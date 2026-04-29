Nigel Farage’a kripto milyarderinden 5 milyon sterlinlik hediye tartışma yarattı

Birleşik Krallık’ta Reform UK Genel Başkanı Nigel Farage, seçim kampanyasından kısa süre önce kripto para milyarderi Christopher Harborne’dan yaklaşık 5 milyon sterlin (6,7 milyon dolar) değerinde bir maddi destek aldı. Bu transfer, Haziran 2024’te Clacton milletvekilliğini açıklamasından önce gerçekleşti. Farage, kamuoyunda tartışma yaratan bu hediyeyi, 2019’da üzerine sütlü içecek atılması ve geçen yıl evine yapılan saldırı sonrası “güvende ve huzurlu” yaşamak için aldığını açıkladı.

Harborne’dan kişisel hediye

Christopher Harborne, Tayland’da yaşayan ve kripto para sektöründe önemli yatırımları bulunan bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Özellikle, dünyaca bilinen stabilcoin ihraççısı Tether’in yüzde 12 hissesine sahip. Harborne’un Farage’a yaptığı ödemenin, seçime katılmadan önce, tamamen “şartsız ve kişisel bir hediye” olduğu belirtildi. Reform UK yetkilisi ise, bu yardımın Farage’ın milletvekili adayı olma gerekçesiyle hiçbir ilgisi olmadığını, tüm beyan süreçlerinin mevzuata uygun biçimde tamamlandığını ifade etti.

Reform UK tarafından yapılan açıklamada, “Alınan destek, Nigel Farage seçilmeden önce kişisel bir hediye olarak verilmiştir ve milletvekili adayı olmasıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Tüm süreçlerin kurallara uygun yürütüldüğünden eminiz.” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık kamuoyu standartlarına göre, milletvekili olan bir kişinin son 12 ayda aldığı tüm maddi faydaları kayda geçirmesi zorunlu. Tartışmanın odak noktalarından biri, yapılan bu yüksek tutarlı ödemenin “kişisel hediye” muafiyeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği oldu. Farage ve partisi, hediyenin herhangi bir siyasi faaliyet değil yalnızca şahsi güvenlik ve refah amacı taşıdığına dikkat çekti.

Siyasi arenada artan baskı

Farage’ın bu hediyeyi almasının ardından Muhafazakar Parti, durumu Parlamento Standartlar Komiseri Daniel Greenberg’e taşıyarak, ödemenin siyasi amaç taşıyıp taşımadığının araştırılmasını istedi. Ana muhalefet olan İşçi Partisi’nden ise Farage’ın düzenlemeleri tekrar ihlal ettiği yönünde eleştiriler geldi. Siyasi tartışmaların odağında, fonun ne kadarının güvenlik için ne kadarının politika için harcandığı sorusu yer alıyor.

Christopher Harborne, Reform UK’ye son bir yıl içinde 9 milyon sterlinlik bir başka bağış ile de gündeme geldi. Bu tutar, yaşayan bir kişiden Birleşik Krallık’ta bir siyasi partiye yapılan en büyük tekil bağış olarak kayda geçti. Benzer şekilde kripto para dünyasının önemli isimlerinden BitMEX’in kurucu ortağı Ben Delo da yıl başından bu yana Reform UK’ye 4 milyon sterlinlik destek sağladı.

Kripto bağışlarına getirilen yasaklar

Mart 2024’te Birleşik Krallık hükümeti, siyasi partilere yapılan kripto para bağışlarını geçici olarak tamamen durdurdu. Bu kararın temelinde yer alan Rycroft raporu, dijital varlıklar üzerinden ülke siyasetinde yabancı sermayenin dolaşıma girebileceği riskine dikkat çekti. Yeni düzenleme, herhangi bir miktarda kripto bağışını kapsıyor ve bu yasak, Seçim Temsil Kanunu’na eklenecek. Kuralı ihlal edenler için de cezai yaptırımlar öngörülüyor.

Aynı ay içerisinde Nigel Farage, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in başkanlığını yaptığı, Londra borsasında işlem gören Stack BTC adlı Bitcoin fon şirketine 215 bin sterlin yatırarak yüzde 6,31 oranında pay aldı. Yatırımı, kendi yatırım şirketi üzerinden yaptı.