DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin üçgen sıkışmasında karar aşamasına yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de üçgen sıkışması kritik eşiğe dayandı!
  • Harmonik formasyon tamamlandı, fiyat D noktasında yön arıyor.
  • Kısa vadede $DOGE hem yukarı kırılım hem de düzeltme riskiyle karşı karşıya.
  • 🔎 En önemli nokta: Üçgen üst bandı ve D bölgesi fiyatın kaderini belirleyecek.
Dogecoin son günlerde teknik açıdan kritik bir dönemece geldi. Fiyat hareketi giderek daralan bir üçgen yapısında sıkışırken, aynı anda bir harmonik formasyonun da tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu noktada, hangi yöne gerçekleşecek güçlü bir kırılımın önemli bir ivme yaratabileceği konuşuluyor.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde belirsiz denge
2 Harmonik formasyon olası düzeltme sinyali veriyor

Teknik göstergelerde belirsiz denge

Analist ChiefraT’e göre Dogecoin grafiğinde oluşan daralan üçgen, fiyatın birbirine yaklaşan iki trend çizgisi arasında sıkışmasına yol açtı. Böylesi bir yapı genellikle yönlü ve hızlı bir hareket öncesinde görülüyor. ChiefraT, Dogecoin’in şu anda bu üçgenin üst trend çizgisini test ettiğini aktarıyor.

Bu seviyede fiyatın aşırı sıkışması dikkatle takip ediliyor. Teknik analizde böylesine daralan bir fiyat kanalı sonrası hem yukarı hem aşağı kuvvetli kırılımlar izlenebiliyor. İvme göstergelerinden olan Göreli Güç Endeksi (RSI) da bu tabloya ek bir boyut katıyor. RSI, son zamanlarda yükselerek üst banda yaklaşmış durumda ve mevcut yükseliş hareketinin güçlendiğine işaret ediyor.

Hem fiyat yapısı hem de momentum göstergeleri eş zamanlı olarak kritik bölgelere ulaşmış durumda. Üçgenin üzerindeki direnç kalıcı şekilde kırılırsa Dogecoin’in fiyat hedefi 0,105 dolar ila 0,11 dolar aralığına doğru ivmelenebilir. Hareketin bu bölge üzerinde kalıcı olması ise yeni bir yukarı trendin başlamasına zemin hazırlayabilir. Ancak direnç seviyesinin aşılamaması halinde, fiyatın mevcut yapı içinde yatay yönde dalgalanmayı sürdürmesi muhtemel görünüyor.

Harmonik formasyon olası düzeltme sinyali veriyor

Analist Klejdi Cuni ise kısa vadede, saatlik zaman diliminde tamamlanan bir harmonik formasyona dikkat çekiyor. Dogecoin grafiğinde D noktası denilen kritik bölge test edilmiş durumda. Bu, geçmişte birçok kez fiyatın yön değiştirdiği bir seviye olarak öne çıkıyor.

Formasyonun tamamlanmasıyla birlikte fiyatın ilk tepkisi reddedilme yönünde oldu. Yükseliş denemelerine rağmen alıcı ilgisi zayıfladı ve kısa zamanda güç kaybı yaşandı. Son hamlelerin ardından ivmenin azalmaya başlaması da aşağı yönde baskıyı artırmış durumda. Özellikle D bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamazsa, teknik görünüm bir süre daha zayıf kalabilir.

Dogecoin’in hem daralan üçgen yapısı hem de tamamlanan harmonik formasyonla iki kritik teknik sinyal ürettiği, fiyatın önümüzdeki süreçte bu seviyelerde vereceği tepkiyle yön tayin edebileceği vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
