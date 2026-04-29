RIPPLE (XRP)

XRP’de $1 sınırı kritik seviyede gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP ’de 1,20–1,25 dolar aralığı kritik destek konumu olarak öne çıkıyor.
  • Analistler kısa vadeli aşağı yönlü risklerin güçlendiğine dikkat çekiyor.
  • Olumsuz sinyallere rağmen ağ büyümesi ve arz dinamikleri uzun vadede umut vadediyor.
  • 🔎 En önemli nokta: 1 dolar seviyesi hem teknik hem psikolojik olarak sınavda.
COINTURK
COINTURK

XRP, son günlerde yeniden önemli bir eşikte bulunuyor. Uzmanların takip ettiği başlıca soru, fiyatın 1 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayıp yaşamayacağı üzerine odaklanmış durumda. Teknik göstergeler, yakın vadede aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor.

Kısa Vadede Baskı Artıyor

Grafiklerde ortaya çıkan ayı flamaları, XRP’de düşüş eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. CoinCodex verilerine göre güncel fiyat 1,37 dolar civarında seyrediyor. Son fiyat hareketlerindeki kırılgan yapı, özellikle 1,36 dolar seviyesinin XRP için kısa vadede son derece belirleyici hale gelmesine yol açtı.

Uzmanlar, sık sık daha düşük zirve seviyelerinin görülmesini, alıcıların güçlü bir ivme yaratamadığına dair bir işaret olarak nitelendiriyor. İşlem hacimlerindeki daralma da piyasa katılımının azaldığını destekliyor. Kısa süreli tepkiler ise kritik dirençleri geri kazanmakta çoğunlukla yetersiz kalıyor.

Teknik analizlerde 1,20 ile 1,25 dolar arasındaki bölge XRP için belirleyici bir destek hattı olarak gösteriliyor. Bu aralığın altına yaşanacak bir kırılma, fiyatın psikolojik açıdan da önemli olan 1 doları yeniden test etmesine yol açabilir.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP’nin fiyatı şu an için 1,37 dolar olarak kaydedildi. Güncel verilere bakıldığında, fiyat hareketlerinin zayıf seyrettiği göze çarpıyor ve 1,36 dolar anahtar bir seviye olarak öne çıkıyor.

Uzun Vadede Dengeli Görünüm

Momentum göstergeleri şu an için temkinli bir duruş sergiliyor. MACD göstergesinin negatif bölgede olması, aşağı yönlü trendin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca genel eğilimde kayda değer bir dönüş sinyali de bulunmuyor.

Buna rağmen XRP’nin uzun dönemde gösterdiği bazı olumlu işaretler de var. Ağ faaliyetlerinde büyüme izleniyor ve piyasaya sürülen yeni arz miktarı azalma eğiliminde. Bu unsurlar, potansiyel piyasa büyüklüğünün hâlâ dikkate değer olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, kısa vadeli baskılara rağmen XRP için uzun vadeli olumlu görünüm tamamen ortadan kalkmış değil. Zira fiyat 1,20–1,25 dolar arasındaki bölgeyi koruduğu sürece düşüşlerin sınırlı kalması, alıcıların yeniden harekete geçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu aralığın kaybedilmesi halinde psikolojik ve teknik anlamda kritik kabul edilen 1 dolar seviyesi yeniden gündeme gelecektir.

Dördüncü en büyük kripto para olan XRP, şu an için hem kısa vadeli baskılarla hem de yukarı yönlü potansiyeliyle bir dönüm noktasında bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP fiyatı 1,37 dolara yükseldi küresel ödemelerde 180 trilyon dolarlık potansiyel güç kazandı

XRP’de 1,37 dolar seviyesinde kritik destek ve yeni büyüme sinyalleri

XRP kritik 1,36 dolar desteğine yaklaşıyor 1,395 dolar direnç takibi sürüyor

Ripple RLUSD, OKX’te 280’den fazla paritede işlem görmeye başladı

XRP 1,40 dolar desteğinde sıkıştı 1,45 dolar bölgesi kritik likidite eşiği oldu

XRP üçgen formasyonu 13 dolar hedefiyle gündemde

XRP’de 13 yıllık nadir “Bull Switch” sinyali tekrarlandı fiyat 2 dolara yaklaşabilir

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
