S&P Dow Jones ilk zincir üstü swap işlemini Canton Network’te yaptı

S&P Dow Jones Indices, ilk zincir üstü işlemini Canton Network üzerinde gerçekleştirerek tezgah üstü bir total return swap sözleşmesini dağıtık defter altyapısına taşıdı. İşlem, bu ayın başında Ripple Custody desteği eklenen ağda tamamlandı.

İlk işlemde hangi kurumlar yer aldı

Söz konusu işlem, piyasa yapıcı DRW ile finans grubu Marex arasında Derivnex platformu üzerinden yapıldı. Sözleşmede, tam tokenleştirilmiş bir endeks ilk kez bu tür bir yapıda kullanıldı. Dayanak veri olarak iBoxx USD Liquid Investment Grade Index esas alındı ve bu veriler ağ içinde Kaiko tarafından dağıtıldı.

S&P Dow Jones Indices, küresel piyasalarda yaygın biçimde kullanılan endeksleri hesaplayan ve lisanslayan başlıca kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu adım, geleneksel finans ürünlerinin kapalı blokzincir altyapılarında nasıl işlenebileceğine ilişkin yeni bir örnek oluşturdu.

DRW Kurucusu ve Üst Yöneticisi Don Wilson, teminatsız tezgah üstü türevlerin büyük bir pazar olduğunu, bu işlemin Marex ve DRW’nin aynı değiştirilemez kayıt üzerinde çalışmasını sağladığını ve operasyonel akışı sadeleştirdiğini söyledi.

Manuel uzlaştırma yerine tek arayüz kullanıldı

Taraflar, türev ürünün tüm yaşam döngüsünü Uluslararası Swap ve Türev Araçları Birliği standartlarına dayalı tek bir blokzincir arayüzü üzerinden yönetti. Böylece manuel veri mutabakatı sürecinden vazgeçildi. Katılımcılar, ilerleyen dönemde nakit uzlaşmalarını ve teminat yönetimini de doğrudan Canton Network üzerinden yürütmeyi planlıyor.

Mini sözlük: Total return swap, bir varlığın fiyat değişimi ve nakit akışı dahil toplam getirisinin taraflar arasında takas edildiği türev sözleşmedir. ISDA ise küresel türev piyasalarında sözleşme standartlarını belirleyen sektör kuruluşudur.

Ripple entegrasyonu bankalara geçit açtı

S&P’nin Canton Network’e gelişi, ağ katılımcılarına yönelik bir yazılım güncellemesiyle aynı döneme denk geldi. Ripple Custody hizmetinin 1.43 sürümü, 5 Ekim’de Canton desteği ekledi. Canton Network izole bir yapı olarak çalışsa da bu entegrasyon, bankalara ve kurumsal katılımcılara pozisyon yönetimi için yeni bir geçit sundu.

Büyük kurumlar artık Canton Coin ve CIP 56 varlıklarını Ripple yazılımı üzerinden saklayıp transfer edebiliyor. Kullanılan modelde doğrulayıcı altyapısı müşterinin kontrolünde kalırken imza anahtarları da kurumların kendi kasalarında tutuluyor.

Canton Network, Ripple ekosisteminin bir parçası olarak konumlanmıyor; işlemlerde XRP, XRPL veya RLUSD kullanılmıyor.

Piyasada temkinli yaklaşım öne çıktı

Perakende kripto piyasasında ise gelişme daha temkinli karşılandı. Merkeziyetsizlik yanlısı bazı çevreler, bankalar arası özel bir ağ olarak tasarlanan Canton’un “gerçek bir blokzincir” olmadığı görüşünü dile getirdi.

Buna karşın teknik ortaklığın kapsamı sınırlı kaldı. Canton kendi yapısal bağımsızlığını korurken Ripple bu ağ için bir saklama ve erişim katmanı işlevi görüyor. Böylece Wall Street kurumları, kamusal ağlara çıkmadan dijitalleştirilmiş sermaye piyasası işlemlerini kapalı bir altyapıda yürütebiliyor.