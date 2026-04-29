XRP’de $1 sınırı kritik seviyede gündemde

XRP, son günlerde yeniden önemli bir eşikte bulunuyor. Uzmanların takip ettiği başlıca soru, fiyatın 1 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşayıp yaşamayacağı üzerine odaklanmış durumda. Teknik göstergeler, yakın vadede aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor.

Kısa Vadede Baskı Artıyor

Grafiklerde ortaya çıkan ayı flamaları, XRP’de düşüş eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. CoinCodex verilerine göre güncel fiyat 1,37 dolar civarında seyrediyor. Son fiyat hareketlerindeki kırılgan yapı, özellikle 1,36 dolar seviyesinin XRP için kısa vadede son derece belirleyici hale gelmesine yol açtı.

Uzmanlar, sık sık daha düşük zirve seviyelerinin görülmesini, alıcıların güçlü bir ivme yaratamadığına dair bir işaret olarak nitelendiriyor. İşlem hacimlerindeki daralma da piyasa katılımının azaldığını destekliyor. Kısa süreli tepkiler ise kritik dirençleri geri kazanmakta çoğunlukla yetersiz kalıyor.

Teknik analizlerde 1,20 ile 1,25 dolar arasındaki bölge XRP için belirleyici bir destek hattı olarak gösteriliyor. Bu aralığın altına yaşanacak bir kırılma, fiyatın psikolojik açıdan da önemli olan 1 doları yeniden test etmesine yol açabilir.

Uzun Vadede Dengeli Görünüm

Momentum göstergeleri şu an için temkinli bir duruş sergiliyor. MACD göstergesinin negatif bölgede olması, aşağı yönlü trendin sürdüğünü gösteriyor. Ayrıca genel eğilimde kayda değer bir dönüş sinyali de bulunmuyor.

Buna rağmen XRP’nin uzun dönemde gösterdiği bazı olumlu işaretler de var. Ağ faaliyetlerinde büyüme izleniyor ve piyasaya sürülen yeni arz miktarı azalma eğiliminde. Bu unsurlar, potansiyel piyasa büyüklüğünün hâlâ dikkate değer olduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, kısa vadeli baskılara rağmen XRP için uzun vadeli olumlu görünüm tamamen ortadan kalkmış değil. Zira fiyat 1,20–1,25 dolar arasındaki bölgeyi koruduğu sürece düşüşlerin sınırlı kalması, alıcıların yeniden harekete geçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu aralığın kaybedilmesi halinde psikolojik ve teknik anlamda kritik kabul edilen 1 dolar seviyesi yeniden gündeme gelecektir.

Dördüncü en büyük kripto para olan XRP, şu an için hem kısa vadeli baskılarla hem de yukarı yönlü potansiyeliyle bir dönüm noktasında bulunuyor.