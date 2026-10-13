Tesla’nın Bitcoin varlıkları dört yılda 710 milyon dolar kazandı

Tesla, bilançosunda tuttuğu Bitcoin varlıklarıyla kurumsal yatırımcılar arasında öne çıkan şirketlerden biri olmayı sürdürüyor. Elektrikli araç üreticisi, son dört yılda sert piyasa dalgalanmalarına rağmen elindeki Bitcoin miktarını büyük ölçüde korudu.

Tesla’nın güncel Bitcoin pozisyonu

Arkham verilerine göre Tesla, 13 Ekim itibarıyla 8.430 BTC tutuyor. Şirketin bu varlıklarının güncel piyasa değeri yaklaşık 960 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Tesla, böylece Bitcoin’i bilançosunda taşıyan en büyük halka açık şirketler arasında yer almayı sürdürüyor.

Tesla, Elon Musk’ın yönettiği ABD merkezli elektrikli araç ve enerji şirketi olarak biliniyor. Şirket, 2021 yılında Bitcoin alımıyla geleneksel şirket bilançolarında kripto varlık kullanımını hızlandıran adımlardan birine imza atmıştı.

Tesla’nın elindeki 8.430 BTC’nin güncel değeri yaklaşık 960 milyon dolara ulaştı ve şirketin kağıt üzerindeki kazancı dört yılda 710 milyon doların üzerine çıktı.

2021’de başlayan alım süreci

Tesla, Şubat 2021’de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı açıkladığında piyasalarda geniş yankı uyandırmıştı. O dönemde Bitcoin fiyatındaki hızlı yükseliş, şirketin elindeki varlıkların değerini kısa süre içinde 2 milyar doların üzerine taşımış, bir aşamada yaklaşık 2,5 milyar dolara kadar çıkarmıştı.

Buna karşın şirket, sonraki dönemde pozisyonunun bir bölümünü azalttı. Tesla, 2021 içinde 4.670 BTC sattı. Şirket ayrıca Mayıs 2022’de LUNA çöküşünün gölgesinde yaşanan sert piyasa sarsıntısı sırasında da önemli işlemler gerçekleştirdi.

Dört yılda 710 milyon doları aşan artış

Alım ve satışların ardından Tesla’nın Bitcoin bakiyesi 2022’den bu yana yaklaşık 8.430 BTC düzeyinde kaldı. Bu varlıkların değeri o dönemde yaklaşık 250 milyon dolar seviyesindeydi. Bitcoin’deki fiyat artışıyla birlikte aynı varlıkların bugünkü karşılığı yaklaşık 960 milyon dolara yükseldi.

Bu tablo, şirketin mevcut pozisyonunda dört yıllık süreçte 710 milyon doların üzerinde kağıt kazanç oluştuğunu gösteriyor. Tesla, piyasanın sert gerilediği dönemlerde de Bitcoin varlıklarını büyük ölçüde koruyarak kurumsal sahipler arasındaki yerini muhafaza etti.

Şirket, 2021 ve 2022’de bazı satışlar yapsa da Bitcoin bakiyesini son iki yılda büyük ölçüde sabit tuttu.

Tesla’nın mevcut stratejisi, kripto varlıkları bilançosunda uzun süre taşıyan büyük şirketlerin yaklaşımına örnek oluşturan gelişmeler arasında değerlendiriliyor.