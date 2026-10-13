Stellar ağında işlem ücreti düşerken günlük işlem sayısı 12 milyona çıktı

Stellar ağında ortalama işlem ücreti 11 Ekim’de son yedi günün en düşük seviyesine inerken, günlük ağ etkinliği aynı dönemin en yüksek düzeyine ulaştı. Blockchain verilerini izleyen Chainspect, ortalama işlem ücretinin 0,00012 dolar olarak gerçekleştiğini ve bu seviyenin ağın yoğun kullanım altında da düşük maliyetli işlem kapasitesini koruduğunu gösterdiğini açıkladı.

Aynı günde düşük ücret ve yüksek kullanım görüldü

Chainspect verilerine göre Stellar, 11 Ekim’de yaklaşık 12 milyon işlemi tamamladı. Bu rakam saniye başına ortalama 139,15 işleme karşılık geldi. Böylece ağ, hafta içindeki en yoğun gününü yaşadı.

Chainspect, Stellar ağında 11 Ekim’de ortalama işlem ücretinin 0,00012 dolara indiğini, aynı gün toplam işlem sayısının da 12 milyona ulaştığını bildirdi.

Kuruluş, pazar günleri sık görülen yavaşlamanın bu kez belirgin şekilde ortaya çıkmadığını, ağın gün boyunca kayda değer bir işlem temposunu koruduğunu belirtti. Chainspect, blockchain ağlarının temel performans göstergelerini izleyen bir veri takip platformu olarak biliniyor.

Adapter güncellemesi performansa destek verdi

Ağdaki bu tablonun, yakın zamanda devreye alınan Stellar Protocol 28 güncellemesinin ardından ortaya çıktığı aktarıldı. Adapter adı verilen bu güncelleme, özellikle yoğunluk dönemlerinde uzlaşma sürecini hızlandırmaya yönelik iyileştirmeler içeriyor.

Güncelleme kapsamında yer alan CAP 83, doğrulayıcıların işlem veri seti tamamen ulaşmadan önce oylamaya başlamasına imkan tanıyor. Ayrıca geç gelen ya da geçersiz olan işlem setlerinin bekleme nedeniyle sistemi yavaşlatması yerine açık biçimde devre dışı bırakılmasını sağlıyor.

Mini sözlük: CAP 83, Stellar ağındaki doğrulayıcıların işlem setlerini daha esnek yönetmesini sağlayan teknik bir öneridir. Amaç, veri iletimindeki gecikmeler sırasında uzlaşma sürecinin durmasını önleyerek işlem kapasitesini ve ağ akıcılığını korumaktır.

Bu değişikliklerin pratikte, işlem verilerinin ağ içinde yavaş yayılması durumunda bile uzlaşma mekanizmasının çalışmayı sürdürmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Böylece ağın daha yüksek ölçekte, daha istikrarlı ve düşük maliyetli biçimde işlemesi hedefleniyor.

Tokenize varlıklarda da büyüme kaydedildi

Stellar ekosistemine ilişkin bir başka veride ise gerçek dünya varlıklarının toplam değerinin Ocak 2025’ten bu yana 11 kat arttığı görüldü. Bu alandaki büyüklük 300 milyon dolardan 3,54 milyar dolara yükseldi. Artışta Franklin Templeton’ın BENJI ürünü ile WisdomTree fonlarının etkili olduğu belirtildi.

Stellar üzerinde gerçek dünya varlıklarının değeri Ocak 2025’ten bu yana 300 milyon dolardan 3,54 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca Stellar’ın 2026 yılında tokenize fon büyümesinde 2,7 milyar doların üzerindeki hacimle öne çıktığı kaydedildi. Veriler, ağın yalnızca işlem maliyetleri ve kapasite tarafında değil, varlık tokenizasyonu alanında da genişleme yaşadığını ortaya koyuyor.