

Schiff’in temkinli yaklaşımına karşılık Strategy, bilançosunda Bitcoin biriktirmeye devam etti. Şirket, 250 BTC’yi yaklaşık 21,5 milyon dolara satın aldı. Böylece 11 Ekim 2026 itibarıyla toplam varlık 848.250 BTC’ye ulaştı.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve son yıllarda kurumsal Bitcoin rezervi modeliyle öne çıkan bir şirket konumunda bulunuyor. Şirketin elindeki miktar, Bitcoin’in 21 milyon adetlik azami arzının yaklaşık yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Açıklanan verilere göre şirketin ortalama alım maliyeti BTC başına yaklaşık 75.444 dolar seviyesinde. Bitcoin’in 86.000 dolar civarında seyrettiği bir tabloda bu pozisyon, finansman giderleri ve diğer bilanço kalemleri hesaba katılmadan bakıldığında maliyetin üzerinde görünüyor. Ancak bu durum, söz konusu kazancın nakde dönüştüğü anlamına gelmiyor.

Strategy ayrıca yaklaşık 192 milyon dolarlık STRC imtiyazlı hissesini geri aldı. Şirket, Bitcoin alımlarını piyasa fiyatından hisse satışı ve farklı sermaye araçlarıyla finanse etmeyi sürdürüyor.

Teknik görünümde toparlanma var, sinyaller tam uyumlu değil

Piyasa göstergeleri Bitcoin için genel olarak yapıcı bir tabloya işaret ediyor. TradingView verilerinde BTCUSD için 13 al, 8 nötr ve 5 sat sinyali yer aldı. Güçlü görünüm ağırlıkla hareketli ortalamalardan gelirken, momentum göstergelerinde daha karışık bir yapı izlendi.

Göreceli Güç Endeksi 53 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesine işaret ediyor. CCI ve Momentum göstergeleri alım yönlü sinyal üretirken, ADX ve MACD tarafında daha zayıf bir görünüm öne çıktı.

Bitcoin, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördü. Bu ortalamalar sırasıyla 80.215 dolar, 76.471 dolar ve 75.572 dolar seviyelerinde bulunuyor. 200 günlük basit hareketli ortalama ise 72.130 dolar civarında yer alıyor. Buna karşılık 10 günlük ve 20 günlük basit hareketli ortalamalar kısa vadede sat sinyali verdi.

Yakın vadede izlenen fiyat aralıkları

Yakın vadede 84.700 ile 86.700 dolar bandı önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması halinde 88.986 dolar ve ardından 94.410 dolar civarındaki seviyeler gündeme gelebilir. Aşağıda ise 81.800 ile 82.300 dolar aralığı yakından izleniyor. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda 76.500 ile 79.000 dolar bandına doğru yeni bir geri çekilme ihtimali konuşuluyor.

Verilerde farklı zamanlarda alınmış fiyat referansları da bulunuyor. Bir bölümde Bitcoin yaklaşık 85.000 ile 86.000 dolar aralığında değerlendirilirken, başka bir piyasa verisinde Bitstamp fiyatı 83.347 dolar olarak yer aldı. Bu nedenle rakamlar aynı anda oluşmuş seviyeler olarak değerlendirilmiyor.