Son Dakika: Teknoloji devlerinin kazanç raporları şimdi yayınlandı

Powell kurumun başkanı olarak son açıklamalarını dakikalar önce tamamladı ve önemli şeyler söyledi. Yatırımcıların odağında şimdi trilyon dolarlık devlerin son kazanç raporları var. Piyasa kapanışıyla birlikte raporların yayınlanması planlanıyordu. Geçtiğimiz haftaki kazanç raporu hisse senetlerini yeni zirvelere taşıdı.

Powell ve Kazanç raporları

Kısa vadeli enflasyon beklentisinin İran gerilimi nedeniyle arttığını kabul eden Powell uzun vadede %2 hedefinin korunduğunu açıkladı. Kısa vadede petrol fiyatındaki artışın enflasyonu yukarı çektiği açık ve çatışmanın neye evrileceğinin belirsizliği de buna eklendiğinde faizlerin uzun süre sabit kalması muhtemel. Neyse ki Powell artırıma kapı açabilecek şeyler söylemekten kaçındı.

Peki şimdinin asıl gündemine geçersek kazanç raporları nasıl geldi? Google, META, Amazon, QCOM ve Microsoft için raporlar yayınlanmaya başladı. Detaylar aşağıdaki gibi.

Qualcomm

Düzeltilmiş Hisse Başına Kar (EPS) 2,65 $, tahmin 2,55 $

Düzeltilmiş Gelir 10,60 milyar $, tahmin 10,56 milyar $

Yarı yatırım harcamaları 1,08 milyar dolar

Çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârın 2,10 ila 2,30 dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 2,43 dolar

Çeyrek gelirinin 9,2 milyar ila 10 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 10,26 milyar dolar

Amazon

Hisse Başına Kar (EPS) 2,78 $, tahmin 1,62 $=

Net satışlar 181,52 milyar $, tahmin 177,23 milyar $

Faaliyet karı 23,85 milyar $, tahmin 20,75 milyar $

Faaliyet marjı %13,1, tahmin %11,7

AWS net satışları 37,59 milyar dolar, tahmin 36,68 milyar dolar

AWS net satışları (döviz etkisi hariç) %28 artış, tahmin %25,7 artış

Kuzey Amerika net satışları 104,14 milyar dolar, tahmin 102,08 milyar dolar

Fiziksel mağazaların net satışları 5,79 milyar dolar, tahmin 5,81 milyar dolar

çeyrek net satışlarının 194,0 milyar dolar ile 199,0 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 189,15 milyar dolar

çeyrek işletme gelirinin 20,0 milyar dolar ile 24,0 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 22,86 milyar dolar

Amazon: Satışlardaki artış, yapay zekaya yapılan yatırımları yansıtıyor.

Google

Gelir: 109,90 milyar dolar, tahmin: 107,1 milyar dolar

TAC hariç gelir: 94,67 milyar dolar, tahmin: 91,57 milyar dolar

Faaliyet karı: 39,70 milyar dolar, tahmin: 36,19 milyar dolar

Google Hizmetleri gelirleri 89,64 milyar dolar, tahmin 88,11 milyar dolar

Google Arama ve Diğer gelirleri 60,40 milyar dolar, tahmin 59,08 milyar dolar

Google Reklam Geliri 77,25 milyar dolar, tahmini 76,21 milyar dolar

YouTube Reklam Geliri 9,88 milyar dolar, tahmini 9,97 milyar dolar

Google Cloud Geliri 20,03 milyar dolar, tahmini 18,41 milyar dolar

Yatırım Harcamaları 35,67 milyar dolar, tahmini 36,39 milyar dolar

Alphabet: Tüketici yapay zeka planlarımız açısından şimdiye kadarki en güçlü çeyrek.

Microsoft

Hisse başına kâr (EPS) 4,27 $, tahmin 4,03 $

Gelir 82,89 milyar $, tahmin 81,46 milyar $

Faaliyet kârı 38,40 milyar $, tahmin 36,9 milyar $

Bulut gelirleri 54,5 milyar $

Azure ve diğer bulut gelirleri (döviz etkisinden arındırılmış) +%39, tahmin +%38,2

Microsoft 365 Ticari Bulut geliri %19 artış

Microsoft 365 Tüketici Bulut geliri %33 artış

Hisse Başına Kar (EPS) 10,44 $

Gelir 56,31 milyar $, tahmin 55,51 milyar $

Reklam geliri 55,02 milyar $, tahmin 54,16 milyar $

Uygulama Ailesi geliri 55,91 milyar $, tahmin 55,00 milyar $

Uygulama Ailesi işletme geliri 26,90 milyar dolar, tahmin 24,26 milyar dolar

İşletme geliri 22,87 milyar dolar, yıllık %30 artış

Reality Labs geliri 402 milyon dolar, tahmin 508 milyon dolar

Reality Labs işletme zararı 4,03 milyar dolar, tahmin 4,77 milyar dolar

çeyrek gelirinin 58 milyar dolar ile 61 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, tahmin 59,56 milyar dolar

Mali yıl yatırım harcamalarının 125 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor, önceki tahmin 115 milyar dolar ile 135 milyar dolar

Fed’in şahin eğilimli duruşu şimdilik Bitcoin’de kazanç raporlarının etkisini görmemizi engelliyor ancak önümüzdeki saatlerde kısa vadeli yükseliş görülebilir.

Ebay

Düzeltilmiş Hisse Başına Kar (sürekli faaliyetler) 1,66 $, tahmin 1,58 $

Gelir 3,09 milyar $, tahmin 3,03 milyar $

Brüt mal hacmi 22,2 milyar dolar, tahmin 21,6 milyar dolar

Aktif alıcı sayısı 136 milyon, tahmin 135,1 milyon

çeyrek düzeltilmiş hisse başına kar (sürekli faaliyetler) 1,46 ila 1,51 dolar, tahmin 1,50 dolar

çeyrek net gelir 2,97 milyar ila 3,03 milyar dolar, tahmin 2,97 milyar dolar