FED faiz oranını %3,50 ila %3,75 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Açıklamada, federal fon faiz oranının mevcutta %3,50 ile %3,75 aralığında tutulmasına devam edileceği belirtildi. Bu karar, art arda dördüncü kez faiz oranında değişikliğe gidilmediği anlamına geliyor. Fed yetkilileri, inatçı seyreden enflasyon tehdidi ile yavaşlayan ekonomik büyüme arasında denge kurmaya çalışıyor.

Karar ve oy ayrılıkları

Faiz kararında dört farklı görüş dikkat çekti: Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Mirran, faizin 25 baz puan indirilmesinden yana oldu. Diğer isimler ise faizlerin mevcut seviyede tutulmasını, ancak faiz indirimi beklentisine dair dili metinden çıkarmayı savundu. Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan’ın olan bu tutumu, kurulda faiz indirimi konusunda ciddi bir görüş ayrılığı bulunduğunu gösterdi.

“Federal fon faiz oranı hedef bandı için ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması değerlendirilirken, Komite gelen verileri, değişen görünümü ve risklerin dengelenmesini dikkatle gözden geçirecek.”

Piyasalarda güncel durum

Kararın ardından kripto para piyasasında ve hisse senetlerinde hafif gerilemeler yaşandı. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %0,5 düşüş gösterdi ve 76.000 doların hemen altında işlem gördü. CryptoAppsy verilerine göre bitcoinin fiyatı bu seviyeye yakın seyretti. ABD borsalarında da kayıplar yaşandı; Nasdaq endeksi %0,35 geriledi. Tahvil getirilerinde ise yükseliş kaydedildi; iki yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 9 baz puan artarak %3,93’e, 10 yıllık getiri ise 5 baz puan yükselerek %4,40’a çıktı.

FED yönetiminde değişim ve etkileri

Bugünkü toplantı, Jerome Powell’ın başkanlığındaki son FED toplantısı olarak öne çıktı. Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek ve yerine Senato Bankacılık Komitesindeki oylamadan geçen Kevin Warsh geçmeye hazırlanıyor. Üç üyenin faiz indirimi konusunda sert duruş sergilemesi, yeni başkanın faizleri düşürme konusunda zorluklarla karşılaşabileceğine işaret etti.

Yatırımcıların gözü şimdi Powell’ın toplantı sonrası basın toplantısında olacak. Burada para politikası adımlarına ilişkin ipuçları aranacak. Piyasa oyuncuları, gelecek dönemde izlenecek yol haritası ve görüş ayrılıklarının nasıl yönetileceğiyle ilgileniyor.

Diğer yandan, ABD ile İran arasında kalıcı barış umutlarının azalması ve jeopolitik risklerin tekrar gündeme gelmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI), son savaş sonrası en yüksek seviyelere yaklaşarak varil başına 105 dolar sınırına geldi.

Enerji fiyatlarındaki artış, hem manşet enflasyonun yukarı yönlü olmasına neden oluyor hem de ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya yol açabiliyor. FED’in, fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme hedefi arasında nasıl bir öncelik belirleyeceği merak ediliyor.