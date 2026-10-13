Evernorth’un XRP hazinesinde en büyük pay SBI Holdings’e geçti

Evernorth Holdings hisseleri XRPN koduyla 12 Ekim’de Nasdaq’ta resmi işleme açıldı. Şirket, tam seansın başlamasıyla birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yeni bir 8 K formu sundu. Düzenleyici bildirim, önceki açıklamalardaki teknik hataları düzeltti ve yeni XRP hazinesindeki pay dağılımını ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

Pay dağılımı netleşti

Dosyaya göre şirket hazinesi, XRP tokenlerinin birleşik şirkette hisse karşılığında doğrudan takas edilmesiyle oluşturuldu. Bu yapı, yeni sermaye düzeninde hangi yatırımcının ne ölçüde etkili olduğunu da görünür hale getirdi.

Açıklanan paylara göre en büyük stratejik konum SBI Holdings’te bulunuyor. Japon finans grubu 9.431.914 adet A sınıfı ve 2.359.038 adet C sınıfı hisse aldı. Chris Larsen ise bağlı kuruluşlarıyla birlikte 2.340.249 adet A sınıfı hisseyi kontrol ediyor. Ripple Labs doğrudan 1.678.382 adet A sınıfı hisseye sahip bulunurken, işlem sponsoruyla birlikte 4.215.479 adet hisse üzerinde ortak yatırım ve oy kontrolü taşıyor. Michael Arrington’ın yönettiği Arrington XRP Capital ise 1.199.503 adet A sınıfı hisse edindi.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketle birleşmek için borsaya açılan özel amaçlı satın alma şirketidir. 8 K formu ise ABD’de halka açık şirketlerin önemli gelişmeleri kısa sürede SEC’e bildirmek için kullandığı resmi açıklama formatıdır.

Yeni bildirim, XRP tokenlerinin hisse karşılığında doğrudan takas edildiğini ve yeni hazinenin kontrolünün hangi yatırımcılarda toplandığını ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

Özel yerleştirme kapsamında yatırımcılara toplam 15.288.001 adet A sınıfı ve 31.392.746 adet C sınıfı hisse dağıtıldı. Buna karşılık kabuk SPAC yapısı olan Armada’nın eski bireysel yatırımcıları, yeni sermaye yapısındaki A sınıfı hisselerin yalnızca %20,5’ini aldı.

Yatırımcı Hisse türü Miktar SBI Holdings A sınıfı 9.431.914 SBI Holdings C sınıfı 2.359.038 Chris Larsen A sınıfı 2.340.249 Ripple Labs A sınıfı 1.678.382 Ripple ve sponsor ortak kontrolü A sınıfı 4.215.479 Arrington XRP Capital A sınıfı 1.199.503

İlk işlem gününde sert düzeltme yaşandı

XRPN hissesi, tam işlem başlangıcını sert bir geri çekilmeyle karşıladı. Birleşme öncesinde hisse uzun süre SPAC’lerde sık görülen 10,00 dolar taban seviyesinde yatay seyretmişti.

Eylül sonlarında işlemin kapanacağı beklentisiyle güçlü bir spekülatif yükseliş başladı. Bu süreçte XRPN fiyatı, seans öncesi işlemlerde 48,50 dolara kadar çıktı. Aynı dönemde teknik göstergeler aşırı alım bölgesine taşındı.

13 Ekim kapanışı itibarıyla hisse, zirvesinin yaklaşık üçte birine kadar geriledi ve 17,07 dolarda dengelendi. Günlük değişim artı %0,95 olarak kaydedildi. RSI göstergesi ise 49,92 seviyesine dönerek nötr bölgeye yerleşti.

13 Ekim kapanışında XRPN 17,07 dolarda dengelendi ve daha önce görülen sert ivmenin ardından RSI 49,92 ile nötr bölgeye geri döndü.

Yönetimin performansı izlenecek

İlk dalgadaki yoğun ilginin ardından piyasanın odağı artık yeni yönetimin performansına çevrildi. Şirket yönetimine eski Coinbase Asset Management yöneticisi Hugo Jandesboz liderlik ediyor. Bundan sonraki süreçte XRPN hisselerinin yönünde, tokenleştirilmiş XRP hazinesinin nasıl yönetileceği belirleyici olacak.