RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD arzını artırırken Standard Chartered saklama hizmeti açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Ethereum üzerinde 38,6 milyon yeni $RLUSD basarken toplam işlemlerde net 12 milyon token yakımı oluştu.
  • 📌 Üç yakım işlemi XRP Ledger’da, iki ihraç işlemi ise Ethereum ağında gerçekleşti.
  • 🏦 Standard Chartered, 12 Ekim’de RLUSD için kurumsal saklama hizmetini açtı ve teminat kullanımını test etmeyi planlıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple’ın dolar sabitli stabilcoini RLUSD’de yeni ihraç işlemleri gerçekleşti. Ripple Stablecoin Tracker verilerine göre Ethereum üzerindeki RLUSD hazinesinde 19,6 milyon adet yeni token basıldı. Daha önce yapılan 19 milyon adetlik ihraçla birlikte toplam yeni arz 38,6 milyon RLUSD’ye ulaştı.

İçindekiler
1 İhraç ve yakım işlemleri aynı dönemde sürdü
2 RLUSD’nin piyasa değeri 2,42 milyar dolara ulaştı
3 Standard Chartered kurumsal saklama hizmetini devreye aldı
4 Teminat kullanımında test ve onay süreci bekleniyor

İhraç ve yakım işlemleri aynı dönemde sürdü

Aynı zaman diliminde hazinede birden fazla yakım işlemi de kayda geçti. Takip verilerine göre 13 milyon, 18 milyon ve 19,6 milyon RLUSD olmak üzere üç ayrı yakım yapıldı. Böylece toplam beş işlemde 38,6 milyon RLUSD basılırken 50,6 milyon RLUSD dolaşımdan çıkarıldı. Net sonuçta 12 milyon tokenlik yakım oluştu.

Ripple Stablecoin Tracker verileri, son beş işlemde 38,6 milyon RLUSD basıldığını, 50,6 milyon RLUSD yakıldığını ve toplamda 12 milyon tokenlik net azalış oluştuğunu gösteriyor.

İşlemlerin ağlara göre dağılımı da ayrıştı. Yakımlar XRP Ledger üzerinde yapılırken iki ihraç işlemi Ethereum tarafında gerçekleşti. Bu tablo, RLUSD’nin birden fazla ağ üzerinde yönetilen yapısına işaret ediyor.

İşlem türüMiktar
İhraçEthereum38,6 milyon RLUSD
YakımXRP Ledger50,6 milyon RLUSD

RLUSD’nin piyasa değeri 2,42 milyar dolara ulaştı

CoinGecko verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 2,42 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, RLUSD’yi dolar sabitli en büyük stabilcoinlerden biri arasına taşıdı. Varlık, 1 dolar çıpasına yakın seyrini koruyor.

RLUSD, Ripple’ın çıkardığı dolar endeksli stabilcoin olarak kurumsal kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyor. Son dönemde hazine hareketlerindeki artış da bu taraftaki talep ve operasyon hazırlıklarıyla ilişkilendiriliyor.

Standard Chartered kurumsal saklama hizmetini devreye aldı

İngiltere merkezli banka Standard Chartered, 12 Ekim’de XRP Ledger üzerindeki RLUSD için kurumsal saklama hizmetini resmen başlattı. Banka, bu hizmete Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki şubesi üzerinden erişilebildiğini açıkladı. Söz konusu birim, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi düzenlemelerine tabi faaliyet gösteriyor.

Standard Chartered, küresel bankacılık alanında faaliyet gösteren ve kurumsal müşterilere saklama ile takas sonrası hizmetler sunan büyük finans kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

Standard Chartered, XRP Ledger üzerinde ihraç edilen RLUSD için kurumsal saklama hizmetinin kullanıma açıldığını ve erişimin Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki şube üzerinden sağlandığını duyurdu.

Teminat kullanımında test ve onay süreci bekleniyor

Bankanın ayrıca Ripple ve LMAX Group ile RLUSD’nin uygun işlem teminatı olarak kullanılmasına yönelik bir ortaklık üzerinde çalıştığı bildirildi. Planlanan yapıda, Standard Chartered saklamasında tutulan RLUSD’nin, tokenler doğrudan LMAX’e aktarılmadan kurumsal yatırımcı işlemlerinde teminat olarak kullanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte teminat kullanım modeli henüz devreye alınmadı. Uygulamanın başlaması için test sürecinin tamamlanması, nihai belgelerin hazırlanması ve düzenleyici onayların alınması gerekiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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