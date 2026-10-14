Shiba Inu ve Dogecoin zayıf seyrini korurken Zcash test aşamasına girdi

Kripto para piyasasında Shiba Inu, Zcash, Monero ve Dogecoin için kısa vadeli görünümde baskı öne çıktı. Shiba Inu ile Dogecoin son düşüşlerin ardından tepki vermeye çalışsa da işlem hacmi zayıf kaldı. Zcash, eylül sonundaki zirvesinden geri çekilerek önemli bir ortalama seviyesini test ederken, Monero daha dar bir bantta hareketini sürdürüyor.

Shiba Inu ve Dogecoin’de tepki zayıf kaldı

Shiba Inu 0,00000521 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, pazartesi günkü sert düşüşün ardından 100 günlük ortalamanın altına indi ve yaklaşık 0,00000530 dolardaki bu seviye kısa vadede direnç konumuna geldi. Gün içindeki mum yapısında 0,00000502 dolara uzanan uzun alt fitil, alıcıların 0,0000050 dolar çevresinde devreye girdiğine işaret etti.

Shiba Inu için günlük kapanışın 0,00000530 doların üzerine çıkması, tercihen 0,00000542 doların da aşılması gerekiyor; aksi halde tepkinin kalıcılığına dair soru işaretleri sürüyor.

Buna karşın yükseliş denemesi düşük hacimle gerçekleşti. 0,0000050 doların altında bir kapanış, son tepkinin geçersiz kalmasına yol açabilir. Bu durumda 0,00000475 ile 0,00000490 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Daha aşağıda ise ağustos dip bölgesi olan 0,00000440 dolar seviyesi izleniyor.

Dogecoin de benzer bir tablo sergiledi. Fiyat 0,0800 dolardan aldığı tepkiyle yaklaşık yüzde 5 yükselerek 0,0845 dolara geldi. Ancak DOGE, 20, 50, 100 ve 200 günlük ana ortalamaların tamamının altında kalmayı sürdürüyor. RSI göstergesinin 50 seviyesinin altında bulunması ve tepki hacminin sınırlı kalması, kısa vadeli güçlenmenin henüz teyit edilmediğini gösteriyor.

Zcash geri çekilmede kritik seviyeye indi

Zcash 1.196 dolar civarında işlem görüyor. Eylül sonundaki yaklaşık 1.700 dolarlık zirveye göre kayıp yüzde 30 düzeyine ulaştı. Fiyat şu anda 50 günlük ortalama üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ağustostan bu yana görülen güçlü yükselişin ardından böyle bir geri çekilme teknik açıdan olağan kabul ediliyor.

Zcash tarafında 1.120 doların korunması kısa vadede önemli görülüyor; bu seviyenin altındaki bir kapanış 1.050 dolara, ardından yaklaşık 985 dolardaki 100 günlük ortalamaya kapı aralayabilir.

Gün içi işlemlerde 1.123 dolara kadar uzanan alt fitil, alıcıların bu bölgede savunma yaptığını ortaya koydu. Bununla birlikte fiyatın 1.230 doların üzerine yerleşememesi ve 20 günlük ortalamanın halen yukarıda bulunması, toparlanmanın sınırlı kaldığını gösterdi. RSI göstergesi de 50 seviyesinin altına sarktı.

Monero geniş ölçekte güçlü kalmayı sürdürüyor

Monero 528 dolar civarında seyrederken 50 günlük ortalamanın üzerinde kalmayı başardı. Eylül ayındaki yaklaşık 635 dolarlık tepeye göre geri çekilme yüzde 17 seviyesinde bulunuyor. Buna rağmen ana ortalamaların yukarı yönlü olması, daha büyük eğilimin halen olumlu kaldığına işaret ediyor. Monero, gizlilik odaklı yapısıyla öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Son günlerde düşen işlem hacmi, satıcıların güçlü biçimde yüklenmediğini düşündürüyor. Öte yandan alıcıların da henüz agresif biçimde geri dönmediği görülüyor. 515 ile 545 dolar arasındaki bant korunurken, 545 dolar üzerindeki bir kapanışın 560 ve 590 dolar seviyelerini yeniden gündeme taşıyabileceği değerlendiriliyor. 515 doların altı ise 483 dolara, ardından 472 dolardaki 100 günlük ortalamaya işaret edebilir.