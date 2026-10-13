Shiba Inu yakımları 24 saatte 192 bin SHIB ile sınırlı kaldı

Shiba Inu ekosisteminde son 24 saatte yakılan SHIB miktarı 192.678 adet olarak kaydedildi. Bu tutar, güncel fiyatlarla yaklaşık 1 dolara karşılık geldi. Veriler, SHIB yakımlarını izleyen Shibburn sayfasında kısa süreli bir kesintinin ardından yeniden görünür hale geldi.

Yakım verilerinde kısa süreli aksama yaşandı

Shibburn ekranındaki kesinti sırasında son 24 saatlik toplam yakım bir süreliğine 0 dolar olarak göründü. Sistem yeniden güncellendiğinde önce 192.335 SHIB, ardından 192.678 SHIB yakıldığı bildirildi. Böylece günlük yakım faaliyetinin yeniden raporlanmaya başladığı anlaşıldı, ancak miktar önceki yüksek ölçekli yakımlara kıyasla düşük kaldı.

Shibburn verileri, son 24 saatte 192.678 SHIB yakıldığını ve günlük yakım oranının yüzde 14,22 gerilediğini gösteriyor.

Shibburn, Shiba Inu topluluğundaki yakım işlemlerini izleyen bir takip platformu olarak biliniyor. Son veriler, günlük yakım temposunda zayıflamaya işaret etti. Günlük yakım oranı yüzde 14,22 düştü.

Haftalık ve aylık toplam daha yüksek seyretti

Son yedi günde toplam 176,35 milyon SHIB yakıldı. Son 30 günlük dönemde ise toplam yakım 709,44 milyon SHIB seviyesine ulaştı. Günlük verinin zayıf kalmasına karşın daha geniş zaman aralıklarında yakım miktarının belirgin biçimde daha yüksek olduğu görüldü.

Yedi günlük toplam yakım 176,35 milyon SHIB’e, 30 günlük toplam ise 709,44 milyon SHIB’e çıktı.

Piyasadaki satış baskısı SHIB fiyatını da etkiledi

Kripto para piyasasında son 24 saatte genel görünüm negatif kaldı. Tasfiyeler yüzde 143 artarak 759 milyon dolara yükseldi. Yoğun işlem hacmi, azalan açık pozisyon ve zorunlu kapatmalar, piyasada yeni kaldıraç birikiminden çok mevcut kaldıraçlı işlemlerin temizlendiğine işaret etti.

SHIB fiyatı da bu tabloya paralel hareket etti. Varlık son 24 saatte yüzde 3,64 gerileyerek 0.00000522 dolara indi. Dün yaşanan sert satışın ardından fiyat 0.00000502 dolara kadar düştü, ardından sınırlı bir toparlanma görüldü.

Piyasanın odağında ABD enflasyon verisi var

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak makroekonomik verilere odaklandı. Çarşamba günü açıklanacak eylül ayı yıllık enflasyon verisinin yüzde 3,7 gelmesi bekleniyor. Ağustosta bu oran yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek tüketici fiyatlarının da yıllık bazda yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e yükselmesi öngörülüyor. Perşembe günü ise eylül ayına ait aylık üretici fiyat endeksi ile perakende satış verileri açıklanacak.