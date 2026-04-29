Son Dakika: Teknoloji devlerinin kazanç raporları şimdi yayınlandı

Powell kurumun başkanı olarak son açıklamalarını dakikalar önce tamamladı ve önemli şeyler söyledi. Yatırımcıların odağında şimdi trilyon dolarlık devlerin son kazanç raporları var. Piyasa kapanışıyla birlikte raporların yayınlanması planlanıyordu. Geçtiğimiz haftaki kazanç raporu hisse senetlerini yeni zirvelere taşıdı.
Powell ve Kazanç raporları
Kısa vadeli enflasyon beklentisinin İran gerilimi nedeniyle arttığını kabul eden Powell uzun vadede %2 hedefinin korunduğunu açıkladı. Kısa vadede petrol fiyatındaki artışın enflasyonu yukarı çektiği açık ve çatışmanın neye evrileceğinin belirsizliği de buna eklendiğinde faizlerin uzun süre sabit kalması muhtemel. Neyse ki Powell artırıma kapı açabilecek şeyler söylemekten kaçındı.
Peki şimdinin asıl gündemine geçersek kazanç raporları nasıl geldi? Google, META, Amazon, QCOM ve Microsoft için raporlar yayınlanmaya başladı. Detaylar aşağıdaki gibi.
Qualcomm
- Düzeltilmiş Hisse Başına Kar (EPS) 2,65 $, tahmin 2,55 $
- Düzeltilmiş Gelir 10,60 milyar $, tahmin 10,56 milyar $
- Yarı yatırım harcamaları 1,08 milyar dolar
- Çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârın 2,10 ila 2,30 dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 2,43 dolar
- Çeyrek gelirinin 9,2 milyar ila 10 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 10,26 milyar dolar
Amazon
- Hisse Başına Kar (EPS) 2,78 $, tahmin 1,62 $=
- Net satışlar 181,52 milyar $, tahmin 177,23 milyar $
- Faaliyet karı 23,85 milyar $, tahmin 20,75 milyar $
- Faaliyet marjı %13,1, tahmin %11,7
- AWS net satışları 37,59 milyar dolar, tahmin 36,68 milyar dolar
- AWS net satışları (döviz etkisi hariç) %28 artış, tahmin %25,7 artış
- Kuzey Amerika net satışları 104,14 milyar dolar, tahmin 102,08 milyar dolar
- Fiziksel mağazaların net satışları 5,79 milyar dolar, tahmin 5,81 milyar dolar
- çeyrek net satışlarının 194,0 milyar dolar ile 199,0 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 189,15 milyar dolar
- çeyrek işletme gelirinin 20,0 milyar dolar ile 24,0 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 22,86 milyar dolar
- Amazon: Satışlardaki artış, yapay zekaya yapılan yatırımları yansıtıyor.
- Gelir: 109,90 milyar dolar, tahmin: 107,1 milyar dolar
- TAC hariç gelir: 94,67 milyar dolar, tahmin: 91,57 milyar dolar
- Faaliyet karı: 39,70 milyar dolar, tahmin: 36,19 milyar dolar
- Google Hizmetleri gelirleri 89,64 milyar dolar, tahmin 88,11 milyar dolar
- Google Arama ve Diğer gelirleri 60,40 milyar dolar, tahmin 59,08 milyar dolar
- Google Reklam Geliri 77,25 milyar dolar, tahmini 76,21 milyar dolar
- YouTube Reklam Geliri 9,88 milyar dolar, tahmini 9,97 milyar dolar
- Google Cloud Geliri 20,03 milyar dolar, tahmini 18,41 milyar dolar
- Yatırım Harcamaları 35,67 milyar dolar, tahmini 36,39 milyar dolar
- Alphabet: Tüketici yapay zeka planlarımız açısından şimdiye kadarki en güçlü çeyrek.
Microsoft
- Hisse başına kâr (EPS) 4,27 $, tahmin 4,03 $
- Gelir 82,89 milyar $, tahmin 81,46 milyar $
- Faaliyet kârı 38,40 milyar $, tahmin 36,9 milyar $
- Bulut gelirleri 54,5 milyar $
- Azure ve diğer bulut gelirleri (döviz etkisinden arındırılmış) +%39, tahmin +%38,2
- Microsoft 365 Ticari Bulut geliri %19 artış
- Microsoft 365 Tüketici Bulut geliri %33 artış
META
- Hisse Başına Kar (EPS) 10,44 $
- Gelir 56,31 milyar $, tahmin 55,51 milyar $
- Reklam geliri 55,02 milyar $, tahmin 54,16 milyar $
- Uygulama Ailesi geliri 55,91 milyar $, tahmin 55,00 milyar $
- Uygulama Ailesi işletme geliri 26,90 milyar dolar, tahmin 24,26 milyar dolar
- İşletme geliri 22,87 milyar dolar, yıllık %30 artış
- Reality Labs geliri 402 milyon dolar, tahmin 508 milyon dolar
- Reality Labs işletme zararı 4,03 milyar dolar, tahmin 4,77 milyar dolar
- çeyrek gelirinin 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 59,56 milyar dolar
- Mali yıl yatırım harcamalarının 125 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, önceki tahmin 115 milyar dolar ile 135 milyar dolar
Fed’in şahin eğilimli duruşu şimdilik Bitcoin’de kazanç raporlarının etkisini görmemizi engelliyor ancak önümüzdeki saatlerde kısa vadeli yükseliş görülebilir.
Ebay
- Düzeltilmiş Hisse Başına Kar (sürekli faaliyetler) 1,66 $, tahmin 1,58 $
- Gelir 3,09 milyar $, tahmin 3,03 milyar $
- Brüt mal hacmi 22,2 milyar dolar, tahmin 21,6 milyar dolar
- Aktif alıcı sayısı 136 milyon, tahmin 135,1 milyon
- çeyrek düzeltilmiş hisse başına kar (sürekli faaliyetler) 1,46 ila 1,51 dolar, tahmin 1,50 dolar
- çeyrek net gelir 2,97 milyar ila 3,03 milyar dolar, tahmin 2,97 milyar dolar