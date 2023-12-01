Piyasayı Yerinden Oynatır! 1 Milyar XRP’nin Kilidi Bugün İtibariyle Açıldı! Yatırımcılar Soruyor, XRP Coin Artar Mı?

Kripto para devi Ripple tarafından, stratejik bir hamle gerçekleştirildi ve rutin bir biçimde aylık olarak yapılan token kilidi açılışı gerçekleştirildi. Kilidi açılan token’ın miktarı 1 milyar XRP oldu ve sürekli gelişen kripto para dünyasına yeni bir dedikodu fırsatı sundu. Kripto balina takip platformu Whale Alert tarafından yakalanan bu rutin uygulama, Ripple’ın piyasa istikrarına olan bağlılığını ortaya koymuş görünüyor.

Ripple 1 Milyar XRP’nin Kilidini Açtı

Whale Alert tarafından sağlanan verilere göre Ripple, rutin prosedür içerisinde, Ripple’a ait emanet hesaplardan milyar XRP’nin daha kilidinin açıldığı açıklandı. Bu önemli hamle üç işlemde gerçekleşti. Gerçekleşen ilk işlemde yaklaşık 301 milyon dolar değerinde 500 milyon XRP’nin kilidi açıldı.

Hemen ardından 180,6 milyon dolar değerinde 300 milyon XRP coin daha kilit altından çıkarıldı. Son olarak ise Ripple’ın emanet hesabından 120,4 milyon dolar tutarında 200 milyon XRP serbest bırakıldı. Mevcut XRP değeri olan 0,6132 dolar göre, toplam serbest bırakılan token’ların değeri yaklaşık 613 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu arada habere konu olan kilit açılışları, Aralık 2017’de tanıtılan emanet sistemi ışığında gerçekleşiyor. Şirket başlangıçta 55 milyar XRP’yi emanet hesaplarına kilitlemişti. XRP piyasasını istikrara kavuşturmak adına 55 ay boyunca her ay 1 milyar serbest bırakmayı planladıkları da açıklanmıştı.

Ancak Ripple, piyasa istikrarını sağlamak için adına ek adımlar gerçekleştirdi. Piyasaya sürülmesi beklenilen 1 milyar coin piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra XRP’nin önemli bir kısmını geri kilitlemesiyle sonuçlandı. Yazım saati itibariyle Ripple, kilidi yeni açılan 1 milyar kripto paranın bir kısmını emanet hesabına henüz iade etmedi.

1 Aralık’ta gerçekleşen token kilit açılışının ardından, Ripple’ın emanet bakiyesi şu anda 39,9 milyar XRP seviyesine geldi. Geçmişe bakıldığında kilidi açılan XRP’lerin büyük bir kısmının kilit altına alındığı görülmüştü.

XRP Fiyatı ve Son Balina İşlemleri

1 milyar XRP’lik kilit açılışına rağmen, en büyük beşinci kripto para piyasadan tepki almadı ve fiyatı görece sabit kaldı. XRP fiyatı son 24 saatte %1,77 artış kaydederek 0,6139 dolardan işlem görürken, piyasa değeri %1,8 artışla 33,08 milyar dolara yükseldi. Bununla birlikte, kriptonun işlem hacmi aynı zamanda yaklaşık %15 düşüş yaşadı.

Bunun yanı sıra XRP ekosisteminde son zamanlarda büyük balina hareketleri gerçekleşiyor. İlk olarak, 1 milyar XRP’nin kilit açılışının ardından 16,4 milyon dolar değerinde 27 milyon XRP Binance’den bilinmeyen bir cüzdana aktarıldı.

Ardından, 15,6 milyon dolar değerindeki 26 milyon XRP, tanımlanamayan bir cüzdandan Bitso’ya transfer edildi. Bir başka transferde ise 15,5 milyon dolar değerindeki 25,8 milyon XRP bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp’a gönderildi. Gerçekleşen bu işlemler, XRP transferlerinin arkasında neyin olduğu hakkında dedikodulara yol açtı.

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