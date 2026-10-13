Ripple, XRPL için Privy ile yapay zeka ödemelerini genişletti

Ripple, Stripe bünyesindeki Privy ile yeni bir ortaklık kurarak XRP Ledger üzerinde yapay zeka destekli ödeme uygulamaları ve gömülü cüzdan çözümleri geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Entegrasyon, geliştiricilerin XRP ve Ripple USD gibi varlıklarla çalışan ödeme uygulamaları oluşturmasına imkan tanırken, son kullanıcıların özel anahtar yönetimini doğrudan üstlenmesini gerektirmiyor.

Yapay zeka odaklı ödeme altyapısı

Şirketin verdiği bilgilere göre bu adım, yapay zeka ajanlarının kendi fonlarını tutabildiği, işlem gerçekleştirebildiği ve dijital hizmetler için ödeme yapabildiği agentic commerce alanına odaklanıyor. Böylece yazılımların birbiriyle doğrudan ödeme yapabildiği daha otomatik bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Privy, geliştiricilere programlanabilir cüzdan altyapısı sunan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Bu altyapı sayesinde XRPL üzerinde cüzdan oluşturma ve yönetme süreçlerinin uygulamalara daha kolay entegre edilmesi, kullanıcı onay mekanizmalarının kurulması ve kripto ödemelerin doğrudan uygulama içine yerleştirilmesi mümkün hale geliyor.

Mini sözlük: x402, yazılımların ve yapay zeka ajanlarının dijital hizmetler için otomatik ödeme yapmasını kolaylaştırmayı amaçlayan açık bir ödeme protokolüdür. Bu yapı, özellikle API erişimi, hesaplama gücü ve model çıktısı gibi makineden makineye sunulan servislerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.

13 milyon yapay zeka ödemesi işlendi

Entegrasyonda öne çıkan başlıklardan biri de x402 protokolü oldu. Bu protokol, hesaplama gücü, API erişimi ve yapay zeka modeli çıkarımı gibi dijital ürünler için yazılımdan yazılıma ödemeleri sadeleştirmeyi amaçlıyor. Örnek olarak bir yapay zeka ajanı, veriye erişim gibi bir hizmeti kendi başına satın alabiliyor, ödemeyi XRP veya RLUSD ile tamamlayabiliyor ve ardından ilgili veriyi teslim alabiliyor.

RippleX mühendislik yöneticisi J. Ayo Akinyele, XRPL üzerindeki yapay zeka ajanı kaynaklı ödemelerin temmuzdaki yaklaşık 1 milyon seviyesinden ekimde yaklaşık 13 milyona çıktığını paylaştı.

Ripple, XRP Ledger üzerinde şimdiye kadar yaklaşık 13 milyon yapay zeka ajanı ödemesi işlendiğini belirtiyor. Şirkete göre bu işlemler ağ etkinliğinin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Bununla birlikte söz konusu ödemelerin tutar bakımından yüksek olması gerekmiyor; makineden makineye işlemlerin büyük bölümünün görece küçük kripto transferlerinden oluştuğu kaydediliyor.

Geliştiricilere yeni özellikler eklenecek

Ortaklık, Ripple’ın yapay zeka destekli ticaret alanındaki genişleme planının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket haziranda, geliştiricilerin XRP, RLUSD ve x402 ile otonom ödeme uygulamaları kurmasına yardımcı olmayı amaçlayan AI Starter Kit paketini duyurmuştu.

Ripple, Privy entegrasyonunun sürdüğü dönemde işlem politikası kontrolleri ve ücret sponsorluğu gibi ek özelliklerin de sisteme dahil edileceğini bildirdi.

Yeni ortaklık, geliştiricilerin otomatik ödeme sistemlerini uygulamalarına daha kolay eklemesini sağlayabilir. Bu çerçevede XRP Ledger’ın kullanım alanının yalnızca geleneksel kripto transferlerinin ötesine taşınması ve makineden makineye ticarette daha fazla yer bulması hedefleniyor.