Hyperliquid’de sert satışla HYPE bir haftada yaklaşık %12 geriledi

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, son günlerde artan satış baskısı eşliğinde değer kaybetti. CoinGecko verilerine göre tokenin piyasa değeri yaklaşık 18,04 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 918 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son yedi günde kripto para piyasası genelinde görülen yüzde 3,9’luk düşüşe kıyasla HYPE daha zayıf bir görünüm sergiledi.

İşlem hacmi yükselirken fiyat geriledi

Son 24 saatte HYPE 79,52 dolar ile 85,73 dolar aralığında işlem gördü. Bu geniş bant, kısa vadede oynaklığın belirgin biçimde arttığını gösterdi. Günlük işlem hacminin 918 milyon dolara ulaşması, satış döneminde piyasada yoğun bir hareket yaşandığına işaret etti.

CoinGecko’nun 13 Ekim tarihli önceki verisinde günlük hacim 950 milyon dolara yaklaşmış ve bir önceki güne göre yüzde 43,6 artmıştı. Bununla birlikte yüksek hacim tek başına satışların büyük yatırımcılardan mı geldiğini ya da piyasadan net sermaye çıkışı yaşanıp yaşanmadığını göstermiyor.

Tarihsel verilere göre HYPE 6 Ekim’de 91,91 dolardan kapanırken 12 Ekim’de 80,97 dolara indi. Bu dönem içindeki kayıp yaklaşık yüzde 11,9 oldu. Son fiyatın 81,09 dolar seviyesinde bulunması, alıcıların henüz kalıcı bir toparlanma sağlayamadığını ortaya koydu.

Likidasyonlar ve makro baskı öne çıktı

Kripto para piyasasının genelinde de satış baskısı sürdü. Bitcoin 12 Ekim’de 83.000 doların altına gerilerken yatırımcılar güçlü dolar, yükselen tahvil getirileri ve enerji fiyatlarına ilişkin kaygıları değerlendirdi. Aynı satış dalgasında toplam kripto likidasyonlarının 770 milyon doları aştığı bildirildi ve zorunlu pozisyon kapatmalarının büyük kısmını kaldıraçlı uzun işlemler oluşturdu.

Kaldıraçlı işlemler, teminat seviyesi yetersiz kaldığında pozisyonların otomatik kapanmasına yol açabildiği için fiyat hareketlerini büyütebiliyor. Fiyat düştüğünde uzun pozisyonların tasfiye edilmesi ek satış yaratabiliyor ve bu durum yeni likidasyonları tetikleyebiliyor.

Mini sözlük: OTC, tezgah üstü işlem anlamına gelir. Bu tür alım satımlar doğrudan taraflar arasında yapılır; açık borsadaki emir defterine anında yansımayabilir.

CoinStats’ın 13 Ekim tarihli değerlendirmesine göre, önceki 24 saatte HYPE tarafında yaklaşık 11,46 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti. Bu toplamın yüzde 98,2’sini uzun pozisyonlar oluşturdu. Veriler, yükseliş yönünde kaldıraç kullanan yatırımcıların sert biçimde sıkıştığını gösterdi.

Hyperliquid ekibinin aktardığına göre söz konusu tokenler kamuya açık piyasalarda satılmayacak.

OTC token transferi arz tarafını gündemde tuttu

7 ve 8 Ekim’de yayımlanan bilgiler, Hyperliquid Labs’in o tarihte yaklaşık 330 milyon dolar değerindeki 3,75 milyon HYPE tokenini kimliği açıklanmayan kurumsal bir karşı tarafla OTC işlem kapsamında taşıdığını gösterdi. Hyperliquid, zincir üstü sürekli vadeli işlemler ve spot piyasaya odaklanan bir ticaret ekosistemi olarak biliniyor; HYPE ise platformun yerel tokeni olarak kullanılıyor.

Süreç kapsamında 1,875 milyon tokenin beş ayrı cüzdana aktarıldığı, her cüzdanın 375.000 token aldığı görüldü. Transferden önce yedi günlük unstake sürecinin tamamlandığı belirtildi. Bu ayrıntı, tokenlerin staking bakiyesinden transfer edilebilir bakiyeye geçtiğini ortaya koydu.

Açık piyasada satış ile OTC işlem arasındaki fark burada önem kazandı. Elde bulunan veriler, tüm tahsisatın borsalara boşaltıldığını göstermiyor. Buna rağmen bu büyüklükte bir transfer, gelecekte dolaşıma girebilecek arz konusunda yatırımcıların daha temkinli davranmasına neden oldu.

Platform verileri yüksek kalmaya devam etti

Fiyattaki düşüş, Hyperliquid üzerindeki faaliyetlerin aynı ölçüde zayıfladığı anlamına gelmiyor. CoinGecko verilerine göre platformdaki toplam kilitli varlık değeri yaklaşık 7,04 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Aynı veri setinde son 24 saatlik ücret geliri 3,3 milyon dolar, proje geliri ise 2,68 milyon dolar olarak yer aldı.

Bu tablo, platform kullanımının sürdüğünü gösterse de tek günlük gelir verileri uzun vadeli eğilimi tek başına kanıtlamıyor. Yine de mevcut rakamlar, HYPE’deki geri çekilmenin sadece platform faaliyetlerindeki bozulmayla açıklanamayacağını düşündürüyor.

Mevcut piyasa verileri, HYPE üzerindeki baskının tek bir nedenden değil, likidasyonlar, yüksek işlem hacmi ve arz kaynaklı belirsizliğin birleşiminden kaynaklandığına işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde yatırımcılar 14 Ekim’de açıklanacak ABD enflasyon verisini, HYPE tarafındaki yeni büyük transferleri ve türev piyasalardaki likidasyon seyrini izleyecek. Fiyatta kalıcı toparlanma için satış baskısının hafiflemesi ve talebin yeniden güç kazanması gerekecek.